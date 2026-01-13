লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া: ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ

লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া: ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ
ডিমৰীয়াৰ এই মৎস্য চিকাৰ মধ্যযুগৰ পৰাই চলি অহা এক পৰম্পৰা । দেবেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
সোণাপুৰ : অসমৰ বাৰেৰহণীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটোত ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ এক সুকীয়া স্থান আছে । বিশেষকৈ ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা এই অঞ্চলত যি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, সেয়া মধ্যযুগৰ পৰাই চলি অহা এক অনন্য পৰম্পৰা ।
ডিমৰীয়াৰ লোক-সংস্কৃতি : পৰম্পৰাগত মৎস্য চিকাৰ আৰু ‘লালিলাং’
ভোগালীৰ উৰুকাৰ দিনা ডিমৰীয়াৰ ৰজাদিনীয়া বিল পাৰশালি, জালিশৰা, বমানী আদি বিলত সম্পন্ন হয় সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ । কাৰোবাৰ জাল-পলত ভকুৱা-শ'ল, কাৰোবাৰ তাত পুঠি-খলিহনা, কাৰোবাৰ আকৌ শুদা জাল-পল । তথাপি আক্ষেপ নাই, লালিলাঙৰ সুৰত সকলো আনন্দত আত্মহাৰা । মাছ পোৱা-নোপোৱাৰ কথা নাই, বছৰত এটা দিন…পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে হৰিধ্বনি দি কৰে মৎস্য চিকাৰ ।
ৰজাদিনীয়া বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ
ডিমৰীয়াৰ ৰজাদিনীয়া বিল পাৰশালি, বমানী আৰু জালিশৰা বিলত উৰুকাৰ দিনা পাহাৰ-ভৈয়ামৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ কৰে । এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল । হেজাৰ হেজাৰ মাছুৱৈ ৰাইজে সমূহীয়াকৈ উল্লিখিত বিলসমূহত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ কৰে ।
এই পৰম্পৰাৰ কিছুমান বিশেষ দিশ
ৰজাৰ উপস্থিতি : এই উৎসৱত ডিমৰীয়াৰ ৰজা হলি সিং ৰংহাং পাৰশালি বিলত, তেন্তেলীয়াৰ ৰজা পানবৰ ৰংপেৰ উপস্থিতি আৰি জালিশৰা বিলত । ৰজাই তাহানিতে দায়িত্ব দিয়া সেনাবড়, দেউলগুৰি আৰু ভৰা গাঁৱৰ মুখীয়ালৰ উপস্থিতিৰ এক বিশেষ মৰ্যাদা ।
পঞ্চ দেৱতাৰ পূজা : মৎস্য চিকাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ডিমৰীয়াৰ পঞ্চ দেৱতাৰ নামত বিলৰ মাজত তামোল-পাণৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হয় ।
একতাৰ প্ৰতীক : ইয়াত কেৱল মৎস্য চিকাৰেই নহয়, পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ মাজত সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদান আৰু মিলনৰ এক মহা-উৎসৱহে উদযাপিত হয় ।
‘লালিলাং’ বা কেঁচা বিহুনাম
ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ লোক-সাহিত্যৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ হ’ল ‘লালিলাং’ গীত । ইয়াক চিকাৰ সম্বন্ধীয় গীত বুলিও জনা যায় । এই গীতসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল:
১. পটভূমি আৰু প্ৰকৃতি
লালিলাং গীতসমূহৰ প্ৰধান পটভূমি হ’ল বিলৰ পাৰ । মাঘ বিহুৰ উৰুকাত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে যৌৱন চঞ্চল ডেকা-গাভৰুৱে নিজৰ মনৰ উছাহ এই গীতৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ।
২. ভাষা আৰু বিষয়বস্তু
এই গীতসমূহক ‘কেঁচা বিহু’ বুলিও কোৱা হয় । কিয়নো ইয়াৰ ভাষা কিছু পৰিমাণে যৌনগন্ধী বা উদ্দাম যৌৱনৰ প্ৰকাশক । লোক-সমাজৰ বিশ্বাস অনুসৰি, পৃথিৱীক শস্য-সম্ভৱা কৰা বা উৰ্বৰ কৰাৰ লগত মানুহৰ জীৱন-যৌৱনৰ এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক আছে ।
৩. প্ৰতীকী অৰ্থ
অসমীয়া সমাজত ‘মাছ’ক প্ৰজননৰ প্ৰতীক আৰু মাংগলিক বুলি গণ্য কৰা হয় । সেয়েহে মাছ ধৰিবলৈ যোৱা সময়ত গোৱা গীতবোৰত প্ৰজনন-আসক্তি আৰু যুগ্ম জীৱনৰ আশা-আকাংক্ষাৰ মুক্ত প্ৰকাশ ঘটে । এফাঁকি লালিলাং- “একেটা খান্দিতে ঐ, সদায় মাছে মাৰে ঐ, লাগে না নালাগে ঐ লাছ (লাজ) ।”
পাৰশালি মেলা আৰু বিনিময় প্ৰথা
মৎস্য চিকাৰৰ লগতে দুৰুং পাঁচ পাহাৰৰ সমীপত দুদিনীয়াকৈ পাৰশালি মেলা অনুষ্ঠিত হয় । এই মেলাৰ বিশেষত্ব হ’ল:
বিনিময় প্ৰথা : পাহাৰীয়া লোকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যেনে আলু-কচু, কোমোৰা, শালধূনা আদি ভৈয়ামৰ বস্তুৰ সৈতে বিনিময় কৰে ।
ৰাজদৰবাৰ : মেলাৰ বাকৰিতে ডিমৰীয়া ৰজাৰ ৰাজদৰবাৰ অনুষ্ঠিত হয়, য’ত সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
উপসংহাৰ
আধুনিকতাৰ পৰশত পৰম্পৰাগত কিছুমান ৰীতি-নীতি ম্লান হ’ব ধৰিছে যদিও ডিমৰীয়াৰ ৰাইজৰ মাজত এই লোক-উৎসৱৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ আজিও অম্লান । ‘লালিলাং’ গীত আৰু সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰে আমাৰ সমাজৰ একত্ৰিত সত্তাটোক আজিও জীয়াই ৰাখিছে ।
স্থানীয় লোকে কি কয়
এই পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "সকলো ৰাইজে ইয়াতে একেলগে মাছ মাৰিছে, আনন্দ কৰিছে, ফূৰ্তি কৰিছে । হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে আৰু সকলোৱে বিলত নামি সকলোৱে মাছ মাৰিছে । আমাৰ ভাল লাগে এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহে । ডিমৰীয়াৰ লগতে ডিমৰীয়াৰ মানুহবোৰো আহে । এই পৰম্পৰা প্ৰতিবছৰে চলি আছে আৰু আশাকৰিছোঁ এই যি মাছ মৰা পৰম্পৰা আগলৈও অটুট থাকিব ।"