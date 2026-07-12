ETV Bharat / state

হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে 'সংগীত সুধাকৰ' অভিধা প্রদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই

মৰণোত্তৰভাবে জুবিন গাৰ্গক বিশেষ সন্মানেৰে সন্মানীত কৰিব ৷ জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহ ইংৰাজী, হিন্দী, বঙালী ভাষালৈ অনুবাদ হ'ব ৷

HEARTTHROB ZUBEEN GARG
হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে 'সংগীত সুধাকৰ' অভিধা প্রদান কৰিব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমীয়া জাতিৰ হৃদস্পন্দন তথা প্ৰাণৰ শিল্পী হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে 'সংগীত সুধাকৰ' অভিধা প্রদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই । দেওবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ ভগৱতীপ্ৰসাদ বৰুৱা ভৱনৰ ড° মহেন্দ্ৰনাথ বৰা সোঁৱৰণি সভাকক্ষত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত এই কথা উল্লেখ কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বই ৷

এই সন্দৰ্ভত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয়,"অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চৰত্ন-গুৱাহাটী অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাই গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি পূৰ্বতে কাৰ্যনিৰ্বাহক অধিৱেশন আৰু কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সভাই দিয়া অনুমোদনৰ ভিত্তিত অহা ৩০ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ৷ অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীস্থিত সংগীতাচার্য্য লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অনুষ্ঠানতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে অভিধা প্রদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড° বসন্তকুমাৰ গোস্বামীয়ে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"সভাৰ উপ-সভাপতি পদুম ৰাজখোৱা উপস্থিত থাকিব লগা অভিধা প্রদান অনুষ্ঠানটিত জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল ঠাকুৰ, সহধর্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু ভগ্নী ড° পামী বৰঠাকুৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ কৰিব । এই অভিধা প্রদান অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাগৰাকী ন-পুৰণি শিল্পী শিষ্যই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত, নৃত্য-নাটক আদি পৰিৱেশন কৰিব ।"

বৰাই লগতে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমা, সৃষ্টিশীলতা আৰু মানৱিক অনুভৱ, অনুভূতিক লৈ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা সত্ৰও আয়োজন কৰা হ'ব। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ নিৰ্বাচিত গৱেষকসকলে পাঠ কৰা মানসম্পন্ন গৱেষণাপত্ৰসমূহ গ্রন্থাকাৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। প্রথমাৱস্থাত জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহ ইংৰাজী, হিন্দী, বঙালী আদি ভাষালৈ অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে এই সন্দর্ভত বিগত ৭ জুলাইত অসম সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি প্রতিনিধি দলে জুবিন গাৰ্গৰ জোনালীস্থিত ষ্টুডিঅ'ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ কেইবাটি গুৰুত্বপূর্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত লয় । লগতে প্রতিনিধি দলটিয়ে জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে এটি অভিধা প্রদান কৰিব বুলিও অৱগত কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গুৱাহাটী মহানগৰ, সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি ওলাল মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
অসম সাহিত্য সভা
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
ড° বসন্তকুমাৰ গোস্বামী
HEARTTHROB ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.