বাঁহ-বেতৰ শিল্পলৈ জিআই টেগ, উৎফুল্লিত শিল্পীসকল
অসমৰ বাঁহৰ শিল্পলৈ ভৌগোলিক স্বীকৃতি । উৎফুল্লিত মাজুলীৰ বাঁহ শিল্পৰে জড়িত ব্যক্তিসকল ।
Published : June 16, 2026 at 7:10 PM IST
মাজুলী: আজিৰ এই যুগত যি সময়ত আমাৰ থলুৱা কলা-কৃষ্টি আৰু শিল্পকৰ্মসমূহ লাহে লাহে অৱক্ষয়ৰ দিশলৈ গতি কৰিছে, তেনে সময়তে অসমৰ পৰম্পৰাগত বাঁহ আৰু বেতৰ শিল্পই লাভ কৰিছে বিশেষ ভৌগোলিক সূচক । এই খবৰে এতিয়া এতিয়া আনন্দিত কৰি তুলিছে এই শিল্পসমূহৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ লগতে প্ৰতিজন অসমীয়াক ।
মাজুলীৰ এজন স্থানীয় লোকে এই সম্পৰ্কে কয়, "এয়া অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বাবে এটা অতি ডাঙৰ আৰু যোগাত্মক কথা । বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এই শিল্পকৰ্মসমূহৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ দিনক দিনে কমি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বাঁহ বা বেতৰ শিল্পক চৰকাৰে স্বীকৃতি দিলে, ই বহুত মূল্যবান ।"
তেওঁ লগতে কয়,"পৃথিৱীৰ যিমান লোকশিল্প আছে, তাৰ ভিতৰত অসমৰ শিল্পসমূহৰ এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে । আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত বাঁহ-বেত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কোৱা হয়,'যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ'।"
জাতীয় জীৱনত বাঁহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"বাৰীত এজোপা বাঁহ থকাটো আমাৰ এটা পৰম্পৰা । মাজুলীৰ মুখা শিল্প, টোম, বিৰিয়া বা আমাৰ বাঁহৰ চুঙাৰ পিঠা এই সকলোবোৰ আমাৰ জীৱনধাৰাৰ অংশ । চৰকাৰক মই আহ্বান জনাওঁ যাতে এই হেৰাই যাব খোজা শিল্পসমূহ জীয়াই ৰাখিবলৈ শিল্পীসকলক আৰ্থিকভাৱে সহায় আৰু উদগনি যোগায় ।"
ইফালে এই শিল্পৰ লগত জড়িত এজন শিল্পীয়ে কয়,"আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । আজি যে এই জিআই টেগ পালে, ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বাঁহ-বেতৰ শিল্পীসকলে এক ডাঙৰ সন্মান পালে । আজিকালি বজাৰত হস্তশিল্পৰ মানুহৰ কোনো মূল্যই নোহোৱাৰ দৰে হৈছিল, কিন্তু চৰকাৰে লোৱা এই ব্যৱস্থাই আমাক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ মাজত বহুত পিছপৰা শিল্পী আছে— বেতৰ শিল্পী, বাঁহৰ শিল্পী, কুমাৰ শিল্পী আদি । চৰকাৰে যদি আমাক এনেকৈয়ে আগবঢ়াই নিয়ে আৰু উচিত মজুৰি বা সুবিধা প্ৰদান কৰে, তেন্তে আমাৰ এই পৰম্পৰাগত উদ্যোগটো আৰু বহুদূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব ।"
বাঁহ-কাঠ-বেতৰ এই শিল্প আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক ডাঙৰ মেৰুদণ্ড । চৰকাৰৰ এই স্বীকৃতি আৰু শিল্পীসকললৈ আগবঢ়োৱা উৎসাহে অনাগত দিনত আমাৰ হেৰাই যাব খোজা লোককলাক নতুন প্ৰাণ দিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত ।