ETV Bharat / state

নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তাৰে ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই তিনিচুকীয়াত আশা

ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগত ৰাজস্থানৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজেৰে আহি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চাইক্লিষ্ট আশা মালব্য ।

solo cyclist asha malviya
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে চাইক্লিষ্ট আশা মালব্য (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: নাৰী সমাজক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সুদূৰ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা প্ৰায় ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়াবিদ, পৰ্বতাৰোহী তথা চাইক্লিষ্ট আশা মালব্য । তেওঁৰ এই দুঃসাহসিক আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাই তিনিচুকীয়াত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।

তিনিচুকীয়াৰ গেলাপুখুৰীস্থিত নতুন আৱৰ্ত ভৱনত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আশা মালব্যক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় । অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আশা মালব্যৰ সাহস, অধ্যৱসায় আৰু সমাজলৈ আগবঢ়োৱা ইতিবাচক বাৰ্তাক প্ৰশংসা কৰে ।

নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তাৰে ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই তিনিচুকীয়াত আশা (ETV Bharat)

উক্ত অনুষ্ঠানৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আশা মালব্যই কয় যে তেওঁৰ এই দীঘলীয়া চাইকেল যাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে নাৰী শক্তিক জাগ্ৰত কৰা আৰু সমাজত মহিলাসকলক আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি আহিবলৈ উৎসাহিত কৰা । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ মাজতেই অসীম শক্তি আৰু সম্ভাৱনা নিহিত হৈ আছে । আত্মবিশ্বাস, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ় সংকল্প থাকিলে যিকোনো সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পৰা যায় ।"

আশা মালব্যই দেশৰ সকলো নাৰী আৰু যুৱতীক নিজা নিজা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি অহাৰো আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "সমাজৰ বাধা-বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগুৱাই গ'লেহে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি ।"

আশা মালব্যই অসমত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে । ঠিক তেনেদৰেই বুধবাৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ জিলা আয়ুক্ত সুমিত চাত্তাৱানক সাক্ষাৎ কৰে ৷ তিনিচুকীয়াত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে বহু যুৱক-যুৱতী, বিশেষকৈ মহিলাসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ লগতে নিজৰ সপোন পূৰণৰ দিশত সাহসেৰে আগবাঢ়িবলৈ উৎসাহিত কৰিছে । মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত অসমৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰো আশা মালব্যই প্ৰশংসা কৰে ।

বিগত মাহত আশা মালব্য গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙকো সাক্ষাৎ কৰিছিল । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আশাৰ সৈতে তোলা এখন ফটো এক্সত শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে আশা মালব্য এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এথলীট । লগতে পৰ্বতাৰোহী আৰু চাইক্লিষ্ট হিচাপেও ইতিমধ্যে দেশজুৰি সুপৰিচিত । তেওঁৰ এই ৭,৮০০ কিলোমিটাৰৰ চাইকেল অভিযান কেৱল এক দুঃসাহসিক যাত্ৰাই নহয়, বৰং নাৰী সবলীকৰণ, আত্মবিশ্বাস আৰু সামাজিক সজাগতাৰ এক শক্তিশালী অভিযান হিচাপেও বিবেচিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও আশা মালব্যই কেইবাবাৰো ভাৰতীয় সেনাৰ সমৰ্থনত চাইকেলেৰে অভিযান চলাইছে । এইবাৰো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আশা মালব্যক ভাৰতীয় সেনাই সহযোগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

হেৰাই যোৱা নাই সততা : বিমানযাত্ৰীয়ে ঘূৰাই পালে ১০.১৪ লাখতকৈও অধিক মূল্যৰ বিদেশী মুদ্ৰাভৰ্তি বেগ

TAGGED:

আশা মালব্য
নাৰী সবলীকৰণ
তিনিচুকীয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
SOLO CYCLIST ASHA MALVIYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.