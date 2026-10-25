অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত লাভলীনা, সাদৰেৰে পিন্ধাই দিলে এছিয়ান গেমছত জয় কৰা সোণৰ পদক

অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত লাভলীনা, সাদৰেৰে পিন্ধাই দিলে এছিয়ান গেমছত জয় কৰা সোণৰ পদক
জন্মদিনৰ দিনাই অৰ্জন কৰা সোণৰ পদকটো সাদৰেৰে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ডিঙিত পিন্ধাই আশীৰ্বাদ লয় লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৷
Published : October 25, 2026 at 10:14 PM IST
শিৱসাগৰ: এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই দেওবাৰে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ৷ জন্মদিনৰ দিনাই অৰ্জন কৰা সোণৰ পদকটো সাদৰেৰে প্ৰবীণ খেলুৱৈগৰাকীৰ ডিঙিত পিন্ধাই আশীৰ্বাদ লয় লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৷ অসুস্থ হৈ থকা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰো খবৰ লয় যুৱ বক্সাৰগৰাকীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক ৷ ১৯৬৬ চনৰ বেংকক এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই ৷ তেওঁক পিছত চৰকাৰে অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ৷
দেওবাৰে লাভলীনা বৰগোঁহায়ে দীৰ্ঘসময় ধৰি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৈতে আলাপ কৰাৰ লগতে তেওঁক ফুলাম গামোচা, এখন চেলেং, এখন শৰাই আৰু এটি গণেশৰ মূৰ্তিৰে সন্মান জনায় ৷
সাংবাদিকৰ আগত লাভলীনাই কয়, ‘‘আজি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ছাৰৰ ঘৰলৈ আহি তেখেতৰ খবৰ ল’লোঁ ৷ এছিয়ান গেমছত থকাৰ সময়তে তেখেতৰ স্বাস্থ্য বৰ ভাল নাছিল বুলি জানিছিলোঁ ৷ তেতিয়াৰ পৰাই খেলি আহি লগ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ ৷ আজি লগ কৰি বহু ভাল লাগিল ৷ তেতিয়াও তেখেতে আশীৰ্বাদ কৰিছিল ৷’’
‘‘তেখেতক দেখিয়েই আমি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ ৷ তেখেতৰ অভিলেখ আজিলৈকে কোনেও ভংগ কৰিব পৰা নাই ৷ তেখেতৰ ৰাস্তাতেই এতিয়াও গৈ আছোঁ, আৰু আগলৈও যাতে ভাল কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ৷ তেখেতৰ লগতে মানুহৰ যি বিশ্বাস সেয়া সফল কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী ৷’’ লাভলীনাই লগতে কয় ৷
লাভলীনাৰ সৈতে তেওঁৰ অভিভাৱকৰ লগতে উপস্থিত থাকে ডিমৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই ৷ তেওঁ লাভলীনাক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰত এক সুন্দৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে এই ২০২৬ চনৰ এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও জিয়ীক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ জয় কৰে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে । নিজৰ জন্মদিনৰ দিনাই (২ অক্টোবৰ)ত স্বৰ্ণ জয় কৰি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসমকন্যাগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ২৯ অক্টোবৰত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মমশিখা সমদল