ETV Bharat / state

সীমান্ত উন্নয়ন, নাগৰিক-সেনা সমন্বয় সন্দৰ্ভত টাৱাঙত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

গজৰাজ কৰ্পছৰ জিঅ'চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা, অৰুণাচলৰ ৰাজ্যপাল অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেঃ জেঃ কে টি পাৰনায়ক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু উপস্থিত বৈঠকত ।

Arunachal governor, CM meet Army officials for border Development and Civil-Military Coordination in Tawang
সীমান্তৰ উন্নয়নক লৈ টাৱাঙত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : এখন ৰাজ্য বা দেশৰ সীমান্ত অঞ্চল প্ৰায়ে উপেক্ষিত হোৱা দেখা যায় । অঞ্চলবোৰত হোৱা উন্নয়নক লৈও বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় । যাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । কেৱল চৰকাৰেই নহয় নিৰাপত্তাবাহিনীয়েও সীমান্ত অঞ্চলৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন কৰা দেখা যায় ।

চৰকাৰৰ লগতে নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ সেইবোৰ সমাধানৰ প্ৰয়াস কৰে । তেনে এক লক্ষ্যৰে গজৰাজ কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কে টি পাৰনায়ক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু টাৱাঙত এক বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু নাগৰিক-সেনা সমন্বয় বিষয়ক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ সীমান্ত অঞ্চলত চলি থকা উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰা আৰু আৰ্থ-সামাজিক বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু নাগৰিক প্ৰশাসনৰ মাজত অধিক সমন্বয় সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় । ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ দূৰদৰ্শী প্ৰচেষ্টা আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে ।

ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰ'গ্ৰামৰ ৰূপায়ণত ভাৰতীয় সেনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি সীমান্তৰ গাঁওসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ মূল ধাৰাত সংযুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱদানৰ কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে । এই বৈঠকে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্ত অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা, উন্নয়ন আৰু অন্তৰ্ভুক্তিমূলক বিকাশ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক যৌথ অংগীকাৰ পুনৰ নিশ্চিত কৰে । উল্লেখ্য যে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লাই যোৱা ১ এপ্ৰিলত তেজপুৰস্থিত গজৰাজ কৰ্পছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিছিল । তাৰ পিছতে এইধৰণৰ বৈঠকে সীমান্ত অঞ্চলৰ নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব : কি পৰ্যায়ত আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে সীমা বিবাদৰ সমস্যা ?

TAGGED:

পেমা খাণ্ডু
কে টি পাৰনায়ক
নীৰজ শুক্লা
ইটিভি ভাৰত অসম
অৰুণাচল সীমান্ত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.