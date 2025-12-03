ETV Bharat / state

অসম সাহিত্য সভা কিয় জাকৰ পিছপৰা চৰাই হৈ নাথাকে ?

সামাজিক মাধ্যমৰ সাহিত্যক অসম সাহিত্য সভাই স্বীকৃতি দিবলৈ সাজু হৈছে । ক'লে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।

Asam Sahitya Sabha
অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 3, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "অসম সাহিত্য সভা কেতিয়াও জাকৰ পিছপৰা চৰাই হৈ নাথাকে । অসম সাহিত্য সভাই সেইকাৰণে সামাজিক মাধ্যমত যিবোৰ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্ৰবন্ধ ওলাইছে, তাৰ পৰা ভাল বিলাক বিচাৰি উলিয়াই, তাক একত্ৰিত কৰি কবিতা, নাটক, চুটি গল্প, প্ৰৱন্ধৰ এটা এটা খণ্ড প্ৰকাশ কৰিব । প্ৰকাশৰ দিহা কৰাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে সামাজিক মাধ্যমৰ সাহিত্যক অসম সাহিত্য সভাই স্বীকৃতি দিছে ।" এই মন্তব্য অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ ।

যোৰহাটস্থিত চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বুধবাৰে এই মন্তব্য কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । লগতে তেওঁ কয়, "আজি অসম সাহিত্য সভাৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে ই এটা গৌৰৱৰ দিন । কাৰণ অসমৰ এটা ভৱনক লৈ শতবৰ্ষ উদযাপন কৰাটো এটা আৰ্হি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব । লগতে এই ভৱনটোৱে সমগ্ৰ অসমকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ । অসমৰ জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এই ভৱনে সাম্য মৈত্ৰী ৰণুৱা বুলি এটা বাৰ্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat)

সামাজিক মাধ্যমত চন্দ্ৰকান্ত অভিধানৰ প্ৰথম সংস্কৰণ

ইফালে অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাই ২০২৬ চনত ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সভাই গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "পত্ৰিকাখনৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ উপলক্ষে আজি এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হ'ল, সেই অনুষ্ঠানত নতুন প্ৰজন্মৰ লেখকক অত্যধিক গুৰুত্ব দি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিলোঁ । ইয়াৰ যোগেদি এই পত্ৰিকা সম্পৰ্কত আমি যোৰহাটৰ প্ৰকাশন বুলি এখন কিতাপ উলিয়াম । অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাত থকা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্ৰবন্ধৰ সৈতে তিনিটা সংকলনো প্ৰকাশ কৰা হ'ব । ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আজি চন্দ্ৰকান্ত অভিধানৰ প্ৰথম সংস্কৰণটো সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি সততে পোৱাকৈ উন্মোচন কৰা হ'ল । অসমত অসম সাহিত্য সভাই এনে এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে বুলি ৰাইজে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব ।"

অসমৰ ইতিহাস প্ৰকাশ কৰিব সাহিত্য সভাই

অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক লৈ ইতিহাসবিদসকলে অন্যায় কৰা বুলি অনুভৱ কৰাই নহয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোৰে এটা অভিযোগ আছে । সেয়েহে অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া ভাষাত পূৰ্ণাংগ অসমীয়া ইতিহাস, অসমৰ ইতিহাস প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ।

উল্লেখ্য যে চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত অসম সাহিত্য সভাৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি, সম্পাদকসহ বিশিষ্ট বক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ফটকা-আতচবাজীতো বাদেই, যান-বাহনৰ হৰ্ণো নবজাই গাঁওবাসীয়ে: পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কি কৰা নাই গাঁওখনে...

TAGGED:

BASANTA KUMAR GOSWAMI
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT
অসম সাহিত্য সভা
ASAM SAHITYA SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.