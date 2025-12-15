কাজিৰঙাত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি

কাজিৰঙাত আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি
আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এটা নিশা কাজিৰঙাত কটালে কম্বোডিয়া, লাওচ, ভিয়েটনাম, মালয়েছিয়া আদি দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে ।
Published : December 15, 2025 at 2:17 PM IST
কাজিৰঙা : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি আপ্লুত দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ১১ খন দেশৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি ৷ আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটন বিনিময়ত গুৰুত্ব আৰোপ প্ৰতিনিধিসকলৰ ৷ উল্লেখ্য যে ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচী ২০২৫ । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে দেওবাৰে বিয়লি উপস্থিত হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ।
পৰ্যটন প্ৰতিনিধিৰ দলটোত আছিল ৪৭ গৰাকী সদস্য । দলটোৱে কাজিৰঙাৰ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ৱিগনেছৰ তত্বাৱধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী কৰে ৷
ৱিগনেছে কয়, "কাজিৰঙালৈ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা পৰ্যটন প্ৰতিনিধিৰ ভ্ৰমণ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনীয়তাৰ বাবে ভাল খবৰ, পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ এক ভাল সুযোগ ৷" ইফালে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি উৎফুল্লিত প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে উদ্যানত গঁড়, বাঘ, হাতী আদি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী প্ৰত্যক্ষ কৰে বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৱিগনেছে । তেওঁ কয় যে দলটোৱে কাজিৰঙাৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৱিগনেছে দেশসমূহৰ পৰা পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা দলটোত কম্বোডিয়া, লাওচ, ভিয়েটনাম, ম্যানমাৰ, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, ফিলিপাইনছ আদি দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ ৩৬ গৰাকী বিদেশী প্ৰতিনিধি আৰু ১১ গৰাকী দেশীয় পৰ্যটন প্ৰতিনিধি আছিল । কাজিৰঙাত জীপ ছাফাৰী কৰি আনন্দ লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে ভিয়েটনাম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধি লিঙে ৷ লিঙে কয়, "দুঘণ্টাৰ ছাফাৰী আছিল ৷ হাতী দেখিলো, গঁড় দেখিলো ৷ আমাৰ বাবে বৰ সুন্দৰ স্মৃতি ৷" এই ভ্ৰমণত ভিয়েটনামৰ পৰা কেবাটাও ট্ৰেভেল এজেন্সি আহিছে বুলিও উল্লেখ কৰে লিঙে । তেওঁ কয়, "আগন্তুক বৰ্ষটোত আমি বহু পৰ্যটক ভিয়েটনামৰ পৰা ভাৰতলৈ আনিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ৷"
আনহাতে থাইলেণ্ডৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙালৈ আহি এশিঙীয়া গঁড় প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে উষ্ম আদৰণি আৰু আতিথ্যত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷ একেদৰে লাওচৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকলেও কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি অভিভূত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ নিশা কাজিৰঙাত কটাই প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে সোমবাৰে পুৱাই কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচা দৰ্শন কৰে ৷
