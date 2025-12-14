অৰুণাচলৰ পথ দুৰ্ঘটনা : তিনিচুকীয়াত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ; নিহতৰ ৰাজহুৱা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

অৰুণাচলৰ পথ দুৰ্ঘটনা : তিনিচুকীয়াত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ; নিহতৰ ৰাজহুৱা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
অৰুণাচলৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত ২১ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ তিনিচুকীয়ালৈ অনা হৈছে । প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অন্তত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন ।
Published : December 14, 2025 at 8:28 PM IST
তিনিচুকীয়া : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত ৮ ডিচেম্বৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজন লোকক ।
তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত ৪৩২/২০২৫ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আইনৰ ১৪৩(৩)/১০৫/১২৫(b)/৬১(২) ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে ক্ৰমে ছিৰাজুল আহমেদ আৰু ছাইৰুদ্দিন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত লৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃন্ময় দাসে কয়, "সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আমি অব্যাহত ৰাখিছো । তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ছিৰাজুল আহমেদ আৰু ছাইৰুদ্দিন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত লৈছে ৷ তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলক অৰুণাচললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে পোহৰলৈ আহিব । উক্ত শ্ৰমিকসকলক এখন মালবাহী বাহনত কঢ়িয়াই নিয়া, শ্ৰমিক কাৰ্ড আছে নে নাই, সেই সকলো বিষয় তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ।"
ইফালে শুকুৰবাৰে ৬ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি শনিবাৰে তিনিচুকীয়ালৈ অনা হয় । আনহাতে শনিবাৰে উদ্ধাৰ কৰা ১১ গৰাকী আৰু দেওবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা ৩ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহো তিনিচুকীয়ালৈ অনা হয় । দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত অৰুণাচল প্ৰদেশতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি আনিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে মৃতদেহ আহি পাওতে যথেষ্ট পলম হয় ।
তিনিচুকীয়াৰ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত শ্ৰমিকসকলৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় লোকসকলে সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শ্মশানত ৩ খনকৈ এক্সভেটৰেৰে গাঁত খান্দি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ যাৱতীয় কাম-কাজখিনি কৰা হয় ।
দেওবাৰে মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো যাৱতীয় কামকাজ সম্পন্ন কৰে ৷ জৰুৰীকালীন সময়ত গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ চিকিৎসকৰ দল, এম্বুলেন্সৰ লগতে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ দলো মোতায়েন কৰা হয় ।
শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা ৬ গৰাকী মৃতদেহ ক্ৰমে গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ অভয় ভূমিজ, সঞ্জয় কুমাৰ, অগৰ তাঁতী, ৰজনী নাগ আৰু ৰাহুল কুমাৰ আৰু ধেলাখাট চাহ বাগিচাৰ জুনাছ মুণ্ডা ৷ আনহাতে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহকেইটা ক্ৰমে সমীৰ দ্বীপ, অৰ্জুন কুমাৰ, পংকজ মাংকী, অজয় মাংকী, বিজয় কুমাৰ, ৰহিত মাংকী, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, ধীৰেণ চাটৰিয়া, দ্বীপ গোলাৱা, ৰামশিৱা চুনা, সনাতন নাগ, কৰণ কুমাৰ, ৰমেশ তাঁতী, লেমুগুৰিৰ অশ্বিন চাৱাৰা আৰু চালক ন-পুখুৰীৰ মংগল ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
