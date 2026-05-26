হাঁহিমুখে গৈছিল চাকৰিত যোগ দিবলৈ, প্ৰৱঞ্চকৰ জালত পৰি সৰ্বস্বান্ত ৩৩ গৰাকী যুৱক
চাকৰিৰ বজাৰত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক প্ৰলোভন দি ধন সৰকোৱাৰ জাল পাতি আহিছে প্ৰৱঞ্চকে ৷ তেনে প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হ’ল উজনি অসমৰ প্ৰায় ৩৩ গৰাকী শিক্ষিত যুৱক ৷
Published : May 26, 2026 at 10:53 AM IST
তিনিচুকীয়া: বৰ্তমান সময়ত এটা সংস্থাপনৰ সকলোকেই প্ৰয়োজন ৷ শিক্ষা-দীক্ষা গ্ৰহণৰ পাছত জীৱনটো স্বচ্ছলভাৱে যাপন কৰিবলৈ সকলোৱেই এটা সংস্থাপন বিচাৰে ৷ কোনোৱে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায়, কোনোৱে ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি বিচাৰে, কোনোজন ব্যৱসায়ত নামে আৰু আন বহুতেই খেতি-বাতি বা আন প্ৰকাৰে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰে ৷ প্ৰধানতঃ সৰহ সংখ্যকৰেই জীৱিকাৰ প্ৰথম পছন্দ এটা চাকৰি ৷ নিবনুৱা সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা সময়ত বৰ্তমান চাকৰিৰ চাহিদা কিমান সেয়া বহলাই নক’লেও সকলোৱেই বুজে ৷ ইয়াৰেই লাভ উঠাইছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই ৷
চাকৰিৰ বজাৰত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক প্ৰলোভন দি অসাধু উপায়েৰে ধন সৰকোৱাৰ জাল পাতি আহিছে প্ৰৱঞ্চকে ৷ তেনে এক প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হ’ল উজনি অসমৰ প্ৰায় ৩৩ গৰাকী শিক্ষিত যুৱক ৷ বহিঃৰাজ্যত চাকৰি কৰিবলৈ গৈ প্ৰৱঞ্চকৰ জালত ভৰি দি সৰ্বস্বান্ত হ’ল এই কেইজন যুৱক ৷
এগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, যোৱা ২০ এপ্ৰিলত তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত চৰকাৰী ঔদ্যোগিক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (ITI) ৰ অধ্যক্ষলৈ LG কোম্পানীৰ নামত আহিছিল এটা ইমেইল । সেই ইমেইলত উল্লেখ আছিল যে কোম্পানীয়ে আকৰ্ষণীয় বেতনত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা প্ৰায় ৮০ গৰাকী যুৱকক নিযুক্তি দিব । চাকৰিৰ আশা আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সপোনে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছিল । অধ্যক্ষৰ উদ্যোগত ১১ মে'ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় আৰু ১৯ মে'ত ৩৩ গৰাকী যুৱকে লাভ কৰে নিযুক্তিপত্ৰ ।
নিযুক্তিপত্ৰত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিল যে তেওঁলোকে ২৩ মে’ত দিল্লীত উপস্থিত হৈ চাকৰিত যোগদান কৰিব লাগিব । বহুদিনৰ নিবনুৱা জীৱনৰ অন্ত পৰিব বুলি ভাবি যুৱকসকলে আনন্দেৰে চাকৰিত যোগ দিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে ৷ সেইমতে ১৯ মে’ত ৩৩ গৰাকী যুৱকে দিল্লীলৈ বুলি যাত্ৰা কৰে । দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি ২১ মে’ৰ সন্ধিয়া তেওঁলোক দিল্লীৰ সলনি গাজিয়াবাদত উপস্থিত হয় ।
তাতেই অপেক্ষা কৰি আছিল নিজকে LG কোম্পানীৰ এজেণ্ট বুলি চিনাকি দিয়া শুভম নামৰ এজন ব্যক্তি । শুভমে যুৱকসকলক আশ্বস্ত কৰি গাজিয়াবাদৰ এখন হোটেলত ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । কিন্তু সেই ৰাতিয়েই আৰম্ভ হয় ঠগবাজিৰ আচল নাটকখন । শুভমে ৰূম ভাড়া, প্ৰশিক্ষণ আৰু ইউনিফৰ্মৰ নামত প্ৰতিজন যুৱকৰ পৰা ৬,০০০ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰে । ৩৩ জন যুৱকৰ পৰা সংগহ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন । চাকৰি নিশ্চিত হ’ব বুলি বিশ্বাস কৰি কোনো সন্দেহ নকৰাকৈ যুৱককেইজনে ধন আদায় দিয়ে । কিন্তু তাৰ পিছতেই সকলো সলনি হৈ যায় ।
পিছদিনা পুৱাৰে পৰা শুভমৰ ম’বাইল ফোন বন্ধ বৈ পৰে । তেওঁৰ সৈতে কোনোধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল যুৱককেইজনে । কোম্পানীটোৰ আন কোনো বিষয়া বা কৰ্মচাৰীকো ক’তো বিচাৰি নাপালে তেওঁলোকে । বাৰে বাৰে ফোন কৰিও লাভ নকৰিলে কোনো সঁহাৰি । তেতিয়াহে যুৱকসকলৰ মূৰত সৰগ ভাঙি পৰিল ৷ তেওঁলোক যে এক বৃহৎ প্ৰৱঞ্চকৰ জালত পৰিল সেয়া বুজি উঠিল ।
দিল্লী-নয়দা অঞ্চলৰ অসহ্য গৰমত হঠাতে অসহায় হৈ পৰে ৩৩ গৰাকী যুৱক । বহুজনৰ হাতত নাছিল অতিৰিক্ত ধন । থাকিবলৈ ঠাই নাই, আহাৰ-পানীৰো ব্যৱস্থা নাই । গৰম, অনিশ্চয়তা আৰু মানসিক আঘাতে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলায় । যি সপোন লৈ ঘৰ এৰি ওলাইছিল, সেই সপোন এক মুহূৰ্ততে চূড়মাৰ হৈ গ’ল । অৱশেষত পৰিয়াল আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ সহায়ত কোনোমতে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰে তেওঁলোকে ৷
বহু কষ্টেৰে ৰেলত ঠেলা-হেঁচাকৈ, লঘোনে-ভোকে যাত্ৰা কৰি তেওঁলোকৰ এটা দল সোমবাৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হয় । দলটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত আইটিআইত উপস্থিত হয়গৈ ৷ কিন্তু অধ্যক্ষ ৰাজু গোপালক নাপায় তেওঁলোক হতাশ হৈ পৰে । ইফালে সংবাদকৰ্মীসকলে অধ্যক্ষগৰাকীক যোগাযোগ কৰাত সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি অৱগত কৰে । এটা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰৱঞ্চকে এনেদৰে হেতালি খেলা কাৰ্যই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে ৷
