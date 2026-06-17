ইটিভি ভাৰতৰ ইতিবাচক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ: 'ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড'ত যমুনামুখৰ বিস্ময় বালক আৰহাম

ইটিভি ভাৰতৰ ইতিবাচক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ: 'ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড'ত যমুনামুখৰ বিস্ময় বালক আৰহাম
"বিস্ময় বালক; মাত্ৰ ১৮ মাহ বয়সতে দাঙি ধৰিলে অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয়" শিৰোনামেৰে ১৮ এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পাইছিল আৰহামৰ বাতৰি ।
Published : June 17, 2026 at 7:07 PM IST
বঢ়মপুৰ: সঠিক, শুদ্ধ আৰু ইতিবাচক বাতৰি পৰিৱেশনেৰে সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ পালনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ই টিভি ভাৰতে । যাৰ প্ৰভাৱ সমাজত পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ বিভিন্ন উদাহৰণো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পোহলৈ আহিছে । এইবাৰ ই টিভি ভাৰতৰ আন এক ইতিবাচক বাতৰিৰ সু-প্ৰভাৱৰ উদাহৰণ পোহৰলৈ আহিছে । সেয়া হৈছে নগাঁৱৰ যমুনামুখৰ বিস্ময় বালক আৰহাম আহমেদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা । এই সফলতাৰ আঁৰত থকা ই টিভি ভাৰতৰ অৱদানৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰহামৰ পিতৃয়ে ।
নগাঁৱৰ যমুনামুখৰ আৰহাম আহমেদৰ আন এক সাফল্য । মাত্ৰ ১ বছৰ ১০ মাহ বয়সতে 'ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কণমানি আৰহামে । অসাধাৰণ স্মৃতিশক্তি আৰু প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষণ দক্ষতাৰে আৰহামে পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে যমুনামুখ তথা নগাঁও জিলালৈ । তেওঁৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাৰ বিষয়ে যোৱা ১৮ এপ্ৰিলত ই টিভি ভাৰতত সবিস্তাৰে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল ।
নগাঁও জিলাৰ যমুনামুখ অঞ্চলৰ বৰজাৰী মাজগাঁও (আমতলা) গাঁৱৰ কণমানি প্ৰতিভা আৰহাম আহমেদে পুনৰ এবাৰ নিজৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অঞ্চলটোক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে । মাত্ৰ ১ বছৰ ১০ মাহ বয়সতে ভাৰতৰ স্বনামধন্য ৰেকৰ্ড সংস্থা 'ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰি এই কণমানি শিশুটিয়ে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অতি কম বয়সতে এনে অসাধাৰণ কৃতিত্ব লাভ কৰা আৰহাম আহমেদ বৰ্তমানে অঞ্চলটোৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিশেষ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । শিশুটিৰ এই সফলতাই কেৱল পৰিয়ালটোকেই নহয়, সমগ্ৰ যমুনামুখ অঞ্চল আৰু নগাঁও জিলাকো গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।
আৰহাম আহমেদৰ পিতৃ ৰফিক উদ্দিন আৰু মাতৃ মৌচুমী বেগম তথা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মতে শিশুটিয়ে ব্যতিক্ৰমী স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতা আৰু দ্রুত শিক্ষণ দক্ষতাৰ পৰিচয় দি আহিছে । খেলাৰ মাজেৰে বিভিন্ন বস্তু, ছবি, জন্তু, শাক-পাচলি, শৰীৰৰ অংগ, বৰ্ণমালা, কবিতা, ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন, সাত বাৰৰ নাম, বাৰ মাহৰ নাম, সৌৰজগতৰ গ্ৰহ আদি সহজে মনত ৰাখি চিনাক্ত আৰু উচ্চাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতাই পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলকো বিস্মিত কৰি তোলে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, আৰহামে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পাঁচটা কবিতা আবৃত্তি কৰি, সাত বাৰৰ নাম, বাৰ মাহৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি, বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু ছবিৰ নাম, ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন, সৌৰজগতৰ সকলো গ্ৰহ, মানৱ শৰীৰৰ অংগ সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় । বিশেষকৈ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ আখৰসমূহ সংশ্লিষ্ট ছবিৰ সৈতে সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰাৰ দক্ষতাই বিচাৰকমণ্ডলীৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে 'ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড এচিভাৰ' উপাধি লাভ কৰে ।
