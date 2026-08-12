অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত গুলীয়ালীৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস পেমা খাণ্ডুৰ

অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত গুলীয়ালীৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস পেমা খাণ্ডুৰ
সোমবাৰে ধেমাজি জিলাৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত ভূমি বেদখলৰ অভিযোগত গুলীচালনা কৰাত অসমৰ কমেও ১২ জন লোক আহত হয় ।
By PTI
Published : August 12, 2026 at 7:02 PM IST
গুৱাহাটী: অসম-অৰুণাচল আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত সংঘটিত গুলীচালনাৰ সৈতে জড়িত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে বুধবাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
সোমবাৰে ধেমাজি জিলাৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত অৰুণাচলী লোকে অসমৰ ভূমি বেদখল কৰাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি হয় । তাৰ মাজতেই অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাত অসমৰ কমেও ১২ জন লোক আহত হয় ।
Hon’ble Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri @PemaKhanduBJP ji, called me this morning and assured me that there will be a proper and impartial investigation into the police firing incident at Bodoti, Mingmang, Dhemaji. He further assured that those found guilty will be…— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) August 12, 2026
অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণৰ বাবে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ৷ এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া প’ষ্টত মন্ত্ৰী পেগুৱে কয়, “অৰুণাচল প্রদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুৱে আজি পুৱা মোক ফোন কৰি আশ্বাস দিয়ে যে ধেমাজিৰ মিংমাঙৰ বদতিত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সঠিক আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত হ’ব ৷”
মিচিং জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিন কেবাঙে বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আৰম্ভ কৰে । গুলীচালনাৰ লগে লগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্থানীয় মিচিং নেতা তথা বিধায়ক ৰণোজ পেগুক পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ।
ডাঃ পেগুৱে আৰু কয়, ‘‘আমি যুটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ জৰিয়তে অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ আলোচনা (আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ ওপৰত) পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বিষয়েও কথা পাতোঁ । মই তেওঁক (খাণ্ডুক) জনাইছিলো যে অসম কেবিনেটে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত অসম চৰকাৰৰ নতুন মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰে আঞ্চলিক সমিতিসমূহ পুনৰ গঠন কৰিছে ।’’
অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে টেলিফোনিক আলোচনাত দুয়োজন নেতাই পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হয় ৷ যাতে বাকী থকা সীমান্ত সমস্যাসমূহ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিব পৰা যায় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু পাৰস্পৰিক সন্মান বজাই ৰাখিবলৈ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আন্তৰিক সম্পৰ্ক বিঘ্নিত কৰিব পৰা যিকোনো কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ।’’
ইফালে বুধবাৰে এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পেমা খাণ্ডুক এই আক্ৰমণৰ উপযুক্ত তদন্তৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷ এক্সত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে- ‘‘অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে সীমাৰ অধিকাংশ সমস্যা সমাধান কৰিছে, মাত্ৰ ৫২ টা এলেকা বাকী আছে, যাৰ বাবে আঞ্চলিক সমিতি পুনৰ গঠন কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াক এই দুৰ্ভাগ্যজনক কাণ্ডৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ।’’
Assam and Arunachal Pradesh have resolved most boundary issues, with only 52 areas remaining, for which Regional Committees have been reconstituted.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 12, 2026
I request Hon’ble Chief Minister Shri @PemaKhanduBJP ji to order an enquiry into this unfortunate incident. pic.twitter.com/vtAho17Tzh
আনহাতে, অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰসন্থাৰ লগতে একাংশ স্থানীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৷ এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি খাণ্ডুৱে কয়, ‘‘অসম সীমান্তৰ সমীপৰ হিমে গাঁৱত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আপছু আৰু গালো কল্যাণ সমিতি, গালো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডোলোক বাংগো কল্যাণ সমিতিৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হওঁ । আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে আলোচনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, আৰু সোনকালে স্বাভাৱিকতা ঘূৰাই অনা । শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ, আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাস বজাই ৰাখিবলৈ সকলো সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰক নিয়োজিত কৰা হৈছে ।’’
Held discussions on the situation arising from the recent incident at Hime village, near the Assam border, with AAPSU and representatives of the Galo Welfare Society, Galo Students Union and Dolok Bango Welfare Society.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) August 12, 2026
The priority is to facilitate dialogue, and restore… pic.twitter.com/uMFLP7uI93
উল্লেখ্য যে ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাৰত অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত ৮০৪.১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সীমান্ত আছে । দুয়োখন ৰাজ্যৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত প্ৰায় ১২০০ বিবদমান অংশ আছে ৷
অসম চৰকাৰে যোৱা ২৯ জুলাইত বিধানসভাত কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশে ১৬,১৪৪.০১ হেক্টৰ মাটি বেদখল কৰিছে । এই বেদখল কৰা ভূমিসমূহৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশে ৮৫৮.৯১ বৰ্গ কিঃমিঃ ভূমি নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা : অৰুণাচলৰে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া