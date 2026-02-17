বিতৰ্কৰ অন্তত ওলাল লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ফলাফল

বিতৰ্কৰ অন্তত ওলাল লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ফলাফল
ACSত নীহাৰ ৰঞ্জন ডেকা আৰু APSত ভাস্কৰ জ্যোতি মেধিয়ে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে ।
Published : February 17, 2026 at 8:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : বহু বিতৰ্কৰ পাছত অসম লোকসেৱা আয়োগে (এ পি এছ চি) মঙলবাৰে সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, ২০২৪ৰ সংশোধিত ফলাফল ঘোষণা কৰে । সোমবাৰে এ পি এছ চিৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, ২০২৪ৰ ফলাফল ঘোষণাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই এক জাননী জাৰি কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰিছিল আয়োগে । ইয়াৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় অসম লোকসেৱা আয়োগ । ইয়াৰ পাছত আজি পুনৰ আয়োগে সংশোধিত ফলাফল ঘোষণা কৰি অসম অসামৰিক সেৱা, অসম আৰক্ষী সেৱা আৰু সংলগ্ন সেৱাসমূহৰ বাবে সৰ্বমুঠ ২৮৮গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিযুক্তিত অনুমোদন দিয়ে ।
অসম লোকসেৱা আয়োগে আজি ঘোষণা কৰা অনুসৰি সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, ২০২৪ৰ সংশোধিত ফলাফলত অসম অসামৰিক সেৱা (জুনিয়ৰ গ্ৰেড)ত নিহাৰ ৰঞ্জন ডেকাই প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে ৰাজনীশ শৰ্মাই আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে পাঞ্চালী দেৱীয়ে ।
অসম আৰক্ষী সেৱা (জুনিয়ৰ গ্ৰেড)ত ভাস্কৰ জ্যোতি মেধিয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অম্লান বৰুৱাই দ্বিতীয় আৰু ধৃতিমান বৰ্মনে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ।
শ্ৰম বিভাগৰ দুটা পদত ক্ৰমে ৰেহানা খাতুন আৰু কিশোৰ নিৰোলাই আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়া পদত ক্ৰমে কৌশিক কাশ্যপ শইকীয়া আৰু তুষাৰ জিৎ মেধি উত্তীৰ্ণ হয় ।
একেদৰে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া পদত ৰছনিনা পাৰবিনে প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আৰু কপিল নাথে দ্বিতীয় আৰু ৱাছিম আহমেদে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ।
সহকাৰী পৰিচালক (এ এম)/সহকাৰী উদ্যোগ বিষয়া (এ আই অ’)/ উদ্যোগ অধীক্ষকৰ পদত ক্ৰমে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, অভয় শৰ্মা আৰু ৰিমিশা চৌধুৰী উৰ্ত্তীণ হয় ।
সমবায় সমিতিৰ সহকাৰী পঞ্জীয়কৰ দুটা পদত ক্ৰমে মনশ্বেতা দাস আৰু মিন্টু নাথে স্থান লাভ কৰে ।
অসম বিত্ত সেৱা (জুনিয়ৰ গ্ৰেড II)ত আছমিনা আখতাৰে প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পূৰ্বশ্ৰী দেৱে দ্বিতীয় আৰু নয়নজ্যোতি বৈশ্যই ৰাজ্যৰ বিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ।
কৰ পৰিদৰ্শকৰ পদত হৃতৃষ্ণা ডেকাই প্ৰথম স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে স্বেতা পাচনীয়ে দ্বিতীয় আৰু মানস প্ৰতীম ডেকাই তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।
ইপিনে শ্ৰম পৰিদৰ্শকৰ পদত বৰষা দাসে প্ৰথম, অংকুৰজ্যোতি বৰদলৈয়ে দ্বিতীয় আৰু নাফিছা আঞ্জুম হুছেইনে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।
আৱকাৰী পৰিদৰ্শক পদত ক্ৰমে ফজলুল জুবেইদ, ধৰিত্ৰী বৰকটকী আৰু অলিয়াণ্ডা চৌধুৰীয়ে প্ৰথম তিনিটা স্থান লাভ কৰে ।
সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া পদত প্ৰথম তিনিটা স্থানত নিযুক্তি লাভ কৰে ক্ৰমে হিমাংশু শেখৰ শইকীয়া ফুকন, আকাংক্ষা হাজৰিকা আৰু নীলাদ্ৰি মহন্তই ।
উপ-পঞ্জীয়ক পদত আদিত্য শইকীয়াই প্ৰথম স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে মৃগাক্ষী ভট্টাচাৰ্যই দ্বিতীয় আৰু নয়নজ্যোতি বৰ্মনে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।
অসম নিৰীক্ষণ সেৱা (সহকাৰী নিৰীক্ষণ বিষয়া) পদত নিশামণি দাস, হিমাশ্ৰী শৰ্মা আৰু হিৰক ৰাজবংশীয়ে প্ৰথম তিনিটা স্থান লাভ কৰে ।