জন্মদিনৰ খাদ্য খাই হাস্পতালত ভৰ্তি অৰ্ধশতাধিক, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হাহাকাৰ

জন্মদিনৰ খাদ্য খাই হাস্পতালত ভৰ্তি অৰ্ধশতাধিক, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হাহাকাৰ
খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰায় ৫০ গৰাকী পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুক একেলগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
Published : July 3, 2026 at 8:50 AM IST
ডিব্ৰুগড় : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত বানৰ ভয়াৱহতাই ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা সময়তে সংঘটিত হৈছে আন এক অঘটন । খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ফলত অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰায় ৫০ গৰাকী লোক । অসুস্থ সকলোকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ অনা হয় ৷ ফলত আকস্মিক সেৱা বিভাগত সৃষ্টি হয় এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ ।
খাদ্যত বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰায় ৫০ গৰাকী পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুক একেলগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । জানিব পৰা মতে, ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ গালি মৃগাং গাঁৱৰ প্ৰেমধৰ ছুংক্ৰাঙৰ বাসগৃহত যোৱা ৩০ জুনত অনুষ্ঠিত হোৱা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত মাহ-প্ৰসাদ, মিঠাই আদি খাইছিল এইসকল লোকে ৷ কিন্তু দুদিন পিছত তেওঁলোকৰ দেহত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে ।
প্ৰায়সকল লোকৰে বমি, ডায়েৰিয়া আৰু অসুস্থতা বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰথমে এম্বুলেঞ্চেৰে, পিছত বাছ আৰু ট্ৰেভেলাৰেৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ অনা হয় । হঠাতে ইমান সংখ্যক ৰোগী আহি উপস্থিত হোৱাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ আকস্মিক সেৱা বিভাগত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যদিও চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে ।
খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও ঘটনাক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগীৰ লগতে ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ মাজত । ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞাই কয়, ‘‘বৰ্তমানলৈকে ৫০ জনৰো অধিক ৰোগী আহিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ । আমাৰ চিকিৎসকসকল লাগি আছে যাতে ৰোগীয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ কৰে । আজি সকলোকে ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব সকলো । কেইজনমানক বাদ দি বেছি সংখ্যক ৰোগীয়েই সংকটমুক্ত ।’’
লগতে পঢ়ক: জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, দুদিনলৈ নৈৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান