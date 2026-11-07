ETV Bharat / state

অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন: প্ৰধান সম্পাদক পদৰ বাবে ৫জন, উপ-সভাপতি পদৰ বাবে ৪ জনৰ মনোনয়ন দাখিল

নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত ৷ প্ৰধান সম্পাদক, উপ-সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ ভিন্ন লোকৰ মনোনয় পত্ৰ সংগ্ৰহ ৷

Asam sahitya sabha
অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয় পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : নিৰ্বাচনৰ অধীসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত । কাৰণ ২০২৭-২৯ কাৰ্যবৰ্ষৰ বাবে উপ-সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ লগে লগে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাশীসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ, যিহেতুকে শনিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ অন্তিম দিন আছিল ।

জানিব পৰা মতে,অন্তিম দিনটোলৈকে উপ-সভাপতি পদৰ বাবে চাৰিগৰাকী লোকে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে-

নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)
  1. ডাঃ বিপিন চন্দ্ৰ কলিতা
  2. যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা
  3. বিপুল শৰ্মা বৰুৱা
  4. প্ৰফুল্ল বৰ্মনে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
Asam sahitya sabha
প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয় পত্ৰ সংগ্ৰহৰ সময়ত (ETV Bharat Assam)

একেদৰে প্ৰধান সম্পাদকৰ বাবে পাঁচগৰাকী লোকে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ তেওঁলোক হৈছে

  1. নয়ন মনি চৌধুৰী
  2. ড০ সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা
  3. ড০ চহীৰ ভুঞা
  4. অজয় সিঙ
  5. মৃণাল কুমাৰ হাজৰিকা

উল্লেখ্য যে, ৯-১০ নৱেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ দিনৰ ১১ৰ পৰা ২বজাৰ ভিতৰত অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ হাতত জমা দিব লাগিব ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ ১১ আৰু ১২নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন সমিতিয়ে মনোনয়ন প্ৰ-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব ৷ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে দিনৰ ১১বজাৰ পৰা ৩ বজাৰ ভিতৰত অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত বিধিগতভাৱে মনোনয়ন প্ৰ-পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে ৷

Asam sahitya sabha
অসম সাহিত্য সভা কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয় পত্ৰ সংগ্ৰহৰ সময়ৰ (ETV Bharat Assam)

১৩ নৱেম্বৰত উপ-সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ চুড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব । ১৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জিলা আৰু শাখা পৰ্যায়ত ভোটদানৰ বাবে বেলট কাকত বিতৰণ কৰা হ'ব । ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা ০৪ ডিচেম্বৰলৈ জিলা আৰু শাখা সাহিত্য সভাসমুহে ভোটদান কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান পদুম ৰাজখোৱা উপ-সভাপতি আৰু দেৱজিৎ বৰা প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে ৷

লগতে পঢ়ক:

কেৱল জাকজমকতা নহয়, সাহিত্য সভাত ভাষা-সাহিত্যৰ গভীৰ চৰ্চা হওক : নাহেন্দ্ৰ পাদুন

বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ দেহাৱসান

TAGGED:

অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক
অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি
প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ
ASAM SAHITYA SABHA ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.