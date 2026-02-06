ETV Bharat / state

সাহিত্য সভাৰ কাণ্ড : মাছে-ভাতে উগাৰি খাই ৰান্ধনীক দিলে এপ্ৰিলৰ চেক, ৰান্ধনীয়ে দিলে এজাহাৰ

ছিপাঝাৰৰ পৰা অহা ৯০ গৰাকী ৰান্ধনী আৰু যোগালিক অসম সাহিত্য সভাই নিদিলে পৰ্যাপ্ত মাননি ।

Asam Sahitya Sabha controversy
সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীৰ অধিৱেশনত ৰান্ধনীক প্ৰৱঞ্চনা (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 6:05 PM IST

মঙলদৈ : অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক পঞ্চৰত্ন গুৱাহাটী অধিৱেশনে এটাৰ পিছত আন এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসম সাহিত্য সভাই এইবাৰ ৰান্ধনী আৰু যোগালিক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । কেৱল অভিযোগেই নহয় দিছপুৰ থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিলে দৰঙৰ পৰা অধিৱেশনলৈ অহা ভুক্তভোগী ৰান্ধনীসকলে ।

উল্লেখ্য যে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক পঞ্চৰত্ন গুৱাহাটী অধিৱেশনৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল । সম্প্ৰতি এই অধিৱেশনৰ বিতৰ্ক এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে । সাহিত্য সভাৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত মুকলি কাজিয়াই সকলোৰে মাজত সমালোচনাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আন এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । অধিৱেশনলৈ আদৰ-সাদৰেৰে মাতি অনা ৰান্ধনী আৰু যোগালিকো সাহিত্য সভাই নিদিলে প্ৰাপ্য মাননি । চৰ্ত অনুসৰি পাবলগীয়া মাননি নাপাই অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ৰান্ধনীসকল ।

সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীৰ অধিৱেশনত ৰান্ধনীক প্ৰৱঞ্চনা (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে অধিৱেশনৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাই দৰঙৰ ছিপাঝাৰৰ পৰা ৯০ গৰাকী ৰান্ধনী-যোগালি মাতি নিছিল । কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি সেই ৰান্ধনী আৰু যোগালিক দিয়া নহ'ল উপযুক্ত মাননি । তাকে লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ছিপাঝাৰ পাতিদৰং গাঁৱৰ পৰা অধিৱেশনলৈ যোৱা ৰান্ধনী তথা যোগালিসকলে । ৬৩ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ৮ দিনৰ পাবলগীয়া ৯ লাখ ৯২ হাজাৰ টকাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ১ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা পোৱাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

Asam Sahitya Sabha controversy
সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীৰ অধিৱেশনত ৰান্ধনীক প্ৰৱঞ্চনা (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ৰান্ধনীয়ে কয়, "ছিপাঝাৰ পাতিদৰঙৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনলৈ পংকজ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰায় ৯০ গৰাকী ৰান্ধনী-যোগালি গৈছিলোঁ । আমি ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ৪ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীলৈ তাতে থাকিলোঁ । আমাৰ ৰন্ধাৰ কাম চলি থাকিল, আহিবৰ দিনাখন আমাক পইচা নিদিলে । অহাৰ আগদিনা আদৰণী সমিতিৰ সম্পাদক বিজু দেৱীয়ে কৈছিল যে কাইলৈ তোমালোকক খানা খুৱাই বিদায় দিম । কিন্তু বিদায় দিবৰ দিনা আমি ফোন কৰোঁতে তেওঁ কলাক্ষেত্ৰলৈ আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ লগতে বাঘৰবড়ীলৈ মাতিলে । কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ দূৰৰ বাঘৰবড়ীলৈ কেইজনমান ৰান্ধনী খোজকাঢ়ি যোৱাৰ পিছত বিজু দেৱীয়ে এক এপ্ৰিল তাৰিখত চহী কৰি এখন চেক আৰু নগদ এক লাখ টকা দিয়ে । নগদ টকাৰে এজনৰ ভাগত এক হাজাৰৰো টকা নপৰাৰ লগতে টকাৰ কাৰণে চেক ভাঙিবৰ বাবে এপ্ৰিল মাহলৈ ৰখিব লগা হোৱাত উপায়হীন হৈ পৰিছোঁ ।"

অধিৱেশনৰ আদৰণী সমিতিৰ ফালৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলক চেক প্ৰদান কৰিছিল যদিও একাউণ্টত পইচা নথকাত উপায় অন্তৰ হৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে ৰান্ধনীসকলে । লগতে বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী ৰান্ধনীসকলে । উল্লেখ্য যে সাহিত্য সভাৰ এই অধিৱেশনৰ খাদ্য তালিকা আছিল দীঘলীয়া । কিন্তু ৰান্ধনীয়ে পোৱা নাছিল পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী । যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ পিছতো ৮ দিনে সকলো খাদ্য বনাই ৰাইজক যোগান ধৰাৰ পিছত ৰান্ধনী আৰু কৰ্মচাৰীয়ে নাপালে প্ৰাপ্য মাননি । যাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভা পুনৰ এবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন বিতৰ্ক : এইবাৰ ৰান্ধনীয়ে ধন নোপোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

