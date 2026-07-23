ETV Bharat / state

ছেমখৰত উদ্ধাৰ ১৯৭টা প্ৰাচীন ডিমাচা মুদ্ৰা, ডিমা হাছাওৰ ঐতিহ্যৰ নতুন তথ্য উন্মোচনৰ সম্ভাৱনা

প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে ছেমখৰৰ এগৰাকী মহিলাই খেতিৰ বাবে মাটি খান্দোতে এটা মাটিৰ পাত্ৰৰ ভিতৰত কিছুমান পৌৰাণিক মুদ্ৰা পায় ।

old dimasa coins found
দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 8:36 PM IST

|

Updated : July 23, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ অন্যতম প্ৰাচীন ডিমাচা গাঁও ছেমখৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ১৯৭ টা প্ৰাচীন ডিমাচা মুদ্ৰা । প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা অনুসৰি, এই মুদ্ৰাসমূহ ডিমাচা ৰজা ইন্দ্ৰ প্ৰতাপ নাৰায়ণৰ শাসনকালৰ । এই উদ্ধাৰ ডিমা হাছাওৰ ইতিহাস আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে ছেমখৰৰ এগৰাকী মহিলাই খেতিৰ বাবে মাটি খান্দোতে এটা মাটিৰ পাত্ৰৰ ভিতৰত এই মুদ্ৰাসমূহ পায় । প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলৰ মতে, বহু শতিকাৰ পূৰ্বেই মুদ্ৰাসমূহ ইচ্ছাকৃতভাৱে মাটিৰ তলত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল । ছেমখৰক ডিমা হাছাওৰ অন্যতম প্ৰাচীন ডিমাচা জন বসতিপ্ৰধান অঞ্চল হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

ছেমখৰত উদ্ধাৰ ১৯৭টা প্ৰাচীন ডিমাচা মুদ্ৰা (ETV Bharat)

স্থানীয় লোককথা অনুসৰি, গাঁওখনৰ নামৰ উৎপত্তি হৈছিল ডিমাচা শব্দ ‘ছেম’ (নিমখ) আৰু ‘খৰ’ (কুঁৱা)ৰ পৰা । কিংবদন্তি অনুসাৰে, প্ৰাকৃতিক নিমখৰ কুঁৱা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ডিমাচা ৰজাসকলে ইয়াত বিশেষ সৈন্য নিয়োগ কৰিছিল, যিয়ে গাঁওখনৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰে ।

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (এনচিএইচএচি)-ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই সামাজিক মাধ্যমযোগে আবেদন জনোৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে স্বেচ্ছাই মুদ্ৰাসমূহ তেওঁৰ হাতত তুলি দিয়ে । পাছত দেৱলাল গাৰ্লোচাই গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ সংগ্ৰহটো ডিমা হাছাও প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগক প্ৰদান কৰে ।

প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ প্ৰাথমিক পৰীক্ষাত দেখা গৈছে যে কেইবাটাও মুদ্ৰাত ডিমাচা ৰজা ইন্দ্ৰ প্ৰতাপ নাৰায়ণৰ নাম আছে । ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, তেওঁ আনুমানিক ১৬০০ চনৰ পৰা ১৬১০ চনৰ ভিতৰত শাসন কৰিছিল । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এনে মুদ্ৰা সাধাৰণতে ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা—যেনে ৰাজ্যাভিষেক বা উল্লেখযোগ্য সামৰিক বিজয় স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । উদ্ধাৰ হোৱা কেইবাটাও মুদ্ৰাত ‘হৰগৌৰী’ শব্দও খোদিত হৈ আছে, যিয়ে ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী পাৰ্বতী ঐশ্বৰিক মিলনক সূচায় । ইয়াক ডিমাচা ৰাজ্যৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিদৰ্শন বুলি ধৰা হৈছে ।

মুদ্ৰাসমূহত খোদিত লেখাসমূহ সংস্কৃত ভাষাত আৰু পূৰ্ব নাগৰী লিপিত লিখা । অধিকাংশ মুদ্ৰাত নামৰ আগত সন্মানসূচক ‘শ্ৰী শ্ৰী’ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বেছিভাগ মুদ্ৰাই ৰূপ বা মিশ্ৰ ধাতুৰে নিৰ্মিত আৰু প্ৰতিটোৰ ওজন প্ৰায় ২ ৰ পৰা ৩ গ্ৰাম । প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলৰ ধাৰণা অনুসৰি, তুলনামূলকভাৱে পাতল মুদ্ৰাসমূহ স্থানীয় লেনদেনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আনহাতে অধিক ওজনৰ মুদ্ৰাসমূহ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে বাণিজ্যিক লেনদেনত ব্যৱহৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, উদ্ধাৰ হোৱা মুদ্ৰাসমূহ ১৬ শৰ পৰা ১৮ শ শতিকাৰ ভিতৰত বিস্তৃত ডিমাচা ৰাজ্যৰ সময়ৰ । এতিয়া এই মুদ্ৰাসমূহ অধিক বিশদ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ প্ৰকৃত বয়স, ধাতৱ গঠন, মুদ্ৰণ প্ৰযুক্তি আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্ব সম্পৰ্কে অধিক তথ্য লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।

বিশেষজ্ঞৰ মতে, সাম্প্ৰতিক সময়ত ডিমা হাচাওত উদ্ধাৰ হোৱা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হৈছে এই মুদ্ৰাসম্ভাৰ । এই সংগ্ৰহে ডিমাচা ৰাজ্যৰ ইতিহাস, অৰ্থনীতি আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পৰ্কে নতুন তথ্য উন্মোচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিশেষ ডিগ্ৰী প্ৰদান অনুষ্ঠান

Last Updated : July 23, 2026 at 8:47 PM IST

TAGGED:

প্ৰাচীন ডিমাচা মুদ্ৰা
ডিমা হাচাও
ছেমখৰ
ডিমাচা ৰাজ্য
OLD DIMASA COINS FOUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.