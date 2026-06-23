১৫ বছৰে নিদ্ৰামগ্ন বিধায়ক, কৃত্ৰিম বানত ককবকাইছে কলগাছিয়াৰ ৰাইজ, শিক্ষাৰ্থী

১৫ বছৰে নিদ্ৰামগ্ন বিধায়ক, কৃত্ৰিম বানত ককবকাইছে কলগাছিয়াৰ ৰাইজ, শিক্ষাৰ্থী
পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি । যমৰ যাতনা ভোগাইছে ৰাইজক ।
Published : June 23, 2026 at 2:50 PM IST
জনিয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত কৃত্ৰিম বানে ৰাইজক যমৰ যাতনা ভোগাইছে । কৃত্ৰিম বান ফলত যাতায়ত ব্যাহত হোৱাত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে জনসাধাৰণৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । পথৰ ওপৰত পুখুৰী নে পুখুৰীৰ ওপৰত পথ সেয়া ধৰিবই নোৱাৰি ।
এই ঠাইত আছে কেইবাখনো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান । এয়া হৈছে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সৰভোগ-কলগাছিয়া গড়কাপ্তানী পথৰ কলগাছিয়া কেকে পাঠক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা পুৰণা পেট্ৰ'ল পাম্প লৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ একাংশ ।
এই ঠাইখিনিত এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানপানীৰ । দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী- মটৰ, এম্বুলেঞ্চ চলাচল কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথটোত এজাক বৰষুণৰ ফলত প্ৰায় একাঠু লৈ পানী জমা হোৱাত যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হয় ৰাইজৰ লগতে স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ।
উল্লেখ্য় যে, জনীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ তিনিটা কাৰ্যকালত এই পথছোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো কাম হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । উক্ত পথটোৰ লগতে কলগাছিয়াৰ অন্যান্য কেইবাটাও ৰাস্তাৰ কাষত পানী ওলাই যোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নলা-নৰ্দমা নথকাৰ ফলত এজাক বৰষুণতেই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ।
পথত একাঠু পানী জমা হোৱাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধা হয় । স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাপোৰ কানি তিতি ঘৰলৈ ওভতি যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । একেদৰে কলগাছিয়া ঈদগাহৰ ওচৰত, চিনেমা হল মাৰ্কেটত, ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত, কলগাছিয়া মাছ বজাৰৰ কাষত, কলগাছিয়া পাট বজাৰত এজাক বৰষুণতেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় ।
উক্ত স্থানসমূহত কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি হোৱাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল উপযুক্ত নলা-নৰ্দমা নথকা ।
এই সন্দৰ্ভত এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যাতায়তত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ল'ৰা-ছোৱালীক স্কুললৈ অনা-নিয়াত ভীষণ কষ্ট হৈছে । বিগত ১৫ বছৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে একো কামেই নকৰিলে । সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে নৌকাৰ ব্যৱস্থা কৰক ।"
উল্লেখ্য় যে, বিগত সময়চোৱাত একাংশ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কলগাছিয়া মোনছেৰ মাৰ্কেট, চাৰিআলি চকৰ পৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱা পথত, কলগাছিয়া বজাৰ আৰু কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ পথত নামমাত্ৰ নলা নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও নলাসমূহ অকামিলা হৈ পৰিছে ।
সেয়ে ৰাইজে কলগাছিয়াত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে নৱ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক দাবী জনাইছে । চৰকাৰ বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে নৌকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী, হোৰাহোৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ
গোগামুখৰ ৩২ খন গাঁও বানৰ কবলত, সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত ধেমাজিৰ বন্য়াৰ্তৰ হাহাকাৰ
জোনাইত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি; সাহায্য নাপাই হাহাকাৰ বানপীড়িতৰ