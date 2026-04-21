কোনে কয় গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী ? এৰাতিৰ বৰষুণতে নাঙঠ হৈ গ'ল উৰণসেতুৰ মহানগৰী

কোনে কয় গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী ? এৰাতিৰ বৰষুণতে নাঙঠ হৈ গ'ল উৰণসেতুৰ মহানগৰী
কৃত্ৰিম বানত মহানগৰ ডুব গৈ থকাৰ সময়তে মঙলবাৰে উদ্ধাৰ তিনিটাকৈ মৃতদেহ । এদিন পূৰ্বে বানত প্ৰাণ গৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ ৷
Published : April 21, 2026 at 8:22 PM IST
গুৱাহাটী: দেওবাৰে নিশা হোৱা মূষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ পাছত মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
মঙলবাৰে বশিষ্ঠ নৈ, মৰা ভৰলু নৈ আৰু লাচিত গড় এলেকাৰ পুখুৰীত তিনিটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । দুজন লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে যদিও বাতৰি লিখাৰ সময়লৈ এজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহানগৰীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (পশ্চিম) বলিন দেউৰীয়ে কয়,"আজি বশিষ্ঠ, মৰা ভৰলু আৰু লাচিত গড়ৰ সমীপৰ এটা পুখুৰীত তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । বশিষ্ঠ, মৰা ভৰলু ভৰলুত উদ্ধাৰ হোৱা লোক দুজন চিনাক্ত হৈছে যদিও লাচিতগড়ৰজন চিনাক্ত হোৱা নাই । মাধুৰ্য ৰাভা নামৰ লোকজনৰ পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো । নলা এটাৰ লগত পুখুৰীটো সংলগ্ন হৈ আছে । বানত নলাটোৰে পুখুৰীলৈ মৃতদেহ উটি অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । দেওবাৰে হোৱা কৃত্ৰিম বানত উটি লোক কেইজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে,বশিষ্ঠ নৈত বিশেষভাৱে সক্ষম ২৮ বছৰীয়া যুৱক আখটাৰ আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । ১৯ তাৰিখ দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল হাতীগাঁও নটবমাৰ পৰা আখটাৰ আলী । যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে । আনহাতে জ্যোতিকুছিৰ মৰা ভৰলুত উদ্ধাৰ হৈছে আনটো মৃতদেহ । মৃত লোকজন মহানগৰীৰ দাতালপাৰাৰ অসীম কলিতা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
১৯ তাৰিখে পুৱাৰ ভাগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তাৰ পিছৰ পৰাই ঘৰলৈ ওভতা নাছিল যুৱকজন । যুৱকজনৰ মৃত্যুত শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক । কেনেকৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।