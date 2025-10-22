ETV Bharat / state

২০২৬ৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'লে পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিব আটছা

চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাক আটছাই আদৰণি জনাইছে যদিও প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'লে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 7:29 PM IST

যোৰহাট: "ভূমি হস্তান্তৰ, মজুৰি বৃদ্ধি, জনজাতিকৰণ আদি ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত দিয়ক । অন্যথা ৰাজ্যজুৰি আটছাই ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব ।" এই মন্তব্য অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱ-নিযুক্ত সভাপতি জগদীশ বৰাইকৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া এক ঘোষণাৰ পিছতে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আটছাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে এটি কলি দুটি পাতৰ জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনীতিলৈ অনবদ্য অৱদান আগৱঢ়োৱা চাহ জনগোষ্ঠী লোকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা হ'ল ভূমিৰ অধিকাৰ । কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমি অধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি মৰিয়নীত অনুষ্ঠিত আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

তিতাবৰৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত আটছাৰ নৱ-নিযুক্ত সভাপতি জগদীশ বৰাইকে কয়, "চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমি আৱণ্টনৰ কেবাদশকজোৰা এক দাবী । এই দাবীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে ২৫ নৱেম্বৰত এক বিল অনা হ'ব বিধানসভাত । সঁচাকৈ যদি ভূমি আৱণ্টন দিয়া বিল বিধানসভাত আনে তেতিয়াহ'লে সেয়া হ'ব চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । কাৰণ ২০০ বছৰ ধৰি শ্ৰমিকসকলৰ কোনো স্থায়ী ঠিকনা নাছিল, ফলত বহু অসুবিধা সন্মুখীন হৈছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতেই যদি ভূমি আৱণ্টন, মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজক লগত লৈ আটছাই ৰাজ্যজুৰি ধাৰাবাহিকভাৱে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব ।"

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাই আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই কয়, "১৯৪৭ চনৰ পৰা এতিয়ালৈ অসমত বহু মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল, কিন্তু সাহস কৰা নাছিল চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমি অধিকাৰ দিম বুলি ক'বলৈ । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যতিক্ৰম । কাৰণ তেওঁ মুকলিকৈ কৈছে চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ হাতৰ পৰা মাটি কাঢ়ি আনি লাইনত বাস কৰা লোকসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব । সেয়েহে ২৫ নৱেম্বৰত বিধানসভাত ভূমি আইনৰ সংশোধনী বিধেয়ক অনাৰ কথা কৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপ আদৰণীয়, এই কামৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাব ।"

আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে লগতে কয়, "তৃতীয়-চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ দৰে প্ৰথম, দ্বিতীয় শ্ৰেণী চাকৰিতো ৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যকখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ৪ খনকৈ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা যি পদক্ষেপ সেয়া নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এক আশাৰ বতৰা ।"

