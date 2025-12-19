ETV Bharat / state

সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি মাজুলীৰ লক্ষিমী আজি সফল মহিলা

গৃহিণী, কৃষক, পশুপালক, মীনপালক, উদ্যোগী, লেখিকা, সমাজ সচেতক কি বিশেষণেৰে মাতিব তেওঁক ! সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ দিছে সুকীয়া পৰিচয় ।

Majuli successful woman
লেখক হিচাপে পৰিচিত মাজুলীৰ লক্ষিমী শইকীয়া বৰা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 8:17 AM IST

মাজুলী : নদীদ্বীপ মাজুলীৰ এগৰাকী মহিলা । তেওঁৰ নাম লক্ষিমী শইকীয়া বৰা । যিয়ে কৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজত নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে । আন ১০ গৰাকী মহিলাৰ বাবে তেওঁ আদৰ্শ বা প্ৰেৰণাৰ উৎস । এগৰাকী মহিলা হিচাপে নিজৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ উপৰিও কৰি গৈছে মীনপালন, পশুপালন, বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত থকাৰ লগতে এগৰাকী লেখক । কৃষিকৰ্ম, পশুপালন বা সাহিত্য চৰ্চাৰ উপৰিও তেওঁ এইগৰাকী উদ্যমী মহিলা যাৰ আছে ৪ টাকৈ মিল ।

মাজুলীৰ সফল মহিলা কৃষক

সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি মাজুলীৰ লক্ষিমী আজি সফল মহিলা (ETV Bharat)

লক্ষিমী শইকীয়া বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা মতে ২০১২ চনৰ পৰাই তেওঁ কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে । তেওঁ কয়, "বৰ্তমান যিহেতু ধান খেতি আৰু মাহ খেতিৰ সময় গতিকে এই সময়ছোৱাত ধান খেতিৰ লগতে জড়িত হৈ আছো । ২০১২ চনৰ পৰাই কৰিছো বড়ো খেতি, শালি খেতি, বাওঁধানৰ খেতি, মাহ খেতি, কুঁহিয়াৰ খেতি, মিলেট খেতি, আলু খেতি ।" তেওঁ লগতে কয়, "কৃষিৰ পৰাও যথেষ্ট লাভ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । ২০২৩ চনৰ পৰা মিলেটৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছোঁ । মিলেট খেতি কৰি প্ৰথম অৱস্থাতে ১০ ৰ পৰা ১২ লাখ টকাৰ শস্য বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । মিলেট খেতিৰ জৰিয়তে এজন কৃষক আজিৰ তাৰিখত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি ।" এনেদৰেই কৃষিৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে মহিলাগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে খেতিপথাৰত তেওঁ নিজেই ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই, ধান কাটি ট্ৰেক্টৰেৰে ঘৰলৈ ধান লৈ যায় । কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতিটো কামতে পাকৈত লক্ষিমী শইকীয়া বৰা ।

মীনপালন, পশুপালনৰ জড়িয়তেও স্বাৱলম্বী

তেওঁ কৃষিকৰ্মৰ লগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি মীনপালনৰ লগতো জড়িত হৈ আছে । আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ আছে ২০ বিঘা মাটিত প্ৰায় ৩ তাকৈ পুখুৰী । তেওঁ জনোৱা মতে মীনপালনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বাৰ্ষিক আয় যথেষ্ট ভাল কিয়নো ৬ ৰ পৰা ৭ লাখ টকা বছৰি মাছ বিক্ৰী উপাৰ্জন কৰিব পাৰি । তেওঁ কয়, "এই ক্ষেত্ৰখন ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি কৰি আহিছোঁ । গতিকে আহি থকা দিনত মীনপালনৰ জৰিয়তে এটা ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ।" মীনপালনৰ লগতে তেওঁ হাঁহ, কুকুৰা, ছাগলী, গৰু পালন কৰিও বছৰি ভাল অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি আছে ।

Majuli successful woman
কৃষি পথাৰত ট্ৰেক্টৰ লৈ লক্ষিমী শইকীয়া বৰা (ETV Bharat)

লেখিকা হিচাপে পৰিচিত

কেৱল কৃষিকৰ্মই লক্ষিমী শইকীয়া বৰাৰ পৰিচয় নহয় । তেওঁ মাজুলীৰ এগৰাকী পৰিচিত লেখিকা । তেওঁ জনোৱা মতে ২০০৪ চনৰ পৰাই তেওঁ হাতত কলম তুলি লৈছিল যদিও ২০১৫ চনৰ পৰাহে তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহ প্ৰকাশ পাইছে । তেওঁ জনোৱা মতে বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁৰ ২৪ খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে । তাৰ ভিতৰত কেইবাখনো উপন্যাস আছে ।

'সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ' মূল মন্ত্ৰ

লক্ষিমী শইকীয়া বৰাই কয়,"মই সময় কোনো কাৰণতে অপব্যৱহাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ । যাৰ কাৰণে এই আটাইবোৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । নিজৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব শেষ কৰাৰ পাছত মই এইবোৰত সময় দিওঁ । কাম কৰি থাকিলে দুগুণ উৎসাহ পাওঁ যাৰ বাবে এইবোৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ ।" তেওঁ লগতে সমাজৰ প্ৰতিজন লোকক আহ্বান জনাই যে দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ১৫ ঘণ্টাও কৰ্মত দিয়া হয় তেতিয়া কোনো লোকে আৰু পাছলৈ ঘূৰি চাব নালাগে ।

Majuli successful woman
মাজুলীৰ সফল মহিলা লক্ষিমী শইকীয়া বৰা (ETV Bharat)

পৰিয়ালৰ সহযোগিতা

তেওঁ জনোৱা মতে এই কৰ্মত পৰিয়ালৰ যথেষ্ট সহযোগিতা আছে । তেওঁ কয়, "পৰিয়ালৰ সহযোগিতা নোহোৱা হ'লে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লো হয় । মোৰ মানুহজনে মোক এই প্ৰতিটো কামতে সমৰ্থন কৰে, তেওঁ যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গতিকে তেওঁ কামৰ পৰা আজৰি হৈ আহি মোৰ লগত থাকি মোক সমৰ্থন কৰে । মোৰ প্ৰতিটো কামতে মোক সমৰ্থন জনাই মোৰ শহুৰ দেউতাই ।" তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ কামবোৰত পৰিয়ালৰ লগতে সমৰ্থন জনাই মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱ গোস্বামীয়ে ।

নৱ-প্ৰজন্মলৈ আহ্বান

নৱ-প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই লক্ষিমী শইকীয়া বৰাই কয়, "আমাৰ পিৰালিৰ চুকতে সোণ পৰি আছে, আমি আচলতে খান্দিবহে জনা নাই ।" যিসকল নৱ-প্ৰজন্মই নিজকে সংস্থাপিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নিজ ৰাজ্য এৰি বহিঃৰাজ্যলৈ গতি কৰিছে তেওঁলোকক আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে নিজৰ ঘৰখনত থাকি হাঁহ, ছাগলী পালন কৰি সুন্দৰভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি ।

