লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া: ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ

ডিমৰীয়াৰ এই মৎস্য চিকাৰ মধ্যযুগৰ পৰাই চলি অহা এক পৰম্পৰা । দেবেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Community fishing at Dimoria
লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া; ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা, সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 2:15 PM IST

সোণাপুৰ : অসমৰ বাৰেৰহণীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটোত ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ এক সুকীয়া স্থান আছে । বিশেষকৈ ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা এই অঞ্চলত যি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, সেয়া মধ্যযুগৰ পৰাই চলি অহা এক অনন্য পৰম্পৰা ।

ডিমৰীয়াৰ লোক-সংস্কৃতি : পৰম্পৰাগত মৎস্য চিকাৰ আৰু ‘লালিলাং’

ভোগালীৰ উৰুকাৰ দিনা ডিমৰীয়াৰ ৰজাদিনীয়া বিল পাৰশালি, জালিশৰা, বমানী আদি বিলত সম্পন্ন হয় সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ । কাৰোবাৰ জাল-পলত ভকুৱা-শ'ল, কাৰোবাৰ তাত পুঠি-খলিহনা, কাৰোবাৰ আকৌ শুদা জাল-পল । তথাপি আক্ষেপ নাই, লালিলাঙৰ সুৰত সকলো আনন্দত আত্মহাৰা । মাছ পোৱা-নোপোৱাৰ কথা নাই, বছৰত এটা দিন…পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে হৰিধ্বনি দি কৰে মৎস্য চিকাৰ ।

লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া; ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা, সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰজাদিনীয়া বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ

ডিমৰীয়াৰ ৰজাদিনীয়া বিল পাৰশালি, বমানী আৰু জালিশৰা বিলত উৰুকাৰ দিনা পাহাৰ-ভৈয়ামৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ কৰে । এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল । হেজাৰ হেজাৰ মাছুৱৈ ৰাইজে সমূহীয়াকৈ উল্লিখিত বিলসমূহত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ কৰে ।

এই পৰম্পৰাৰ কিছুমান বিশেষ দিশ

ৰজাৰ উপস্থিতি : এই উৎসৱত ডিমৰীয়াৰ ৰজা হলি সিং ৰংহাং পাৰশালি বিলত, তেন্তেলীয়াৰ ৰজা পানবৰ ৰংপেৰ উপস্থিতি আৰি জালিশৰা বিলত । ৰজাই তাহানিতে দায়িত্ব দিয়া সেনাবড়, দেউলগুৰি আৰু ভৰা গাঁৱৰ মুখীয়ালৰ উপস্থিতিৰ এক বিশেষ মৰ্যাদা ।

পঞ্চ দেৱতাৰ পূজা : মৎস্য চিকাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ডিমৰীয়াৰ পঞ্চ দেৱতাৰ নামত বিলৰ মাজত তামোল-পাণৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হয় ।

একতাৰ প্ৰতীক : ইয়াত কেৱল মৎস্য চিকাৰেই নহয়, পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ মাজত সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদান আৰু মিলনৰ এক মহা-উৎসৱহে উদযাপিত হয় ।

Community fishing at Dimoria
লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া (ETV Bharat Assam)

‘লালিলাং’ বা কেঁচা বিহুনাম

ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ লোক-সাহিত্যৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ হ’ল ‘লালিলাং’ গীত । ইয়াক চিকাৰ সম্বন্ধীয় গীত বুলিও জনা যায় । এই গীতসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল:

১. পটভূমি আৰু প্ৰকৃতি

লালিলাং গীতসমূহৰ প্ৰধান পটভূমি হ’ল বিলৰ পাৰ । মাঘ বিহুৰ উৰুকাত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে যৌৱন চঞ্চল ডেকা-গাভৰুৱে নিজৰ মনৰ উছাহ এই গীতৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ।

২. ভাষা আৰু বিষয়বস্তু

এই গীতসমূহক ‘কেঁচা বিহু’ বুলিও কোৱা হয় । কিয়নো ইয়াৰ ভাষা কিছু পৰিমাণে যৌনগন্ধী বা উদ্দাম যৌৱনৰ প্ৰকাশক । লোক-সমাজৰ বিশ্বাস অনুসৰি, পৃথিৱীক শস্য-সম্ভৱা কৰা বা উৰ্বৰ কৰাৰ লগত মানুহৰ জীৱন-যৌৱনৰ এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক আছে ।

Community fishing at Dimoria
লালিলাঙৰ সুৰত ৰজনজনাইছে ডিমৰীয়া (ETV Bharat Assam)

৩. প্ৰতীকী অৰ্থ

অসমীয়া সমাজত ‘মাছ’ক প্ৰজননৰ প্ৰতীক আৰু মাংগলিক বুলি গণ্য কৰা হয় । সেয়েহে মাছ ধৰিবলৈ যোৱা সময়ত গোৱা গীতবোৰত প্ৰজনন-আসক্তি আৰু যুগ্ম জীৱনৰ আশা-আকাংক্ষাৰ মুক্ত প্ৰকাশ ঘটে । এফাঁকি লালিলাং- “একেটা খান্দিতে ঐ, সদায় মাছে মাৰে ঐ, লাগে না নালাগে ঐ লাছ (লাজ) ।”

পাৰশালি মেলা আৰু বিনিময় প্ৰথা

মৎস্য চিকাৰৰ লগতে দুৰুং পাঁচ পাহাৰৰ সমীপত দুদিনীয়াকৈ পাৰশালি মেলা অনুষ্ঠিত হয় । এই মেলাৰ বিশেষত্ব হ’ল:

বিনিময় প্ৰথা : পাহাৰীয়া লোকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যেনে আলু-কচু, কোমোৰা, শালধূনা আদি ভৈয়ামৰ বস্তুৰ সৈতে বিনিময় কৰে ।

ৰাজদৰবাৰ : মেলাৰ বাকৰিতে ডিমৰীয়া ৰজাৰ ৰাজদৰবাৰ অনুষ্ঠিত হয়, য’ত সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।

Community fishing at Dimoria
ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

উপসংহাৰ

আধুনিকতাৰ পৰশত পৰম্পৰাগত কিছুমান ৰীতি-নীতি ম্লান হ’ব ধৰিছে যদিও ডিমৰীয়াৰ ৰাইজৰ মাজত এই লোক-উৎসৱৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ আজিও অম্লান । ‘লালিলাং’ গীত আৰু সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰে আমাৰ সমাজৰ একত্ৰিত সত্তাটোক আজিও জীয়াই ৰাখিছে ।

Community fishing at Dimoria
সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় লোকে কি কয়

এই পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "সকলো ৰাইজে ইয়াতে একেলগে মাছ মাৰিছে, আনন্দ কৰিছে, ফূৰ্তি কৰিছে । হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে আৰু সকলোৱে বিলত নামি সকলোৱে মাছ মাৰিছে । আমাৰ ভাল লাগে এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহে । ডিমৰীয়াৰ লগতে ডিমৰীয়াৰ মানুহবোৰো আহে । এই পৰম্পৰা প্ৰতিবছৰে চলি আছে আৰু আশাকৰিছোঁ এই যি মাছ মৰা পৰম্পৰা আগলৈও অটুট থাকিব ।"

