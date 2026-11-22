মেডাম তুছাড মিউজিয়ামত জুবিন গাৰ্গক প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰয়াস, ৰাইজক এটা বিশেষ দায়িত্ব মানস ৰবীনৰ
খানাপাৰাত মানস ৰবীনে আয়োজন কৰা ‘জুবিন দাৰ বাবে এদিন’ অনুষ্ঠানত মুকলি কৰিলে সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে এক বিশেষ হেছটেগ ৷
Published : November 22, 2026 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী: মাইকেল জেকচনৰ সৈতে একেলগে থাকিব জুবিন গাৰ্গৰ মমৰ প্ৰতিমূৰ্তি । দেওবাৰে খানাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ জুবিন গাৰ্গক মেডাম তুছাড মিউজিয়ামলৈ নিয়া প্ৰক্ৰিয়া । শিল্পী মানস ৰবীনে সকলোকে আহ্বান জনাই সামাজিক মাধ্যমত #ZubeenGargStatueInMadameTussauds লিখিবলৈ কয় । সংগীত শিল্পী মানস ৰবীনে ন্যায়ৰ নহয় জুবিন গাৰ্গক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
খানাপাৰাত মানস ৰবীনে আয়োজন কৰা ‘জুবিন দাৰ বাবে এদিন’ অনুষ্ঠানত মুকলি কৰিলে সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে এক বিশেষ হেছটেগ ৷ অনুষ্ঠানত ৰাইজ তথা অনুৰাগীৰ আগত মানস ৰবীনে কয় যে তেওঁৰ লক্ষ্য মাইকেল জেকচনৰ মমৰ প্ৰতিমূৰ্তি থকা লণ্ডনৰ মেডাম তুছাড মিউজিয়ামলৈ জুবিন গাৰ্গক লৈ যোৱা ৷ ইয়াৰ বাবে লণ্ডন নিবাসী মানাহীল হুছেইন বাগদাদিয়ে প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ আগবঢ়াইছে ।
মানাহীল হুছেইন বাগদাদীয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছত মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই জনায় যে ইয়াৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত ZubeenGargStatueInMadameTussauds হেছটেগটোৱে এক মিলিয়ন জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব লাগিব ৷
মানস ৰবীনে সকলোকে আহ্বান জনাই কয় যে অতি সোনকালে এই হেছটেগে ১ মিলিয়ন স্পৰ্শ কৰিব লাগে । মানস ৰবীনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘জুবিন দাৰ চিতাগ্নি জ্বলাৰ পিছদিনাই দুটা কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ । ইয়াৰে প্ৰথমটো ঘোষণা আছিল মাডাম তুছাড মিউজিয়ামত জুবিন দাৰ এটি মমৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৷ দ্বিতীয়টো আছিল জুবিন দাৰ নামত সমগ্ৰ অসমত এখন চিলা উৰুৱা পৰিকল্পনা ।’’
‘‘মেডাম তুছাড মিউজিয়ামত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মাইকেল জেকচনৰ শেষ যাত্ৰাত যিমান মানুহে সংগ দিছিল, জুবিন গাৰ্গৰ শেষ যাত্ৰাত সংগ দিয়া মানুহৰ সংখ্যা তাতকৈ বেছি হ’লেও কম নহয় ৷ সেই সূত্ৰে লণ্ডনৰ নিৱাসী মানাহীল হুছেইন বাগদাদীয়ে গোটেই কাম খিনি আগবঢ়াইছে । এতিয়া #ZubeenGargStatueInMadameTussauds সামাজিক মাধ্যমত চলাব লাগে । এক মিলিয়ন হ'লে জুবিন গাৰ্গৰ এটা মমৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ বাবে মেডাম তুছাড মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই বিবেচনা কৰিব। এই কামটো আমাৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয় জুবিন দাক ন্যায় দিয়া কাম চৰকাৰৰ । চৰকাৰে অভিযোগ নামা দিছে, ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব ৷ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা গাফিলতি ৰৈ গৈছে, পুনৰ অভিযোগনামা দাখিলৰ যদি কিবা ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ জুবিন দাৰ পৰিয়ালটোক বিভিন্ন কথাত টানি থাকিব নালাগে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে, যদি সঁচাকৈয়ে মেডাম তুছাড মিউজিয়ামত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হয়, তেন্তে মৃত্যুৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ইয়াতকৈ হয়তো ডাঙৰ সন্মান আন একো ন'হব । তদুপৰি জুবিন গাৰ্গ আৰু অসমৰ কথা বিশ্বৰ মানুহে জানিব ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ৰেঞ্জ ৰোভাৰখন সংৰক্ষণ হ’ব জুবিন ক্ষেত্ৰত, চাৰি বন্ধুৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত