এইবাৰ বাঢ়িল বিদ্যুৎ মাচুল: ২১৫.৩০ কোটিৰ ধাৰ মাৰিবলৈ ৰাইজৰ মূৰত ব্ৰহ্মকোব
প্ৰতি ইউনিটত ২৮ পইচা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ’ল বিদ্যুৎ মাচুল ৷
Published : June 4, 2026 at 7:38 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ বিদ্যুতৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ চাপ । ইন্ধনৰ পাছত এইবাৰ জনতাৰ মূৰত বিদ্যুৎ মাচুলৰ মাধমাৰ । ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিলে এপিডিচিএলে । প্ৰতি ইউনিটত এপিডিচিএলে ১৫ পইচাৰ পৰা ২৮ পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিলে ।
আনহাতে, কোনটো মাহত প্ৰতি ইউনিটত কিমানকৈ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব তাৰো তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে বিভাগটোৱে । জুন মাহত প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ২১ পইচাকৈ । জুলাই মাহত এই বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ হ'ব ১৮ পইচা । একেদৰে আগষ্ট মাহত প্ৰতি ইউনিটত ১৬ পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব । অনুৰূপধৰণে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ১৭ পইচা, নৱেম্বৰ মাহত ১৯ পইচা আৰু ডিচেম্বৰ মাহত ২৪ পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ মূল্য । ২০২৭ৰ জানুৱাৰী মাহত ২৬ পইচা, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ২৫ পইচা আৰু মাৰ্চ মাহত ২৮ পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল ।
উল্লেখ্য যে, মাচুল বৃদ্ধিত এপিডিচিএলে বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ অনুমতি লাভ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ জুনৰ পৰা ২০২৭ৰ মাৰ্চলৈ এনেদৰে পৃথক পৃথককৈ বিদ্যুৎ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এপিডিচিএলক প্ৰতি ইউনিটত ১৬ ৰ পৰা ২৮ পইচাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি চলিত মাহৰ পৰাই বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল ।
এপিডিচিএলক ধাৰ মাৰিবৰ বাবে মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে অনুমোদন জনাইছে । ধাৰ মাৰিবৰ বাবেই এপিডিচিএলে গ্ৰাহকৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধালে । এফপিপিপিএএছৰ নামত কোম্পানীসমূহক ২১৫.৩০ কোটি টকা দিবলৈ আছে এপিডিচিএলে । এই ধন গ্ৰাহকৰ পৰা উঠাবলৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে এপিডিচিএলে । ১০ মাহৰ ভিতৰত ২১৫ কোটি টকা গ্ৰাহকৰ পৰা এপিডিচিএলে সংগ্ৰহ কৰিব । এপিডিচিএলে ২১৫ কোটি টকা দুমাহতেই গ্ৰাহকৰ পৰা আদায় কৰিব বিচাৰিছিল । কিন্তু দুমাহত এই বুজন ধনৰাশি গ্ৰাহকৰ পৰা আদায় কৰাত বাধা দিলে বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে । যাৰ ফলত এতিয়া দহ মাহত এই ২১৫ কোটি টকা গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব এপিডিচিএলে ।
লগতে পঢ়ক: হিমন্ত ব্ৰীগেড ২.O: শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব ১২ জনে, তালিকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