বিশেষজ্ঞ মহলৰ মতে, মাত্ৰ ১ বছৰ ১০ মাহ বয়সতে এনে স্মৃতিশক্তি আৰু শিক্ষণ ক্ষমতা অত্যন্ত বিৰল । শিশুটিৰ তীক্ষ্ণ মনোযোগ, দ্রুত মনত ৰখাৰ ক্ষমতা আৰু পৰ্যবেক্ষণ শক্তিয়ে বহুজনক অভিভূত কৰি তুলিছে ।
উল্লেখ্য যে, আৰহাম আহমেদৰ এইটোৱে প্ৰথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও মাত্ৰ ১৮ মাহ বয়সতে তেওঁ 'অসম বুক অব ৰেকৰ্ড'ৰ অধীনত ৰাজ্যিক ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰি ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল । শিশুটিৰ এই সফলতাৰ খবৰ পোন প্ৰথমে ইটিভি ভাৰতত প্ৰচাৰ হৈছিল । যাৰবাবে ইটিভি ভাৰতৰ শলাগ লয় আৰহাম আহমেদৰ পিতৃ ৰফিক উদ্দিনে ।
অতি কম বয়সতে এনে সাফল্য অর্জন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন মহলৰ পৰা শিশুটিৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হৈছিল । মাত্ৰ ১৮ মাহ বয়সতে ৰাজ্যিক ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰাৰ পিছত পুনৰ ১ বছৰ ১০ মাহ বয়সতে 'ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰাটো কণমানি আৰহামৰ জীৱনৰ আন এক বৃহৎ সাফল্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে এই সাফল্যই ভৱিষ্যতে শিশুটিৰ উজ্জ্বল প্ৰতিভাৰ স্পষ্ট আভাস বহন কৰিছে । আৰহামৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষক, সমাজকৰ্মী, শিক্ষাবিদ আৰু সচেতন মহলে উচ্চ প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৰিছে । বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে উপযুক্ত পৰিৱেশ, যত্ন আৰু সঠিক দিকনিৰ্দেশনা লাভ কৰিলে ভৱিষ্যতে আৰহামে ৰাজ্য তথা দেশৰ নাম অধিক উজ্জ্বল কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।
পুত্ৰৰ সাফল্য সন্দৰ্ভত পিতৃ ৰফিক উদ্দিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচৰাত তেখেতে কয়, "বহুত ভাল লাগিছে । আৰাহামে ১৮ মাহ বয়সতে ৰাজ্যিক ৰেৰ্কড কৰি ২২ মাহ বয়সতে তেখেত নেচনেল ৰেৰ্কড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত । আৰহামৰ এনে প্ৰতিভা আমি একেবাৰে সৰু বয়সৰ পৰাই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ । সি খুব কম সময়তে যিকোনো বিষয় সহজে মনত ৰাখিব পাৰে । আমি সদায় তাক খেলাৰ মাজেৰে নতুন নতুন বিষয় শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ।"
ৰেকৰ্ড স্থাপন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিয়ে আমাক অত্যন্ত আনন্দিত কৰাৰ লগতে অধিক উৎসাহিত কৰিছে । তেখেতক যাতে ভালদৰে আগুৱাই নিব পাৰো তাৰ চিন্তা-চৰ্চা চলি আছে ।"
ইটিভি ভাৰতৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব এই শিশুটিৰ যি প্ৰতিভা দেখা পালোঁ সেইখিনি বিকশিত কৰি তুলি অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিভিন্ন সংবাদ গোষ্ঠীয়ে সহায় কৰাৰ উপৰি বিশেষভাৱে সহায় কৰিছিল ইটিভি ভাৰতে । প্ৰথম ইটিভি ভাৰতেই প্ৰকাশ কৰিছিল । ইটিভি ভাৰতক আমি যথেষ্ট শলাগ লৈছোঁ ।"
আনহাতে, শিশুটিক লৈ পৰৱৰ্তী কেনেকুৱা চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ পিছত এছিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে যিখিনি নীতি-নিয়ম আছে সেয়া মানি যোগ দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছোঁ । তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড : গীনিজ বুকত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
ইফালে মাতৃ মৌচুমী বেগমেও সন্তানৰ এই সাফল্যত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কয়, "মাক হিচাপে মই বহুত সুখী । এতিয়া আৰম্ভহে হৈছে । ভৱিষ্যতলৈ বহুত চেলেঞ্জ আছে । সি তাত যোগ দিব । সকলোৱে মৰম, দোৱা আৰু আশীৰ্বাদ ৰাখে যেন ।"
বৰ্তমানে সমগ্ৰ যমুনামুখ অঞ্চলজুৰি কণমানি আৰহাম আহমেদৰ এই কৃতিত্বক লৈ আনন্দৰ বতৰা বিয়পি পৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে এই সফলতাক অঞ্চলটোৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে কণমানি আৰহামৰ সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছে ।