গুৱাহাটীৰ আৰ্চবিছপ এমেৰিটাছ থমাছ মেনামপাৰাম্পিলৰ দেহাৱসান
৯০ বছৰ বয়সত দেহাৱসান উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন কৰা গুৱাহাটীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰ্চবিছপ থমাছ মেনামপাৰাম্পিলৰ ৷
By PTI
Published : November 25, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন কৰা গুৱাহাটীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰ্চবিছপ আৰ্চবিছপ এমেৰিটাছ থমাছ মেনামপাৰাম্পিলৰ বুধবাৰে দেহাৱসান ঘটে ৷ হায়দৰাবাদৰ এ আই জি হাস্পতালত ৯০ বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰ্চবিছপ থমাছৰ ৷
উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ চনৰ ২২ অক্টোবৰত কেৰালাৰ ভাকাক্কাডুত জন্মগ্ৰহণ কৰা মেনামপাৰাম্পিলে ১৯৫৫ চনত ডন বস্ক' সংঘত যোগদান কৰিছিল ৷ ১৯৬৫ চনত তেওঁ যাজক পদত অধিস্থিত হৈছিল । ১৯৮১-৯২ চনত ডিব্ৰুগড়ৰ বিছপ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ডন বস্ক' ছ’চাইটিৰ উপ-প্ৰাদেশিক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
১৯৯২-৯৫ চনত পোপ দ্বিতীয় জন পলে তেওঁক নতুনকৈ স্থাপন কৰা গুৱাহাটী ডায়’চিছৰ (Diocese of Guwahati) প্ৰথমগৰাকী বিছপ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল । ১৯৯৫ চনত থমাছক আৰ্চডায়’চিছলৈ উন্নীত কৰাৰ পাছত তেওঁ গুৱাহাটী ডায়’চিছৰ প্ৰথমগৰাকী আৰ্চবিছপ হয় আৰু ২০১২ চনত সেই পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, থমাছ মেনামপাৰাম্পিলে ১৯৯৬ চনৰ কোকৰাঝাৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সময়ত সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত আলোচনাৰ বাট মুকলি কৰা আৰু সংঘৰ্ষপিড়িত লোকক সহায় কৰিছিল ৷ ঠিক একেদৰে মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাত ১৯৯৯ চনত সংঘটিত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সমাপ্ত কৰি শান্তি স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাতো তেওঁ মুখ্য ভূমিকা লৈছিল ৷
যাৰ বাবে, ২০০৩ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গীৰ্জাসমূহে মেনামপাৰাম্পিলক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ এটা 'যুটীয়া শান্তি দল' (Joint Peace Team) গঠন কৰিছিল । শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ১৯৯৮ চনত তেওঁক 'মাশ্বিঅ’ বঁটা', ২০২৩ চনত ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম বিশ্ব শান্তি বঁটা আৰু ২০২৬ চনত শান্তি বঁটা লাভ কৰিছিল । ২০১১ চনত তেওঁক শান্তিৰ ন’বেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছিল ।
Deeply saddened by the passing of Archbishop Emeritus of Guwahati, Most Rev. Thomas Menamparampil. A man of deep faith and a tireless champion of peace, he worked selflessly for reconciliation among communities and for the education of our youth across Assam and the Northeast. My heartfelt condolences to the Catholic community and all who mourn him. May his soul rest in eternal peace.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
মেনামপাৰাম্পিলকৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স যোগে লিখে, "মেনামপাৰাম্পিলক শান্তিৰ এগৰাকী অক্লান্ত পূজাৰী আছিল ৷ যিয়ে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিছিল । গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন আৰ্চবিশ্বপ ম’ষ্ট ৰেভ. থমাছ মেনামপাৰাম্পিলৰ দেহাৱসানত শোকাহত হৈছো । তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক।"
Deeply saddened by the passing of Archbishop Emeritus Thomas Menamparampil, SDB. His life was one of selfless service, compassion and an unwavering commitment to peace. His deep connection with Meghalaya, particularly Shillong, and his contributions to education and community harmony will always be remembered. He was a guiding voice for peace and reconciliation across the Northeast, bringing people and communities together. Fondly recall my conversations with His Grace during the launch of his book few years back. He will be greatly missed. Heartfelt condolences to the Catholic community, the Salesian family and all those who mourn his loss. May his soul rest in eternal peace.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) November 25, 2026
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই কয়,"থমাছ মেনামপাৰাম্পিলৰ দেহাৱসানত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।"
লগতে পঢ়ক: এতিয়াৰে পৰা অসমতে উৎপাদন হ’ব পেৰাচিটামল, গোলাঘাটত ৭৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন