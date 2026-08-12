খাদ্যত বিষক্ৰিয়া নে দূষিত খোৱাপানী ? তিনি কুৰিতকৈও অধিক লোক চিকিৎসাধীন

খাদ্যত বিষক্ৰিয়া নে দূষিত খোৱাপানী ? তিনি কুৰিতকৈও অধিক লোক চিকিৎসাধীন
২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেইবাজনো লোকৰ ডায়েৰীয়া, বমি বমি ভাব, জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষ আদি উপসৰ্গই দেখা দিয়ে ৷
Published : August 12, 2026 at 10:18 AM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ মাহুৰৰ সমীপৱৰ্তী লাছাং গাঁৱত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটি প্ৰায় ৬০ জন লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হয় ৷ লাছাং গাঁৱত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত এক সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পিছৰে পৰা গাঁওখনৰ লোকসকল চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হয় ৷ অৱশ্যে একাংশ স্থানীয় লোকে দূষিত খোৱাপানীৰ বাবেও এই ঘটনা সংঘটিত হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছে ৷
গাঁওবাসীয়ে জনোৱা মতে, অনুষ্ঠানটোত পৰিৱেশন কৰা গাহৰিৰ মাংস বহু লোকে খাইছিল । ইয়াৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেইবাজনো লোকৰ ডায়েৰীয়া, বমি বমি ভাব, জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষ আদি উপসৰ্গই দেখা দিয়ে । পিছত তেওঁলোকক মাহুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু ওচৰৰ আন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগতে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
মঙলবাৰে একেধৰণৰ উপসৰ্গত ভোগা লাছাঙৰ প্ৰায় ১৫ জন লোকৰ অৱস্থাৰ উন্নতি নোহোৱাত তেওঁলোকক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ ইয়াৰে দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক চিকিৎসালয়খনৰ আই চি ইউত পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে । অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা ডাঃ এল বাথাৰীয়ে কয় যে ৰোগীসকলৰ উপসৰ্গৰ ধৰণ খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । অৱশ্যে সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অধিক তদন্তৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
ইফালে কেইজনমান গাঁওবাসীয়ে দূষিত খোৱাপানীৰ বাবেও এই ঘটনা সংঘটিত হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, সামাজিক অনুষ্ঠানৰ দিনা হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণে স্থানীয় পানীৰ উৎসসমূহ দূষিত কৰি তুলিব পাৰে ।
আনহাতে, একে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা সকলো লোক অসুস্থ নোহোৱাত এই প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কাৰণ আন কোনো উৎস হ’ব পাৰে নেকি, সেই লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
এই ঘটনাৰ পিছত অঞ্চলটোত খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা পশুধনৰ সুৰক্ষাক লৈ নতুনকৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । ভৱিষ্যতে এনে ঘটনা পুনৰ সংঘটিত নহ’বলৈ গাঁওবাসীয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সক্ষম সংস্থাৰ জৰিয়তে পশুধনৰ পৰীক্ষা আৰু প্ৰমাণীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ডিমা হাছাওৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে বাতৰি লিখা পৰলৈকে কোনো পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰা নাই । স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলক শীঘ্ৰে ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ বাবে স্থানীয় লোকে আহ্বান জনাইছে ৷