সম্ভাৱনা আৰু সমস্যাৰ দোমোজাত প্ৰকৃতিৰ অকৃপণ বৰদান আপৰিকোলা
প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ উপহাৰ কিন্তু সমস্যাৰ আৱৰ্তত ডিমৰীয়াৰ শেষ প্ৰান্ত আপৰিকোলা । পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা গাঁওখনলৈ প্ৰয়োজন চৰকাৰী দৃষ্টিৰ । দেবেন বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 29, 2026 at 1:08 PM IST
সোণাপুৰ : অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ প্ৰাকৃতিক সুষমাৰে ভৰপূৰ এক নিৰ্জন তথা শান্ত-সমাহিত জনবসতিৰ গাঁও আপৰিকোলা । ডিমৰীয়াৰ একেবাৰে শেষ সীমাত অৱস্থিত এই গাঁওখন প্ৰকৃতিৰ যেন এক অনন্য আশীৰ্বাদ ।
সেউজীয়া পাহাৰ, ঘন অৰণ্য আৰু সেউজীয় ধাননি পথাৰে আগুৰি থকা এই গাঁওখনে যিদৰে যিকোনো লোকৰ মন হৰণ কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ অন্তৰালত লুকাই আছে এক কৰুণ গাথা । প্ৰকৃতিয়ে কৃপণালি নকৰাকৈ দান কৰা এই অনন্য সৌন্দৰ্যৰ আঁৰত আজিও ঢাক খাই পৰি আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ আৰু খোৱাপানীৰ তীব্ৰ সমস্যা ।
নামকৰণ আৰু জনবসতি
পাহাৰৰ বুকুৰে বৈ অহা আপৰি নদীৰ কোলাত গঢ় লৈ উঠাৰ বাবেই গাঁওখনৰ নাম হ’ল ‘আপৰিকোলা’ । প্ৰায় দুকুৰি পৰিয়াল থকা এই সৰু গাঁওখনত মূলতঃ কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বসবাস কৰে । ইজনে সিজনৰ লগত ভাতৃত্ববোধ আৰু সম্প্ৰীতিৰে দিন পাৰ কৰা এই লোকসকলৰ মূল জীৱিকা হ’ল কৃষি । চাকৰিয়াল বুলিবলৈ আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা কেইজনমান লোকৰ বাহিৰে বাকী সকলো মানুহেই খেতি-বাতিৰ ওপৰতেই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল ।
প্ৰচাৰৰ আঁৰৰ আকৰ্ষণীয় জলপ্ৰপাত
আপৰিকোলা গাঁওখনৰ অন্যতম ঘাই আকৰ্ষণ হ’ল ইয়াৰ বুকুত প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এক মনোৰম জলপ্ৰপাত । পাহাৰৰ ওখ টিলাৰ পৰা বৈ অহা এই জলপ্ৰপাতটোৰ আছে এক সুকীয়া বৈচিত্ৰ্য আৰু আকৰ্ষণ । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একেবাৰে সমীপতে থকা সত্ত্বেও উপযুক্ত প্ৰচাৰৰ অভাৱত এই জলপ্ৰপাতটো আজিও বহু লোকৰ বাবে অচিনাকি হৈয়েই ৰৈছে ।
পৰ্যটনৰ দিশৰ পৰা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এই স্থানডোখৰে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰাৰ ক্ষমতা আছে, যাৰ জৰিয়তে স্থানীয় গাঁওবাসীৰ বাবে ৰাজহ সংগ্ৰহ তথা সংস্থাপনৰো নতুন পথ মুকলি হ’ব পাৰে ।
আধৰুৱা পথ আৰু পৰ্যটকৰ হতাশগ্ৰস্ততা
গাঁওখনত থকা পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা । স্থানীয় পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে পথ উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও জলপ্ৰপাতটোলৈ যোৱা পথছোৱা অত্যন্ত শোচনীয় । পথৰ আধা অংশ কেঁচা আৰু খাপ-খাপ জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা অহা বহু পৰ্যটকে আধা বাটৰ পৰাই হতাশ হৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হয় ।
