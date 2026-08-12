বড়োভূমিৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সপোন পূৰণ হ'ব: ১৫ আগষ্টৰ পৰা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ
শিক্ষাৰ্থীক 'মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি'ৰ ছয়মহীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷
Published : August 12, 2026 at 2:22 PM IST
কোকৰাঝাৰ : বড়োলেণ্ডৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি এপিএছচি বা ইউপিএছচি পৰীক্ষাত সফল হোৱাৰ সপোন দেখিছে তেনে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ে সুযোগ কঢ়িয়াই আনিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে 'মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি'ৰ ছয়মহীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে ৷
|আপুনিও জনাৰ প্ৰয়োজন ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদত ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগ (SPSC) বা কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ(UPSC) পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কথা উল্লেখ আছে ?
|ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক পাৰ্যয়ত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা, যাক এছপিএছচি(SPSC) বুলি কোৱা হয় ৷ উদাহৰণ স্বৰূপে অসমত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধীনত ভিন্ন পাৰ্যয়ত এপিএছচি(APSC) পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ঠিক একেদৰে সমগ্ৰ দেশতে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ (UPSC) পৰীক্ষা ৷
|কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ বা ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগ গঠন আৰু পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ আছে ৷ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্দশ খণ্ডৰ (Part XIV) ৩১৫ নং ৰ পৰা ৩২৩ নং অনুচ্ছেদলৈকে উল্লেখ আছে ৷
|সংবিধানৰ ৩১৫ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ (UPSC) আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে এটা ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগ গঠন কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে ৷ যাৰ অধীনত ইউপিএছচি বা এপিএছচি পৰীক্ষা আয়োজন কৰা হয় ৷ এই আয়োগক সংবিধানে স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা আয়োজনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
|ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্দশ খণ্ডৰ (Part XIV) ৩২০ নং অনুচ্ছেদত কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ বা ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা কিমান দিনৰ ভিতৰত আয়োজন কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত উল্লেখ আছে ৷
মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি :
বড়োলেণ্ড প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয় আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ হৈছে 'মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি' নামাৰে বিনামূলীয়া ছয়মহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৷ আগন্তুক ১৫ আগষ্টৰ পৰা 'মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি' ছয়মহীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিব ৷ নতুন দিল্লীৰ নিৰ্মাণ আইএএছ একাডেমীয়ে ন'লেজ পাৰ্টনাৰ আৰু ছালেকাটিস্থিত এনটিপিচিৰ সহযোগত এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়,"বিটিচি অঞ্চলৰ বহু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণ, অধ্যয়ন সামগ্ৰী আৰু অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষক, শিক্ষক, পৰামৰ্শদাতাৰ অভাৱৰ বাবে ইউপিএছছি আৰু এপিএছচিৰ দৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। বহুতৰে বাবে গুৱাহাটী বা দিল্লীলৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো সম্ভৱ নহয় । এই সমস্যাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে 'মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি' নামেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"
এক সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়,"মিছন এপিএছচি আৰু ইউপিএছছি দুটা পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত ২৮ আৰু ২৯ আগষ্টত দুদিনীয়া অৰিয়েণ্টেশ্ব'ন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াত প্ৰায় দুশগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই কৰ্মশালাত পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ কৌশল, পাঠ্যক্ৰম আৰু অধ্যয়নৰ উৎস, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, বাতৰি কাকত পঢ়াৰ পদ্ধতি,টোকা বনোৱা পদ্ধতি, সংশোধন পদ্ধতি, পূৰ্বৰ বছৰসমূহৰ প্ৰশ্নকাকত, এআইৰ ব্যৱহাৰ, সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰস্তুতি আৰু মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হোৱাৰ বিষয়ত ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ’ব । পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ২০২৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এপিএছিচিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ লক্ষ্য কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰস্তুত কৰা হ’ব । ১৫ আগষ্টত এই মিছন শুভাৰম্ভ কৰি সেইদিনাৰ পৰাই পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ’ব ৷"
লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰৰ তিনিটাকৈ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা