কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আন্তঃগাঁথনিৰ গুৰুত্বক আদৰণি এৰিডাৰ : বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণত অধিক মনোনিৱেশৰ আহ্বান
এই বাজেটৰ লক্ষ্য হৈছে চহৰৰ অৰ্থনৈতিক অঞ্চলসমূহৰ মেপিং আৰু নগৰ উন্নয়নৰ কাঠামো শক্তিশালী কৰি চহৰসমূহৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰা ।
Published : February 1, 2026 at 9:31 PM IST
গুৱাহাটী: কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্রী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেওবাৰে সদনত দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেটত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতিক আদৰণি জনাইছে আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেল'পাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যন চমুকৈ 'এৰিডা'ই ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি 'এৰিডা'ৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই কয়, ‘‘আন্তঃগাঁথনি ব্যয়ৰ ওপৰত দৃঢ় মনোনিৱেশ অব্যাহত ৰখাটো ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডৰ বাবে ইতিবাচক ৷ ঘাইপথ, মেট্ৰ’ নেটৱৰ্ক, লজিষ্টিক ক'ৰিডৰ, ৰে’ল বিভাগ আৰু নগৰ আন্তঃগাঁথনিত বিনিয়োগে সংযোগ ব্যৱস্থা যথেষ্ট উন্নত কৰিব আৰু নতুন পথ মুকলি কৰিব আৰু দীৰ্ঘম্যাদী নগৰ উন্নয়নত সহায় কৰিব ।’’
শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘বৃহৎ পৰিসৰৰ নগৰায়নৰ সন্মুখত চহৰসমূহক ভাৰতৰ বৃদ্ধিৰ ইঞ্জিন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াটো সময়োপযোগী আৰু অপৰিহাৰ্য । আধুনিক আন্তঃগাঁথনি আৰু মৌলিক সুবিধাসমূহৰ বাবে উল্লেখযোগ্য আবণ্টনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তৰৰ চহৰসমূহৰ লগতে মেপিং চহৰসমূহৰ ওপৰত বাজেটৰ গুৰুত্ব উৎসাহজনক । এই বাজেটৰ লক্ষ্য হৈছে চহৰৰ অৰ্থনৈতিক অঞ্চলসমূহৰ মেপিং আৰু নগৰ উন্নয়নৰ কাঠামো শক্তিশালী কৰি চহৰসমূহৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰা । আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু নিৰ্মাণ পৰ্যায়ত প্ৰাইভেট ডেভল'পাৰ্চসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাজেটত আন্তঃগাঁথনি বিপদ নিশ্চয়তা পুঁজিৰ ঘোষণা এক আদৰণীয় পদক্ষেপ । এই পুঁজিয়ে ঋণদাতাসকলক বিবেচনাপূৰ্ণভাৱে মানাংকিত আংশিক ঋণ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব, যিয়ে বিপদসমূহ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধিক অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰিব ।’’
বাজেটৰ প্ৰসংগত শৰ্মাই কয়, ‘‘দ্ৰুত অনুমোদন, সৰলীকৃত প্ৰক্ৰিয়া আৰু বৃদ্ধি পোৱা ডিজিটেলাইজেচনৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় কৰাত সহজতা বৃদ্ধিৰ বাবে ঘোষণা কৰা ব্যৱস্থাসমূহো অতিশয় আদৰণীয় । এই সংস্কাৰসমূহে প্ৰকল্পৰ সময়সীমা আৰু ৰখাৰ খৰচ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত শেষত ডেভেলপাৰ আৰু ঘৰ ক্ৰেতা উভয়ে লাভৱান হ’ব পাৰে ।’’
আনহাতে বাজেটত বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আগবঢ়োৱা নাই বুলি শৰ্মাই উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে । শৰ্মাই কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণৰ পুৰণি সংজ্ঞাৰ সৈতে এৰিডাই অনুমান কৰিছে যে এই খণ্ডৰ অংশ মুঠ গৃহ নিৰ্মাণৰ যোগানৰ ১৮ শতাংশৰ পৰা প্ৰায় ১২ শতাংশলৈ আৰু অধিক হ্ৰাস পাব পাৰে । ভাৰতৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু মধ্যবিত্ত জনসংখ্যাৰ বাবে এয়া এক গুৰুতৰ সতৰ্কবাণী । বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণ কেৱল কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নহয়, চহৰসমূহক অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা প্ৰদান কৰা কৰ্মশক্তিক আৱাসৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনি । তদুপৰি নিয়োগ আৰু সামাজিক স্থিতিশীলতাৰ এক প্ৰধান চালক । বৰ্ধিত নিৰ্মাণ ব্যয় আৰু বৃদ্ধি পোৱা মাটিৰ মূল্য, সংশ্লিষ্ট নীতিগত সমৰ্থন অবিহনে ডেভল’পাৰ্চসকলক বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণ খণ্ডৰ পৰা আঁতৰাই দিছে । অপৰ্যাপ্ত বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিণতিত বস্তিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াতৰ দূৰত্ব অধিক হোৱা, ভাড়াৰ বোজা অধিক হোৱা আদি অন্তৰ্ভুক্ত । বহনক্ষম আৰু সৰ্বাংগীণ নগৰ উন্নয়নৰ বাবে এৰিডাই চৰকাৰক অদূৰ ভৱিষ্যতে বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত নীতিগতভাৱে মনোযোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’