পথ যোগাযোগ সুচল কৰি তুলিলে এই স্থান সহজেই ৰাজ্যৰ অন্যতম প্ৰধান পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব ।
শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ চৰম সংকট
গাঁওখনৰ শৈক্ষিক দিশটোও খুবেই চিন্তাজনক । ১৯৫০ চনতে স্থাপিত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গাঁওখনত আছে যদিও তাত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় । কেইবা কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্রম কৰি তেওঁলোকে বৰ্ণীহাট, গুৱাহাটী বা সোণাপুৰলৈ ঢাপলি মেলিব লাগে ।
ইফালে, খোৱাপানীৰ সমস্যাই গাঁওবাসীক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে । পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰাৰ পানী খায়েই আজিও গাঁওবাসীয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনি এখন আছিল যদিও সেয়া সম্প্ৰতি মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত । পৰিষ্কাৰ খোৱাপানীৰ অভাৱৰ বাবেই গাঁওখনত প্ৰায়ে মেলৰিয়া, ডায়েৰীয়াৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে ।
স্থানীয় গাঁওপ্ৰধানৰ উদ্বেগ
গাঁওখনৰ এই সামগ্ৰিক সমস্যা আৰু সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে আপৰিকোলাৰ স্থানীয় গাঁওপ্ৰধানে নিজৰ মনৰ ক্ষোভ আৰু আশা ব্যক্ত কৰি কয়, "আমাৰ ডিমৰীয়াৰ অন্তিম গাঁও আপৰিকোলা আপৰি নদীৰ কোলাত থকাৰ বাবে এনেদৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল । ইয়াত প্ৰায় দুকুৰি ঘৰ কাৰ্বি লোকৰ বসতি আছে । ই এক ভিতৰুৱা গাঁও । হাট-বজাৰ ওচৰত যদিও শিক্ষা-দীক্ষা আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ দিশত আমাৰ গাঁওখন বহুত পিছপৰা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ গাঁৱত এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্ট সুন্দৰ জলপ্ৰপাত আছে, কিন্তু যোৱা পথটো অত্যন্ত বেয়া । আধা বাট কেঁচা হৈ থকাৰ বাবে পৰ্যটক আহিলেও আধাৰ পৰাই ঘূৰি যাবলগীয়া হয় । ইফালে পানীৰ চৰম সমস্যা, নিজৰাৰ পানী খাই থকাৰ বাবেই মেলেৰিয়া-ডায়েৰীয়া বেছি হয় । স্কুল-কলেজৰ বাবেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বহু দূৰলৈ যাব লাগে । যদি অন্ততঃ এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল থাকিলহেঁতেন, তেন্তে আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ বহুত সুবিধা হ’লহেঁতেন ।"
আশা আৰু আহ্বান
প্ৰকৃতিৰ বৈভৱেৰে সমৃদ্ধ অথচ উন্নয়নৰ পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত আপৰিকোলাক আজি প্ৰয়োজন এক সঠিক দৃষ্টিৰ । জলপ্ৰপাতটোলৈ যোৱা পথটো পকী কৰাৰ লগতে খোৱাপানী আৰু শিক্ষাৰ সু-ব্যৱস্থা কৰিলে কেৱল গাঁওবাসীৰ ভাগ্যই সলনি নহ’ব, বৰঞ্চ গুৱাহাটীৰ সমীপতে পৰ্যটকৰ বাবে গঢ়ি উঠিব এক মনোৰম প্ৰাকৃতিক ক্ৰীড়াস্থলী ।
চৰকাৰ, পৰ্যটন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ সু-দৃষ্টিয়ে এই সুন্দৰ গাঁওখনক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আনিব পাৰিবনে ? সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।