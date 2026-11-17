ডঃ ৰুবুল মাউত, ডঃ মালিনী গোস্বামীলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ সন্মান
অসম সাহিত্য সভাই ডঃ মালিনী গোস্বামীক 'সদস্যমহীয়ান' আৰু ডঃ ৰুবুল মাউতসহ পাঁচগৰাকীক 'সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান' প্ৰদান কৰে ।
Published : November 17, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:38 PM IST
যোৰহাট: মঙলবাৰে অসম সাহিত্য সভাই 'সদস্যমহীয়ান' আৰু 'সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান' প্ৰদান কৰে । ২০২৫-২৭ কাৰ্যবৰ্ষৰ বাবে 'সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান' বঁটা বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ লগতে পাঁচগৰাকী যুৱ সাহিত্যিকক প্ৰদান কৰা হয় । ইফালে বিশিষ্ট গৱেষক পণ্ডিত ডঃ মালিনী গোস্বামীক 'সদস্যমহীয়ান' বঁটা প্ৰদান কৰে ।
এই উপলক্ষে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত গোস্বামী আৰু প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাৰ উপস্থিতিত ২০২৫-২৭ বৰ্ষৰ 'সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান' বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ লগতে ডঃ মৃণাল কলিতা, শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম, কৌশিক নন্দন বৰুৱা আৰু দুষ্যন্ত নৰহক প্ৰদান কৰা হয় ।
অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এখন মঞ্চৰ পৰা এই সন্মান লাভ কৰি বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতে নিজকে সুখী বুলি উল্লেখ কৰে । এই সন্মান গ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয়,"অসমৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে বিভিন্নজনৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ । সকলোৰে লগত লৈ এই কামত আগবাঢ়ি যাম । বহুত ভাল লাগিছে, বহু দৰ্শক আহিছে ।"
ইফালে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ অন্তত কয়,"আজি আমি তিনিটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ । অসম সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ল । প্ৰাচ্যতত্ববিদ ডঃ মালিনী গোস্বামীক অসমৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সেই সন্মান প্ৰদান কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি বহুত ভাবি-চিন্তি ডঃ ৰুবুল মাউত, ডঃ মৃণাল কলিতা, শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম, কৌশিক নন্দন বৰুৱা আৰু দুষ্যন্ত নৰহক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে দিব পৰা সৰ্বোচ্চ সন্মান প্ৰদান কৰিলোঁ ।"
ইফালে উক্ত কাৰ্যসূচীতে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ এশটা গীতৰ এখনি সংকলন উন্মোচন কৰা হয় । ডঃ দেৱজিৎ ভূঞাই অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম In The Heart of Enchanting Night ।