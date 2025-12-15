ETV Bharat / state

কাজিৰঙাত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি

আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এটা নিশা কাজিৰঙাত কটালে কম্বোডিয়া, লাওচ, ভিয়েটনাম, মালয়েছিয়া আদি দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে ।

ASEAN countries' tourism sector delegates visit Kaziranga
কাজিৰঙাত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 15, 2025 at 2:17 PM IST

কাজিৰঙা : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি আপ্লুত দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ১১ খন দেশৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি ৷ আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটন বিনিময়ত গুৰুত্ব আৰোপ প্ৰতিনিধিসকলৰ ৷ উল্লেখ্য যে ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচী ২০২৫ । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে দেওবাৰে বিয়লি উপস্থিত হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ।

পৰ্যটন প্ৰতিনিধিৰ দলটোত আছিল ৪৭ গৰাকী সদস্য । দলটোৱে কাজিৰঙাৰ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ৱিগনেছৰ তত্বাৱধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী কৰে ৷

কাজিৰঙাত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি (ETV Bharat)

ৱিগনেছে কয়, "কাজিৰঙালৈ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা পৰ্যটন প্ৰতিনিধিৰ ভ্ৰমণ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনীয়তাৰ বাবে ভাল খবৰ, পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ এক ভাল সুযোগ ৷" ইফালে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি উৎফুল্লিত প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে উদ্যানত গঁড়, বাঘ, হাতী আদি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী প্ৰত্যক্ষ কৰে বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৱিগনেছে । তেওঁ কয় যে দলটোৱে কাজিৰঙাৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৱিগনেছে দেশসমূহৰ পৰা পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

ASEAN countries' tourism sector delegates visit Kaziranga
কাজিৰঙাত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ জীপ ছাফাৰী (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা দলটোত কম্বোডিয়া, লাওচ, ভিয়েটনাম, ম্যানমাৰ, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, ফিলিপাইনছ আদি দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ ৩৬ গৰাকী বিদেশী প্ৰতিনিধি আৰু ১১ গৰাকী দেশীয় পৰ্যটন প্ৰতিনিধি আছিল । কাজিৰঙাত জীপ ছাফাৰী কৰি আনন্দ লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে ভিয়েটনাম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধি লিঙে ৷ লিঙে কয়, "দুঘণ্টাৰ ছাফাৰী আছিল ৷ হাতী দেখিলো, গঁড় দেখিলো ৷ আমাৰ বাবে বৰ সুন্দৰ স্মৃতি ৷" এই ভ্ৰমণত ভিয়েটনামৰ পৰা কেবাটাও ট্ৰেভেল এজেন্সি আহিছে বুলিও উল্লেখ কৰে লিঙে । তেওঁ কয়, "আগন্তুক বৰ্ষটোত আমি বহু পৰ্যটক ভিয়েটনামৰ পৰা ভাৰতলৈ আনিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ৷"

ASEAN countries' tourism sector delegates visit Kaziranga
আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ কাজিৰঙা দৰ্শন (ETV Bharat)

আনহাতে থাইলেণ্ডৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙালৈ আহি এশিঙীয়া গঁড় প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে উষ্ম আদৰণি আৰু আতিথ্যত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷ একেদৰে লাওচৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকলেও কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি অভিভূত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ নিশা কাজিৰঙাত কটাই প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে সোমবাৰে পুৱাই কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচা দৰ্শন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক :সোণাপুৰত আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি

