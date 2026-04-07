তামুলপুৰত সেনা-আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ : মুক্তভাৱে ভোটদান কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ আহ্বান
ফ্লেগ মাৰ্চৰ পতাকা জোকাৰি তামুলপুৰ জিলা আয়ুক্ত চিমি কাৰাণে ৰাইজক ভোটদান সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে ।
Published : April 7, 2026 at 8:33 PM IST
তামুলপুৰ : আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত তামুলপুৰ জিলাত শান্তিপূৰ্ণ, সুস্থ আৰু নিৰাপদ পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ উদ্যোগত এক বিস্তৃত ফ্লেগ মাৰ্চ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচী তামুলপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দিগন্ত কুমাৰ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত আয়োজন কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে সম্পুৰ্ণ সাজু ৷ আমাৰ লগত অসম আৰক্ষী, বিহাৰ পুলিচ আছে ৷ ৰাইজে যাতে মুক্ত মনে ভোটদান কৰিব পাৰে তাৰ সকলো ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীয়ে আগবঢ়াব ৷"
আনহাতে, ফ্লেগ মাৰ্চৰ পতাকা জোকাৰি তামুলপুৰ জিলা আয়ুক্ত চিমি কাৰাণে (IAS) ৰাইজক ভোটদান সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে । এই ফ্লেগ মাৰ্চৰ জৰিয়তে “নিৰ্ভয়েৰে আমি আগবাঢ়ি আহোঁ, অভিলেখ ভোটদানেৰে অসমৰ সুনাম গঢ়োঁ” এই শ্লোগানটো প্ৰচাৰ কৰা হয় ।
জিলা আয়ুক্তই কয়, "সকলোৱে গম পাওঁ যে অহা ৯ এপ্ৰিলৰ দিনা আমাৰ তামুলপুৰ জিলাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তামুলপুৰ ৪৩ জনজাতি সমষ্টি আৰু ৪৪ গোৰেশ্বৰ সমষ্টিৰ কাৰণে ভোটগ্ৰহণ হ'ব । এই প্ৰক্ৰিয়া আমি ভালদৰে চলাবৰ কাৰণে আৰু সকলো ভোটাৰক নিৰ্ভয়ে আহি ভোট দিবৰ কাৰণে আমি এই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছোঁ ।"
ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনে স্পষ্টভাৱে বুজাব বিচাৰে যে সকলো ভোটাৰে কোনো ভয়-ভীতি নথকা অৱস্থাত নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাবলীলভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে অহা ৯ এপ্ৰিলত সমগ্ৰ অসমত ভোটদান অনুষ্ঠিত হ’ব । সেই লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত প্ৰশাসনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
তামুলপুৰত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত এই ফ্লেগ মাৰ্চ কাৰ্যসূচী এই প্ৰস্তুতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।