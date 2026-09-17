ETV Bharat / state

১o০ বছৰ জীয়াই থাকি কি কৰিম ! কিয় জুবিন গাৰ্গে কৈছিল এই কথা ?

৫০ বছৰীয়া ওপজা দিনত কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক কি অনুৰোধ জনাইছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ? কি কৈছিল ফোনত ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Art director Jyoti Shankar Bhattacharya shared his experience of working with heartthrob Zubeen Garg
কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক কি অনুৰোধ জনাইছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 9:10 AM IST

|

Updated : September 17, 2026 at 9:53 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব হ'ল । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কোনো অসমীয়াই নিবিচৰা সেই ক'লা দিনটোৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব । কায়িকভাৱে হাৰ্টথ্ৰৱ আমাৰ মাজত নাথাকিলেও জুবিনৰ প্ৰতিটো সৃষ্টি আৰু স্মৃতি আমাৰ মাজত যেন এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে ।

শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে থকা তথা তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা ছবি মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘা, ৰৈ ৰৈ বিনালে আদি বহু বোলছবিত কলা নিৰ্দেশকৰূপে কাম কৰা জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা এটা ফোন কল ৰেকৰ্ডিং স্মৃতিৰূপে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।

কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক কি অনুৰোধ জনাইছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ? (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গে জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক ফোন যোগেদি ৫০ বছৰীয়া ওপজা দিন উদযাপন কৰাৰ বাবে যোৰহাটত এটা বাঁহৰ ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল । হাৰ্টথ্ৰৱৰ সৈতে সেই ফোন কল ৰেকৰ্ডিংটো ভট্টাচাৰ্যই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।

প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকী আঁতৰি যোৱা সেই দিনটোলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন থকাৰ আগমুহূৰ্ত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত সেই দিনটোৰ বাৰ্তালাপ সন্দৰ্ভত তেওঁ এইদৰে কয়,"সেই সময়টো আছিল ২০২২ চনৰ কথা । মই তেতিয়া নলবাৰী ৰাসত কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ । ৰাসৰ মণ্ডপৰ কামৰ দায়িত্ব পৰিছিলে । খুব ব্যস্ততাৰ মাজতেই সন্ধিয়া জুবিন দাই মোক ফোন কৰি ক'লে যে মোৰ ৫০ বছৰীয়া জন্ম দিন । সেইটো এবাৰেই পাবি ।"

তেওঁ কয়,"তই মোক এটা বাঁহৰ ৰংঘৰ বনাই দিব লাগিব । একো নাথাকে কেৱল মঞ্চ আৰু লাইট থাকিব । কিন্তু সেই সময়ত নলবাৰীৰ কামৰ বাবে দাদাৰ সৈতে সেই কামটো কৰি উঠা নহ'ল । সেইটো এটা মোৰ জীৱনত দুখ আৰু অভাৱ থাকি গ'ল । দাদাই বিচৰাৰ পিছতো সেই কামটোত মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ ।"

Art director Jyoti Shankar Bhattacharya shared his experience of working with heartthrob Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ আৰু জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সম্পৰ্ক (ETV Bharat Assam GFX)

ফোনত কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক জুবিন গাৰ্গে কৈছিল, "নেক্সট ৫০ বছৰত নাপাৱ । এবাৰেই পাবি । ১o০ বছৰ জীয়াই থাকি কি কৰিম । মানুহ জাপানীজ মানুহৰ দৰে হ'ব লাগে যেতিয়ালৈ কাম কৰি থাকে তেতিয়ালৈ জীয়াই থাকে । কাম কৰিব নোৱাৰা হলে নিজে পেট কাটি মৰি যায় । সেইটোক কয় হাৰাকিৰি । সিহঁতক জাতীয় সন্মান দিয়ে । কাৰো বোজা হৈ নাথাকে । জাপানীজসকলে যুদ্ধ কৰিলে কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰে । যদি যুদ্ধত হাৰে নিজে নিজক মাৰি দিয়ে । তই জাপানীজ চিনেমাত দেখা নাই ?"

