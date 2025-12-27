ETV Bharat / state

মঘাই ওজাৰ আদৰ্শৰে ঢোলটোকে সাবটি গ'লগৈ বলাই ওজাও, মৃত্যু পৰ্যন্ত নাপালে শিল্পী পেন্সন

প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া শিল্পী বলাই হাজৰিকা ওজাৰ দেহাৱসান । ঢোলৰ সম্ৰাট মঘাই ওজাৰ পালি আছিল বলাই ওজা ।

Artist Bolai Hazarika Ojha, co-artist of Moghai Ojha passes away in Teok
প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া শিল্পী বলাই হাজৰিকা ওজাৰ দেহাৱসান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 7:59 PM IST

যোৰহাট: কান্ধৰ ঢোলটোকে সাৰথি কৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ লোকসংস্কৃতিৰ পথাৰখন জীপাল কৰাৰ বাবে কাম কৰি অহা আৰু ঢোলৰ যাদুৰে সহস্ৰজনক মোহিত কৰি ঢোলটোৰে জগত জিনিব বিচৰা প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া শিল্পী বলাই হাজৰিকা ওজা আৰু নাই । শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত নিজা বাসভৱনতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ঢোলৰ সম্ৰাট মঘাই ওজাৰ একান্ত পালি বলাই হাজৰিকা ওজাই ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি শয্যাশায়ী হৈ থকা বলাই ওজাৰ হাতৰ বুলনিত ঢোলে কথা কৈছিল । প্ৰায় ৭৫ বছৰ বয়সত যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক তেলীয়া গাঁৱৰ নিজা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা বলাই ওজাৰ মৃত্যু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আন এক বৃহৎ ক্ষতি । ঢোলৰ যাদুৰে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ লোকসংস্কৃতিৰ আন্দোলন চলাই নিয়া শিল্পীগৰাকীক বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাই সন্মানিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ পিনে চাবলৈ সময় নাপালে ৰজাঘৰে । শিল্পী পেন্সনৰ বাবে বাৰে বাৰে আৱেদন কৰিও বিফল হোৱাৰ লগতে যোৰহাটলৈ আহি অপচয় কৰিলে সময় আৰু টকা । কিন্তু মৃত্যু পৰ্যন্ত তেওঁ নাপালে চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেন্সন ।

বলাই হাজৰিকা ওজাৰ এজন আত্মীয়ই কয়, "আজি খুব দুখৰে ক'ব খুজিছোঁ, মোৰ দাদা বলাই হাজৰিকাৰ আজি পুৱতি নিশা তিনিৰ পৰা চাৰিমান বজাৰ ভিতৰত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । ১৯৫০ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৭৫ বছৰীয়া মোৰ দাদা বলাই ওজাই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জাগৰণ সৃষ্টি কৰা ঢোলৰ সম্ৰাট মঘাই ওজাৰ পালি হিচাপে আমাৰ পৰিয়াললৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিল । আজি দুমাহ ধৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ঘৰতে শয্যাগত হৈ আছিল ।"

আনহাতে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া মঘাই ওজাৰ শিষ্য বলাই হাজৰিকাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ঢোল বজাই গৈছিল । তেখেতৰ মৃত্যুত আমি খুবেই মৰ্মাহত । অসমৰ লোকসংস্কৃতি তথা জাতীয় জীৱনলৈ যি ত্যাগ, সেয়া উত্তৰ প্ৰজন্মই যাতে সদায় মনত ৰাখে, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ । লোকসংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ আন্দোলন কৰি গৈছিল । কিন্তু এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে জীৱিতকালত নাপালে অসম চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেন্সন ।"

