জুবিনবিহীন এমাহ; লোকাৰণ্য সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰ
পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ । চিত্ৰশিল্পী ৰবীন বৰে অংকন কৰিলে শিল্পীগৰাকীৰ বিশেষ চিত্ৰ ।
Published : October 19, 2025 at 5:30 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত দুপৰীয়া ছিংগাপুৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পিছতে অসমলৈ নামি আহিছিল অমানিশা । স্তব্ধ হৈ পৰিছিল অসম । যোৱা এটা মাহে অসমবাসীয়ে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে । দেওবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া মৃত্যু তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাম প্ৰসংগ, ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
একেদৰে সোণাপুৰৰ কমাৰকুচিৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে । সমাধিক্ষেত্ৰত পুৱাৰে পৰা লোকসকলে ভাগৱত পাঠ, সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, দিহা নাম পৰিৱেশন কৰিছে ।
তদুপৰি সন্ধিয়া দুই শতাধিক বাঁহীবাদকৰ সুৰত জীপাল হ'ব সমাধিক্ষেত্ৰ । একেদৰে গীত পৰিৱেশন কৰিব কেইবাগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে । স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ লগতে প্ৰায় ২ হাজাৰ ভকতে একেলগে ভক্তি গীত পৰিৱেশন কৰিব ।
প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এই দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমাধিক্ষেত্ৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ আগমন হৈছে । পুণ্যতীৰ্থলৈ পৰিণত হৈছে সমাধিক্ষেত্ৰ । জাতি, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমবেত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছে ।
চিত্ৰশিল্পী ৰবীন বৰৰ হাতৰ পৰশত জুবিন গাৰ্গে পাইছে নতুন ৰূপ
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত কেৱল সাধাৰণ অনুৰাগীয়ে নহয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, নেতা, শিল্পী সকলোৱে ভিৰ কৰিছে । সকলোৱে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । নিজস্ব শৈলীৰে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে চিত্ৰশিল্পী ৰবীন বৰে ।
জুবিন গাৰ্গৰ এখন বিশেষ চিত্ৰ অংকন কৰিলে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে । যিখন চিত্ৰই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে । চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে ভগৱান শিৱৰ ৰূপত অংকন কৰিছে জুবিন গাৰ্গক । চিত্ৰখনত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক সাগৰৰ তলিত বহি শিৱৰ ৰূপত ধ্যান কৰি থকা দেখা গৈছে । এই চিত্ৰখন বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে সংগ্ৰহালয়ত ৰখাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব শিল্পী ৰবীন বৰে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক কয়, "ব্যগিতভাৱে তেওঁ মোৰ হৃদয়ৰ বন্ধু আছিল । তেওঁৰ লগত বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিছো । কেতিয়াও ভবা নাছিলো হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে আমাক এৰি গুচি যাব । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ যে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত মানুহ তাক অংকন কৰিছো । জাতি, ধৰ্ম, নিৰ্বিশেষে সকলো তেওঁৰ বাবে সমান আছিল । আমি তেওঁৰ আদৰ্শ ল'ব পাৰিলে পৃথিৱীত জীয়াই থকা মূলমন্ত্ৰ পাম । তেওঁ প্ৰকৃতিৰ মাজেৰে আহিছিল । আজি মই জুবিন গাৰ্গে সাগৰ তলিত বহি শিৱৰ ৰূপত ধ্যান কৰি থকা দেখাইছো । এই ছবিখন বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু তাৰ পিছত সংগ্ৰহালয়ত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ।"
লগতে পঢ়ক :আৰু কিমান দিন ! ২ নিযুত অসমীয়া বিচাৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়