গুজৰাটত নিৰ্মাণ হ'ব অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ ১২০০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্প

ডিব্ৰুগড়ত অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড আৰু কান্দলাস্থিত দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ ।

APL to set up E-methanol plant in Gujarat
এ পি এল আৰু দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 8:12 AM IST

ডিব্ৰুগড় : বছৰৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক আশাৰ খবৰ । গুজৰাটৰ কান্দলাস্থিত দীনদয়াল বন্দৰত নিৰ্মাণ হ'ব অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ এটা প্ৰকল্প ।

অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলছ লিমিটেডে (APL) কান্দলাত ই-মিথানল প্ৰকল্প স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে কান্দলাৰ দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এক বুজাবুজি চুক্তিত (MoU) স্বাক্ষৰ কৰে অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডে ।

গুজৰাটত নিৰ্মাণ হ'ব অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ ১২০০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্প (ETV Bharat)

অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা আৰু কান্দলাস্থিত দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ সুশীল কুমাৰ সিঙে ডিব্ৰুগড়স্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত এই বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । এই বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে গুজৰাটৰ কান্দলাস্থিত দীনদয়াল বন্দৰত নিৰ্মাণ হ'ব অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প ।‌ ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ত আয়োজিত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, প্ৰশান্ত ফুকন আৰু ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু কান্দলা দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ অন্যতম লাভজনক উদ্যোগ হৈছে অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত থকা অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলছ লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পত দৈনিক কেইবাশ টন মিথানল উৎপাদন হয় । উৎপাদিত মিথানল ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভূটান, নেপাল বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি হৈ আহিছে ।‌ অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰি এই অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডে অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাল খবৰ ।‌ তাৰ মাজতে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা প্ৰকল্প গুজৰাটত নিৰ্মাণৰ এই পদক্ষেপে অসমৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে ।

অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড আৰু দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । এই চুক্তি অনুসৰি অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড গুজৰাটলৈ যাব । কান্দলা বন্দৰত কৰ্তৃপক্ষই মাটি দিব । পুঁজিৰ ব্যৱস্থা দুয়োটা সংস্থাই মিলি কৰিব । ১২০০ কোটি টকা ব্যয় কৰি গ্ৰীণ মিথানল নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "জাহাজৰ বাবে গ্ৰীণ মিথানল বেছি প্ৰয়োজন হয় । অসমত গেছৰ সহায়ত মিথানল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু গুজৰাটত গৈ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা মিথানল নিৰ্মাণ কৰিব । ১২০০ কোটি টকাত নিৰ্মাণ হ'ব লগা এই প্ৰকল্পত ৩ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব । অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ সফলতা ।"

