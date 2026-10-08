নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: শুকুৰবাৰে ভোটগণনা, কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি ?

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: শুকুৰবাৰে ভোটগণনা, কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি ?
ভোটগণনাৰ বাবে সাঁজু জিলা প্ৰসাশন । ভোটগণনা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ । ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আৰণ্যক শইকীয়াৰ সংবাদমেল ।
Published : October 8, 2026 at 10:40 PM IST
নগাঁও: নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ শুকুৰবাৰে হ'বলগীয়া ভোট গণনাৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এখন সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত আৰণ্যক শইকীয়াই এই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সদৰী কৰে ।
সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত তথা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ইভিএমৰ ভোট গণনা নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ তিনিটা কেন্দ্ৰত একে সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও প'ষ্টেল বেলটৰ গণনা একেলগে নগাঁৱৰ ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব । পুৱা ৮ বজাত সকলো প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিনিধি আৰু নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি গণনা আৰম্ভ কৰা হ'ব । তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’
জিলা আয়ুক্ত তথা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আৰণ্যক শইকীয়াই জনোৱা অনুসৰি, প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে ১৪ খনকৈ টেবুলত একেসময়তে গণনা কৰা হ'ব । সমষ্টি বিশেষে ১৮ ৰ পৰা ২২ টা পৰ্যন্ত ৰাউণ্ডৰ গণনা হ'ব বুলি সদৰী কৰে । লগতে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে জনাই যে, কোনো কাৰণত এটা ইভিএমত বিজুতি ঘটিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে ভিভিপেট শ্লিপ গণনা কৰা হ'ব ।
তদুপৰি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ পাঁচটাকৈ যাদৃচ্ছিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভোটৰো ভিভিপেট শ্লিপ যোগে গণনা কৰা হ'ব । সকলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ কয়, "সমগ্ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সকলো প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অতি স্বচ্ছতাৰে, শৃংখলাবদ্ধভাবে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন কৰা হ'ব ।"
নিৰ্বাচন উপলক্ষে জিলাখনত কঠোৰ আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । সংবাদমেলত নিৰ্বাচন বিষয়া প্ৰতিশা দত্ত আৰু জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ।
নগাঁৱত মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া
বৃহস্পতিবাৰে ভোট গণনাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে পুনৰ নগাঁও ভ্ৰমণ কৰে । তেওঁ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ লগতে দুয়োটা গণনা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৱলীৰ পৰ্যালোচনা কৰে । প্ৰশাসনে লোৱা ব্যৱস্থাৱলীত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।