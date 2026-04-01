৫০ কোটি লাভ আৰ্জিলে এপেক্স বেংকে: ৰাজেশ বাজাজৰ সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত কৰিলে

আগন্তুক সময়ত বেংকটোৱে বছৰি ১০০ কোটি টকা লাভৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

এপেক্স বেংকৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকন (ETV Bharat Assam)
Published : April 1, 2026 at 3:06 PM IST

সৰুপথাৰ: অসম সমবায় এপেক্স বেংকত সংঘটিত হোৱা কোটি টকীয়া বিত্তীয় কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক মহলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত বেংকটোৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে বেংকৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, 'ডিমাণ্ড বিল পাৰ্চেজ' (Demand Bill Purchase) নামৰ এক বিশেষ পদ্ধতিৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি ধুৰন্ধৰ প্ৰৱঞ্চক ৰাজেশ বাজাজে বেংকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও ৪০ বাৰতকৈ অধিক ধন লৈছিল যদিও তেওঁ নিয়মীয়াকৈ সেই ধন পৰিশোধ কৰিছিল । কিন্তু ৰাজেশ বাজাজে সেই ধন ওভোতাই নিদি বেংকৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

বৰ্তমান এই গোচৰটো অৰ্থনৈতিক অনুসন্ধান বিভাগ (BIEO) আৰু ই ডিৰ হাতত আছে । কিন্তু বেংক কৰ্তৃপক্ষ এই তদন্তত সন্তুষ্ট নহয় আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এই গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চি বি আইক আৱেদন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিশ্বজিৎ ফুকনে ৷

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "ৰাজেশ বাজাজ নামৰ ধুৰন্ধৰ প্ৰৱঞ্চকজনে বেংকৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ সুযোগ লৈ ডিমাণ্ড বিল পাৰ্চেজ কৰি পইচা লৈছিল, সেই বিষয়টো আমাৰ বেংকৰ এটা লুপহোল আছিল । আৰু সেই ডিমাণ্ড বিল পাৰ্চেজ কৰি বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত পইচা লৈছে । ডিমাণ্ড বিল পাৰ্চেজ কৰি আনকি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে নিজেও ৪০ বাৰতকৈ অধিক এপেক্স বেংকৰ পৰা ধন লৈছে । ডিমাণ্ড বিল পাৰ্চেজ কৰি ধন ল’লে সেই ধন সঠিক সময়ত ঘূৰাই দিব লাগে । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ঘূৰাই দিছিল, ৰাজেশ বাজাজে ঘূৰাই নিদিলে ।’’

‘‘লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ধন লওঁতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, পাছত মই তদন্ত কৰি গম পালোঁ । ৰাজেশ বাজাজে ধন লওঁতেও আমাৰ জ্ঞাত নাছিল, আমি গম নাপাইছিলোঁ আৰু পাছত গম পালোঁ । এই বিষয়টো আমি অৰ্থনৈতিক অনুসন্ধান বিভাগত দিছিলোঁ, তাৰ পাছত বিষয়টো ই ডিৰ হাতত আছে আৰু আমাৰ ব’ৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ সদস্যসকল এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সন্তুষ্ট নহয় । সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ৰাজেশ বাজাজে বেংকত যিখিনি কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি চি বি আইত আৱেদন কৰিছোঁ আৰু চি বি আয়ে এই গোচৰটো ল’ব লাগে ।’’ ফুকনে কয় ৷

বিৰোধীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তোলা অভিযোগক নাকচ কৰি বিশ্বজিৎ ফুকনে লগতে কয়, ‘‘এতিয়া মই যেতিয়া চি বি আইত কেছ দিম আৰু চি বি আইত কেছ দিয়া মানুহজনকে যদি ওলোটাই কিছুমান মানুহে ক’ব খোজে যে মই কেলেংকাৰীত জড়িত, নিসন্দেহে তেওঁলোকৰ কথাটো কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা নহয় । যিজনে কেছ দিব, মই গৃহস্থ, আমাৰ বেংকৰ পৰা পইচা লৈ গ’ল, আমি বি ই আই অ'ত দিলোঁ, দিছপুৰ থানাত কেছ দিলোঁ, ই ডিয়ে তদন্ত কৰিছে আৰু আমি আটাইকেইটা তদন্তত মুকলিকৈ কৈছোঁ মই সন্তুষ্ট নহয় ৷ সেইকাৰণে কেছটো চি বি আইত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ৰাইজে কথাটো বুজি পাব আৰু চি বি আইৰ তদন্তত অপৰাধীয়ে শাস্তি পাব । ৰাজেশ বাজাজৰ যিমানখিনি সম্পত্তি আছিল গোটেইখিনি সম্পত্তি এপেক্স বেংকে বাজেয়াপ্ত কৰিলে আৰু আমি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ পাছত তেওঁ ফেচবুকত ভাবুকি দিয়াও দেখিছিলোঁ যে নিৰ্বাচন খেলিব মোৰ বিৰুদ্ধে ৷ মোৰ বিষয়ে তেখেতে সকলো কথা ক’ব । নিৰ্বাচন খেলিলে নে নাই আপোনালোকে দেখিছে । মোৰ বিৰুদ্ধে কি কথা ক’ব পাৰে দেখিলে । আমি কাৰো ভয়-ভাবুকি বা ব্লেকমেইলিঙলৈ ভয় খাব লগা নাই । কাৰণ আমি দুৰ্নীতি কৰা নাই । যিদিনা এপেক্স বেংক ১০০ কোটি টকাৰ এটা বছৰি প্ৰ’ফিট হোৱা অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিম, মই ভাবোঁ সেইদিনাই এপেক্স বেংকক সেৱা কৰা সাৰ্থক হ’ব আৰু মই তাৰ পৰা অৱসৰ ল’ব পাৰিম ।"

বিশ্বজিৎ ফুকনে উল্লেখ কৰা মতে, এই বৰ্ষটো আছিল অসম সমবায় এপেক্স বেংকৰ সফল বিত্তীয় বৰ্ষ । অসম সমবায় এপেক্স বেংকে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত এক ঐতিহাসিক সফলতা অৰ্জন কৰিছে । এসময়ত লোকচানত চলি থকা এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অনুষ্ঠানটোৱে ২০২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ৫০ কোটি ৯ লাখ ১৫ হাজাৰ ৪৭৭ টকা Gross Profit কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ সমবায় খণ্ডৰ অনুষ্ঠানে এবছৰত ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ লাভ কৰাটো এক অভিলেখ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । বেংকৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জনোৱা অনুসৰি, অহা দুই-তিনি বছৰৰ ভিতৰত বেংকটোৱে বছৰি ১০০ কোটি টকা লাভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, “মই এইকেইদিন প্ৰায় ৰাজনীতিৰ লগতে জৰিত হৈ আছোঁ, নিৰ্বাচন আহি আছে । ৰাজনীতিৰ বাদেও আমাৰ সমাজখন চলি আছে, গতিকে আজি ৰাজনীতিৰ বাদে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ । আমাৰ অসম সমবায় এপেক্স বেংকে যোৱাবাৰ যি ব্যৱসায় কৰিলে আৰু কালি যি বিত্তীয় বৰ্ষ শেষ হ’ল, এই বিত্তীয় বৰ্ষত বেংকে ৫০ কোটি ৯ লাখ ১৫ হেজাৰ ৪৭৭ টকা Gross Profit কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান, অসমৰ ৰাইজৰ অতি মৰমৰ অনুষ্ঠান এপেক্স বেংক এটা সময়ত ঋণাত্মক মাৰ্জিনত চলি আছিল, লোকচান হৈ আছিল, নেটৱৰ্ক কম আছিল । আজিৰ তাৰিখত এপেক্স বেংকে এবাৰত, এবছৰত ৫০ কোটি টকা লাভ কৰা অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী এটা জাতীয় অনুষ্ঠান বা ৰাইজৰ অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।’’

