অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি

অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি
অসমৰ পথ নিৰ্মাণ কাম পুনৰ বন্ধ কৰিলে অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকে । অভিযোগ নাগালেণ্ডৰ ওচৰত অসহায় ৰূপত অসম প্ৰশাসন ।
Published : June 23, 2026 at 7:49 PM IST
মৰিয়নী: মৰিয়নী কঠালগুৰি তিনিআলি পৰা দিচৈভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈ নিউ ছুংতিয়াৰ অসম আৰক্ষী সীমান্তৰ নিৰীক্ষণ চকীলকৈ মুঠ ২১.৬৯৫ কিলোমিটাৰ পথ আৰু লগতে ৭.২০ কিলোমিটাৰ পথ কেন্দ্ৰীয় সীমান্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই অসম চৰকাৰক কাম কৰবলৈ দিছে ৷
একেদৰে, ১৪.৪৯৫ কিলোমিটাৰ পথ নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কাম কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছতেই অসম ভূমিত এতিয়া মুক্তমনেৰে নগাই উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
মৰিয়নী সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী ৬১ নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ দুই নং ৱাৰ্ডৰ নগাজাংকাৰ জৰী তলৰ এটা পথ পঞ্চায়তৰ জবকাৰ্ড অধীনত কাম কৰা শ্ৰমিকক ভাবুকি প্ৰদান কৰি উক্ত ভূমি নগাৰ বুলি দাবী কৰিছিল একাংশ নগালোকে ।
পুনৰ আকৌ নাগাজাংকা জৰীতলত অসমৰ শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষীসহ স্থানীয় নগালোক আহি উপস্থিত হৈ অসমৰ শ্ৰমিকক উক্ত স্থানত কৰা কাম বন্ধ কৰিবলৈ কয় আৰু সেইয়া নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰে ।
নগাই এনেদৰে অসমৰ মাটি নাগালেণ্ড বুলি দাবী কৰি কাম বন্ধ কৰা পিছতো অসহায় ৰূপত অৱস্থান কৰাৰ অভিযোগ প্ৰশাসন আৰু অসম আৰক্ষী বিৰুদ্ধে ।
অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী আৰু স্থানীয় নগালোক কিদৰে আহি কাম বন্ধ কৰিছিল, সোমবাৰে এজন লোকে কৰা ভিডিঅ'ত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলন হৈছে । নগাৰ এনে ভাবুকি ফলত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সীমান্তবাসী ৰাইজে ।
ভুক্তভোগী এগৰাকী অসমীয়া লোকে কয়,"এইয়া অসমৰ মাটি, ইয়াত নগাই আহি আমাৰ কাম বন্ধ কৰিছে । তেওঁলোকে অসমৰ ৰাজহ ভূমি নাগালেণ্ড বুলি দাবী কৰে । সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়কে বিহীত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক ।"
লোকজনে পুনৰ কয়,"কাৰণ অসমৰ ভূমিত নগাই চলোৱা আগ্ৰাসন বিষয় বুজ ল'বলৈ যাওঁতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীলৈ কেইবছৰমান পূৰ্বে নগা দুৰ্বৃত্তই গুলী নিক্ষেপ কৰিছিল । অসমৰ ভূমিত নগাই চলোৱা উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰা দাবীৰে সেয়ে আটছাই আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।"