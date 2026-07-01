গাহৰিৰ দেহত অচিন ৰোগ, চিন্তিত নগাঁৱৰ গাহৰি পালক
গাহৰিৰ শৰীৰত দেখা দিছে অচিন ৰোগে । নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি, পুৰণিগুদাম, বঢ়মপুৰৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গাহৰিৰ দেহত এই ৰোগ ।
Published : July 1, 2026 at 9:20 AM IST
চামগুৰি: গাহৰিৰ দেহত দেখা দিয়া আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ সদৃশ লক্ষণে চিন্তিত কৰিছে নগাঁৱৰ একাংশ গাহৰি পালকক ৷ গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখি এতিয়া মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে গাহৰি পালকসকল । ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে ৷ নগাঁৱৰ চামগুৰিত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ সদৃশ ৰোগত ইতিমধ্যেই দুই-এগৰাকী মানুহো আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ ওলোৱাৰ পাছতেই ৰোগবিধক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে চামগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ । অৱশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগেও গ্ৰহণ কৰিছে তৎপৰতা ।
গাহৰিৰ শৰীৰত দেখা দিছে অচিন ৰোগে । নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি, পুৰণিগুদাম, বঢ়মপুৰৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত অস্বাভাৱিকভাৱে গাহৰিৰ দেহত বৃদ্ধি পাইছে এই ৰোগ । যাৰ ফলত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে গাহৰি পালকসকল । নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা গাহৰি পালকসকলে গাহৰিৰ দেহত অচিন ৰোগে দেখা দিয়াত বিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে এই ৰোগবিধ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ৰোগ বুলিয়েই এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে গাহৰি পালকসকলে । অৰবিন্দ শইকীয়া নামৰ এজন গাহৰি পালকে ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰি কেইটাই কিছুদিন ধৰি দানা-পানী খাবলৈ এৰিছে ৷ ফলত তেওঁ চিন্তিত হৈ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ঔষধ খুৱাইছে যদিও গাহৰি কেইটাই দানা খাবলৈ মন কৰা নাই ৷ এই ক্ষেত্ৰত পশু পালন বিভাগক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাইছে ৷
অৱশ্যে নগাঁৱত বৰ্তমান আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ আতংক নাই বুলি জানিবলৈ দিছে এগৰাকী পশু চিকিৎসকে ৷ তেওঁ কয় যে সদ্যহতে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ কোনো তথ্য নাই ৷ কোনো গাহৰি পালকে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ দৰে লক্ষণৰ খবৰ দিলে নুমনা সংগ্ৰহ কৰি গুৱাহাটীলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে পঠিওৱা হয় ৷ সাধাৰণতে H1N1 ভাইৰাচ আহে, ই এক সোঁচৰা ৰোগ ৷ তাৰ ফলতো গাহৰিৰ জ্বৰ হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কোনো তথ্য নাই ৷
আন এগৰাকী চিকিৎসকে কয় যে, যোৱা ছেপ্টেম্বৰ-ডিচেম্বৰত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছিল কেইখনমান ফাৰ্মত ৷ কিন্তু বৰ্তমান তেনেকুৱা তথ্য নাই ৷ শেহতীয়াকৈ দুই এখন ফাৰ্মৰ পৰা গাহৰি জ্বৰৰ খবৰ আহিছে যদিও সেয়া আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ বুলি নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ নমুনা পৰীক্ষণৰ অন্তত যদি আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ধৰা পৰে, তেন্তে গাহৰিখিনি মাৰি পেলাব লাগিব ৷ তাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই ৷ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আফ্ৰিকান ছোৱাই ফিভাৰ পোৱা নাই বুলি কয় চিকিৎসকগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত আকৌ ডকাইতিকাণ্ড: গৃহস্থৰ হাত-ভৰি বান্ধি লুটি নিলে লাখ টকা