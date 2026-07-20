ETV Bharat / state

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু অঞ্চল, পেট্ৰ’ল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ

নগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ৰাঙলু অঞ্চলৰ লগতে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চাপানলাৰ বৃহৎ কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰাত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

Artificial Flood in Nagaon
কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু অঞ্চল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: যোৱা দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু সূতাৰ গাঁও, চেংমৰা, পকাই গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ঘৰৰ ভিতৰে-বাহিৰে পানীৰে উপচি পৰাৰ লগতে কৃষকৰ বিস্তীৰ্ণ ধাননি পথাৰ কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰত ককাললৈকে পানী হোৱাত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰোপৰি বহু পুখুৰী কৃত্ৰিম বানত প্লাৱিত হৈ মাছ বাহিৰলৈ ওলাই যায় ।

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু অঞ্চল (ETV Bharat)

কৃত্ৰিম বানে নগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ৰাঙলু অঞ্চলৰ লগতে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চাপানলা গাঁৱৰ বৃহৎ কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰাত কৃষক ৰাইজে মূৰে কপালে হাত দিবলগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ৰাঙলু অঞ্চলৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ মূল কাৰণ হিচাপে ৰাইজে ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অৱস্থিত হিন্দুস্তান পেট্ৰ’ল পাম্প আৰু ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ’ল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, পেট্ৰ’ল পাম্প দুটাই পানী ওলাই জোৱা জুৰিটো বন্ধ কৰি সৰু সৰু ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ফলত এই অঞ্চলত বানৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ৰাঙলু সূতাৰ গাঁৱৰ একাংশ পুৰুষ-মহিলা ওলাই আহি পেট্ৰ’ল পাম্প দুটাৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পেট্ৰ’ল পাম্প দুটাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰা ৰাঙলু অঞ্চলৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, “আগতে কেতিয়াও এনে ধৰণৰ বান হোৱা নাছিল । হিন্দুস্তান পেট্ৰ’ল পাম্প নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই এই সমস্যা আৰম্ভ হৈছে ।”

পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি নগাঁও সদৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া স্থানীয়ভাৱে উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ লগতে সমস্যা সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ।

নগাঁও সদৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া বনদ্বীপ ৰাভা উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানাক্ৰান্তৰ বাবে বান শিবিৰৰো ব্যৱস্থা কৰে । ৰাঙলু অঞ্চলত শতাধিক পৰিয়ালে আশ্ৰয় ল’বপৰাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে । ইপিনে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ চাপানলাৰ কেবাটাও পৰিয়াল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়

TAGGED:

কৃত্ৰিম বান
নগাঁও ৰাজহ চক্ৰ
৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
NAGAON FLOOD
ARTIFICIAL FLOOD IN NAGAON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.