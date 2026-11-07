অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন: প্ৰধান সম্পাদক পদৰ বাবে ৫জন, উপ-সভাপতি পদৰ বাবে ৪ জনৰ মনোনয়ন দাখিল

অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন: প্ৰধান সম্পাদক পদৰ বাবে ৫জন, উপ-সভাপতি পদৰ বাবে ৪ জনৰ মনোনয়ন দাখিল
নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত ৷ প্ৰধান সম্পাদক, উপ-সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ ভিন্ন লোকৰ মনোনয় পত্ৰ সংগ্ৰহ ৷
Published : November 7, 2026 at 8:10 PM IST
যোৰহাট : নিৰ্বাচনৰ অধীসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত । কাৰণ ২০২৭-২৯ কাৰ্যবৰ্ষৰ বাবে উপ-সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ লগে লগে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাশীসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ, যিহেতুকে শনিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ অন্তিম দিন আছিল ।
জানিব পৰা মতে,অন্তিম দিনটোলৈকে উপ-সভাপতি পদৰ বাবে চাৰিগৰাকী লোকে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে-
- ডাঃ বিপিন চন্দ্ৰ কলিতা
- যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা
- বিপুল শৰ্মা বৰুৱা
- প্ৰফুল্ল বৰ্মনে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
একেদৰে প্ৰধান সম্পাদকৰ বাবে পাঁচগৰাকী লোকে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ তেওঁলোক হৈছে
- নয়ন মনি চৌধুৰী
- ড০ সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা
- ড০ চহীৰ ভুঞা
- অজয় সিঙ
- মৃণাল কুমাৰ হাজৰিকা
উল্লেখ্য যে, ৯-১০ নৱেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ দিনৰ ১১ৰ পৰা ২বজাৰ ভিতৰত অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ হাতত জমা দিব লাগিব ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ ১১ আৰু ১২নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন সমিতিয়ে মনোনয়ন প্ৰ-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব ৷ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে দিনৰ ১১বজাৰ পৰা ৩ বজাৰ ভিতৰত অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত বিধিগতভাৱে মনোনয়ন প্ৰ-পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে ৷
১৩ নৱেম্বৰত উপ-সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ চুড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব । ১৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জিলা আৰু শাখা পৰ্যায়ত ভোটদানৰ বাবে বেলট কাকত বিতৰণ কৰা হ'ব । ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা ০৪ ডিচেম্বৰলৈ জিলা আৰু শাখা সাহিত্য সভাসমুহে ভোটদান কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান পদুম ৰাজখোৱা উপ-সভাপতি আৰু দেৱজিৎ বৰা প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে ৷
লগতে পঢ়ক:
কেৱল জাকজমকতা নহয়, সাহিত্য সভাত ভাষা-সাহিত্যৰ গভীৰ চৰ্চা হওক : নাহেন্দ্ৰ পাদুন