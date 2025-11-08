ETV Bharat / state

উমৰাংছ'ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱে হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক

শীতৰ লগে লগে উমৰাংছ'ত লাখ লাখ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন । আমুৰ ফেলকনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে স্থানীয় নাগৰিক তথা পৰ্যটকৰ ।

উমৰাংছ'ত লাখ লাখ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 2:52 PM IST

হাফলং : লাখ লাখ পৰিভ্ৰমী পক্ষী আৰু আমুৰ ফেলকনৰ কলৰৱত মুখৰিত এতিয়া উমৰাংছ'ৰ আকাশ বতাহ । ইতিমধ্যে উমৰাংছ'লৈ আগমন হৈছে অতিথি পক্ষী আমুৰ ফেলকনৰ । প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে উমৰাংছ'ৰ নিউটিংবুং গাঁৱত আগমন ঘটে আমুৰ ফেলকন পক্ষীৰ । এই বছৰো লাখ লাখ পৰিভ্ৰমী আমুৰ ফেলকন পক্ষী অহা আৰম্ভ হৈছে গাঁওখনলৈ । ইয়াৰ উপৰিও এই পৰিভ্রমী পক্ষী চাবলৈ উমৰাংছ'ত আগমন ঘটিছে পৰ্যটকৰ ।

ছাইবেৰিয়াৰ পৰা ১২,০০০ হাজাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ অতি আকৰ্ষণীয় স্থান উমৰাংছ'ৰ কঁপিলী হ্ৰদৰ ওচৰতে থকা নিউটুংবুং গাঁৱত নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে দুই মাহ জিৰণি লোৱাৰ পিছতে পুনৰ এই পক্ষীবোৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দিশে উৰা মাৰে । আমুৰ ফেলকন পক্ষীৰ বাৰ্ষিক প্ৰব্ৰজনৰ বাবে উমৰাংছ' এক উল্লেখযোগ্য ষ্টপঅভাৰ স্থান, য'ত অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই পক্ষীবোৰৰ আগমন হয় ।

উমৰাংছ'ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱে হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক (ETV Bharat)

ছাইবেৰিয়া আৰু চীনত প্ৰজনন কৰা এই পৰিভ্ৰমী ৰেপ্টৰ পক্ষী এক ডাঙৰ আকৰ্ষণ । ইফালে উমৰাংছ'ত চোৰাং চিকাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এই অঞ্চলত আমুৰ ফেলকনৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি পাইছে ।

অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত আমুৰ ফেলকন পক্ষীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে নিষেধাজ্ঞা আদেশৰ দৰে ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিছে । ছাইবেৰিয়া আৰু চীনৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শীতকালীন স্থানলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰব্ৰজন কৰাৰ সময়ত আমুৰ ফেলকনৰ বাবে উমৰাংছ' এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

সাধাৰণতে অক্টোবৰৰ আশে-পাশে উমৰাংছ' অঞ্চলত আমুৰ ফেলকন উপস্থিত হয় আৰু নৱেম্বৰৰ শেষলৈকে থাকে । এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীবোৰৰ আগমনৰ ফলত বিভিন্ন পৰ্যটক আৰু প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ বাবে উমৰাংছ' এক জনপ্ৰিয় গন্তব্যস্থান হৈ পৰিছে । স্থানীয় প্ৰশাসনে আমুৰ ফেলকন পক্ষীৰ চোৰাং চিকাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১৬৩ নং ধাৰাত পক্ষীৰ নিধন বা ধৰা নিষিদ্ধ কৰিছে । পৰিভ্ৰমী আমুৰ ফেলকনৰ বৃহৎ সমাৱেশে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পক্ষী পৰ্যবেক্ষকৰ বাবে এক আচৰিত দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰে ।

ইফালে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক অভিযানৰ পিছত এইবোৰৰ নিধন যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । স্থানীয় লোক, বন বিভাগ, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া একেলগে কাম কৰি সেইবোৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি অঞ্চলটোক নিৰাপদ আশ্ৰয় স্থললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । পৰিভ্ৰমী আমুৰ ফেলকনক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অহা ১২, ১৩ আৰু ১৪ ডিচেম্বৰত উমৰাংছ'ৰ নিউটুংবুং গাঁৱৰ গল্ফ খেলপথাৰত ফেলকন মহোৎসৱৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।

