এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ৰাকেশ পালক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাকেশ পালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
Published : November 26, 2026 at 12:48 PM IST
গুৱাহাটী : অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বহু চৰ্চিত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ৰাকেশ পালক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । কৃষি বিভাগৰ এডিঅ' নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ কাৰাগাৰত থকা ৰাকেশ পালে পত্নীৰ স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাৰ বাবে আদালতত জামিন বিচাৰি আবেদন জনাইছিল । তাৰ পিছতে ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় সুৰাণা আৰু ন্যায়াধীশ ৰাজেশ মজুমদাৰৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে ৰাকেশ পালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
আদালতৰ কঠোৰ চৰ্ত সাপেক্ষে ২০২৭ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বা আপীল নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে ৰাকেশ পালক এই সাময়িক সকাহ প্ৰদান কৰা হৈছে । আদালতে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ২০২৭ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি সংশ্লিষ্ট ফৌজদাৰী আপীলৰ নিষ্পত্তি নহয় তেন্তে পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰাকেশ পালে জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব ।
ৰাকেশ পালৰ অধিবক্তাই আবেদনত আদালতক জনাই যে তেওঁৰ পত্নীৰ দুয়োটা বৃক্ক বিকল হৈছে । সেয়ে জৰুৰীভাৱে বৃক্ক সংৰোপণৰ প্ৰয়োজন । এনে পৰিস্থিতিত পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে পালৰ উপস্থিতি অতি জৰুৰী বুলি আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । ৰাকেশ পালে ইতিমধ্যে ৮ বছৰতকৈও অধিক সময় কাৰাগাৰত কটাইছে । তেওঁৰ আপীলৰ চূড়ান্ত শুনানি শীঘ্ৰে নিষ্পত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বুলি আদালতে উল্লেখ কৰিছে ।
ৰাকেশ পালক আদালতে কেইবাটাও চৰ্তত এই অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । সেইবোৰৰ ভিতৰত আছে ৰাকেশ পালে ১ লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ড আৰু সম পৰিমাণৰ ধনৰ ৩ জন জামিনদাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব । জামিনদাৰসকলৰ ভিতৰত এজনৰ বিচাৰ আদালতৰ এলেকাৰ ভিতৰত স্থাৱৰ সম্পত্তি থাকিব লাগিব । ইফালে আদালতৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে ৰাকেশ পালে আদালতৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰ এৰি যাব নোৱাৰিব ।
জামিনত থকা সময়ত ৰাকেশ পাল ক'ত থাকিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আৰু যোগাযোগ নম্বৰ আদালতত দাখিল কৰিব লাগিব । যদি ৰাকেশ পালৰ পাছপ'ৰ্ট আছে তেনেহ'লে আদালতত জমা দিব লাগিব । সংশ্লিষ্ট আপীলসমূহৰ নিষ্পত্তি নোহোৱালৈ পাছপ'ৰ্ট আদালতৰ জিম্মাতে থাকিব । উল্লেখ্য যে এপিএছচিৰ অধীনত এডিঅ' নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত ৰাকেশ পাল বিশেষ আদালতত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল । ২০২৪ চনৰ ২৯ জুলাইত আদালতে ৰাকেশ পালক ১৪ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ২ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিছিল । তেতিয়াৰে পৰা ৰাকেশ পাল গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে ।
লগতে পঢ়ক :