জুবিন গাৰ্গক প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ কেতিয়া লগ পাইছিল, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"জুবিন দাক মই প্ৰথমে লগ পাইছিলোঁ 'ইউ আৰ ন'ট মাই জুলি' নামৰ ছবিখনত । সেই ছবিখন ৰিলিজ নহ'ল । সেই ছবিখনত জুবিন দাৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক হৈছিল । তেতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাত দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল । মই যিটো কোঠাত আছিলোঁ, তাতে ৰাতি ৰাতি জুবিন দা আহে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"মোক জুবিন দাই শোৱাৰ পৰা উঠাই কোঠাত থকা টিভিত মোক জাপানীজ চিনেমা দেখুৱাই । তেওঁ কয় চিনেমা চাব লাগিব, শিকিব লাগিব, কিতাপ পঢ়িব লাগিব । আমি যে কওঁ জুবিন দা ভগবান । সঁচাকৈ ইমান কম বয়সত ভগৱানৰ বাহিৰে বেলেগে কৰিব নোৱাৰে । জুবিন দাৰ লগত মই মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘা, ৰৈ ৰৈ বিনালে, ৰাজনীতি, আৰু ড৹ বেজবৰুৱাৰ লগতে দাদাৰ প্ৰায় ভাগ চিনেমাত মই কাম কৰিছিলোঁ ।"

নিজকে খুবেই ভাগ্যবান বুলি উল্লেখ কৰি ভট্টাচাৰ্যই কয়,"মই নিজকে খুব ভাগ্যবান বুলি ভাবোঁ । আমি প্ৰত্যেকেজন অসমীয়াই জুবিন অনুৰাগী । আজি কৰ্মসূত্ৰে জুবিন দাৰ সৈতে ইমান কাষ চাপিব পাৰিছিলোঁ । কাষ চাপি আমি জুবিন দাৰ লগত একেলগে থাকি, খোৱা বোৱা কৰি, কাম কৰিব পাৰিছোঁ, এইটো সৌভাগ্য বুলি ক'ম ।"

এই প্ৰসংগতে তেওঁ কয়,"কিন্তু আজি আমি যিখিনিয়ে তেওঁক কাষত পাই হেৰুওৱাৰ যিটো দুখ-কষ্ট পাইছোঁ, সেয়া এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই । এনে বহু মানুহ আছে যি জুবিন দাক কেৱল টিভিত বা ফটোত দেখিছে । সেই মানুহখিনিৰ যিটো বেদনা আৰু কষ্ট আমাতকৈ কিমান বেছি হ'ব মুখেৰে কৈ বুজাব নোৱাৰিম । এনে কিছুমান মানুহ আছে যাৰ জুবিন দাৰ সৈতে ফটো নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এআইত জুবিন দাৰ সৈতে ফটো বনাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।"

Art director Jyoti Shankar Bhattacharya shared his experience of working with heartthrob Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গৰ এটা বিশেষ ফোনকল ৰেকৰ্ডিং (ETV Bharat Assam GFX)

শেষবাৰৰ বাবে জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই জুবিন গাৰ্গক শ্ৰীলংকাত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিৰ দৃশগ্ৰহণৰ সময়ত লগ পাইছিল । সেয়াই শেষ দেখা বুলি কৈ আৱেগিক হৈ পৰে ভট্টাচাৰ্য । শেষত তেওঁ কয়,"আজি অসমবাসীৰ বাবে বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে, জুবিনবিহীন বুলি ক'ব লগা হৈছে । জুবিন দাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়ৰ শিৰাই শিৰাই আছে ।"

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত বিদ্ৰোহী চেতনা: প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ এক চমু বিশ্লেষণ

জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে নেকি বেছি সন্মান! কি কয় ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদকে?

Last Updated : September 17, 2026 at 9:53 AM IST

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্য
জুবিন গাৰ্গৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং
ইটিভি ভাৰত অসম
HEARTTHROB ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.