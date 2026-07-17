ETV Bharat / state

আশাকৰ্মীক দালাল আখ্যা দি ৰোষত শ্বেৰমান আলী; ক্ষমা খোজাৰ দাবীৰে কলগাছিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

বিধানসভাৰ মজিয়াত কলগাছিয়াৰ আশাকৰ্মীসকলক লক্ষ্য কৰি কৰা মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ উঠে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় । শ্বেৰমান আলীক ক্ষমা খোজাৰ দাবীৰে স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান ।

Kalgachia Asha workers protest
কলগাছিয়াত আশাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : বিধানসভাৰ মজিয়াত কলগাছিয়াৰ আশাকৰ্মীসকলক লক্ষ্য কৰি কৰা মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে। মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে আশাকৰ্মীসকলক 'দালাল' আখ্যা দিয়াৰ প্ৰতিবাদত শতাধিক আশাকৰ্মীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।

'আশাকৰ্মীক অপমান কৰা নচলিব', 'শ্বেৰমান আলীয়ে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজক' আদি শ্লোগানেৰে মুখৰিত হৈ উঠে চিকিৎসালয় চৌহদ ।

কলগাছিয়াত আশাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অলপতে বিধানসভাৰ মজিয়াত মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে কলগাছিয়াৰ আশাকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দালালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি 'দালাল' বুলি মন্তব্য কৰিছিল ।

এই মন্তব্যৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি আশাকৰ্মীসকলৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হয় । এই মন্তব্যক অপমানজনক আৰু ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰি শুকুৰবাৰে অসম ৰাজ্যিক আশা ইউনিয়নৰ কলগাছিয়া ব্লক পিএইচচি কমিটীৰ উদ্যোগত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

শতাধিক আশাকৰ্মীয়ে হাতে হাতে প্লে'-কাৰ্ড লৈ আৰু শ্লোগান দি বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্যৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়,

"আশাকৰ্মীসকলে গাঁও অঞ্চলত মাতৃ আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যসেৱা, টীকাকৰণ, পৰিয়াল পৰিকল্পনা, স্বাস্থ্য সজাগতা আদিকে ধৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণত নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে । এনে অৱস্থাত তেওঁলোকক 'দালাল' বুলি আখ্যা দিয়াটো সমগ্ৰ আশাকৰ্মী সমাজৰ প্ৰতি অপমান আৰু অসন্মান ।"

ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ নেকিব আহমেদৰ হাতত এখন স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰে।

স্মাৰক-পত্ৰৰ জৰিয়তে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচৰা, আশাকৰ্মীৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰখা আৰু তেওঁলোকৰ ন্যায্য দাবীসমূহ চৰকাৰে শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাৰ আহ্বান জনায় । লগতে আশাকৰ্মীসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যদিহে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে অতি সোনকালে নিজৰ মন্তব্যৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা নাখোজে, তেন্তে আগন্তুক দিনত অধিক ব্যাপক গণআন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :ঘৰতে সন্তান জন্ম দিলে স্বাস্থ্য বিভাগে ল'ব কঠোৰ পদক্ষেপ !
লগতে পঢ়ক :সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই

TAGGED:

আশাকৰ্মী
কলগাছিয়াত আশাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ
বিধায়ক শ্বেৰমান আলী
ইটিভি ভাৰত অসম
KALGACHIA ASHA WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.