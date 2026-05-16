সংগীতানুষ্ঠানৰ আখৰাতেই ঢলি পৰিল শিল্পী পুতুল সিং টুমুং
বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে আখৰা কৰোতেই হঠাৎ অসুস্থ । জিএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ।
Published : May 16, 2026 at 7:40 PM IST
গুৱাহাটী: সংগীতানুষ্ঠানৰ আখৰা চলাই থাকোতেই ঢলি পৰিল গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীতকাৰ, পৰিচালক তথা শিল্পী পুতুল সিং টুমুং (৪৯)। কামৰূপ জিলাৰ নাৰেংগী বাবুবস্তি অঞ্চলৰ শিল্পীগৰাকীক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও তাতেই তেওঁ সকলোকে কন্দুৱাই চিৰদিনৰ বাবে গুচি যায় ।
নুনমাটি ভৱানীপুৰ ছেক্টৰ-৩ শুকুৰবাৰে ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে সহযোগী শিল্পীসকলৰ সৈতে আখৰা কৰি থকা অৱস্থাত হঠাৎ অসুস্থ হৈ ঢলি পৰে শিল্পীগৰাকী । লগে লগে সহযোগী শিল্পীসকলে তেওঁক নাৰেংগীৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে । পিছত পৰিয়ালৰ লোকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল (জিএমচিএইচ)লৈ নিয়ে; কিন্তু জৰুৰীকালীন বিভাগতে শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৫ বজাত শিল্পীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
সৰুৰে পৰা এগৰাকী দক্ষ তবলা বাদক হিচাপে পৰিচিত টুমুঙে গীটাৰ, ঢোলুকি, কাহাম, কী-বোৰ্ড আদি বহু বাদ্যযন্ত্ৰ দক্ষতাৰে বজাব পাৰিছিল । তেওঁ একাধাৰে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীত পৰিচালক আৰু অনুষ্ঠান পৰিচালক হিচাপেও সুনাম অৰ্জন কৰিছিল । তদুপৰি তেওঁ বিবি চিনে আৰ্টৰ পৰিচালক আৰু পূবাসী প্ৰডাকচনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "শিল্পী পুতুল সিং টুমুং কেৱল কাৰ্বিসকলৰ শিল্পী নহয়, তেওঁ অসমৰ সকলোৰে মাজত পৰিচিত আছিল । সৰুৰে পৰাই তেওঁ হাতৰ যাদুৰে তবলা বজাইছিল । তেতিয়াই তেওঁ সকলোকে মুগ্ধ কৰিছিল । এনে এগৰাকী শিল্পীক আমি হঠাতে হেৰুৱাব লাগিব বুলি ভবাই নাছিলো । তেওঁ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰই সংগত কৰিব পাৰিছিল । অসমৰ বহুতো শিল্পীৰ লগত তেওঁ বাদ্য়যন্ত্ৰ সংগত কৰিছিল ।"
শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে তেওঁৰ বাসগৃহত শিল্পী, কলা-কৌশলী, গুণমুগ্ধ আৰু শুভাকাঙ্ক্ষীয়ে ভিৰ কৰে । শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ অন্তত নৱগ্ৰহ শ্মশানত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । পুতুল সিং টুমুঙে বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল । তেওঁ পূৱ গুৱাহাটীৰ বাংথাই অসমৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ঔঘূলী কাৰ্বি দেহাল ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষক আৰু পাটৰং ৰাইজৰ ৰান্ধনীখালৰ দায়িত্বত আছিল ।
বাবুৱস্তীৰ নিবাসী ৰমেশ টুমুং (নিগ্ৰু)ৰ পুত্ৰ পুতুল সিং টুমুং অবিবাহিত আছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ ডাঙৰ ভাতৃ তথা শিল্পী শিৱৰাম টুমুং, বৌ, ভনী, ভনীজোঁৱাই, ভতিজা আৰু বহু আত্মীয়-স্বজন এৰি থৈ যায় । তেওঁৰ মৃত্যুত স্থানীয় গাঁও উন্নয়ন সমিতি, কাৰ্বি দেহাল ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, পূৱ গুৱাহাটী বাংথাই অসম, নাৰেংগী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন, পাথৰকুঁৱৰী ব'হাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
