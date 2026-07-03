ETV Bharat / state

জোনাইৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ

বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত খোৱাপানী, শৌচাগাৰ, চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ দাবী ৷

MP GAURAV GOGOI
জোনাইৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: শুকুৰবাৰে জোনাইৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ প্ৰথমে জোনাইৰ চিমেন নদীৰ বিচ্ছিন্ন ৰে'লৱে দলং পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে দিখাৰী নদীৰ বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা জোনাইৰ তেলাম আৰু মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ চিকেৰ চেলেক আৰু উজনি মিছামৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সাংসদ গগৈয়ে কয়,"বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত শৌচাগাৰ, খোৱাপানী, পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু পথসমূহ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই চৰকাৰে ৷ এইখিনি কথা আমি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ পৰা জানিব পাৰিছো ৷ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে মথাউৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ বৰ্তমান পশুধনৰ খাদ্য, খোৱাপানী আৰু শৌচাগাৰ, চিকিৎসা শিবিৰৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক আৰু অৰ্থনৈতিক লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়ক ৷"

জোনাইৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰি সাংসদ গগৈয়ে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জোনাইলৈ আহি গ'ল, কিন্তু বৰ্তমানো ৰাইজক সহায় কৰা নাই ৷ অসমক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিমান সহায় কৰিছে বুলি যদি আপোনালোকে হিচাপ লয় তেন্তে যথেষ্ট বেয়া । কিয়নো বানপানীৰ সমস্যা অসমৰ চুকে-কোণে বিভিন্ন সময়ত হয় । অসম চৰকাৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বিচাৰে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত টকা অভাৱ ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"অসমখনক যোৱা ৬-৭ বছৰত এনডিআৰএফৰ যোগেদি কিমান সহায় কৰিছে কেন্দ্ৰই তাৰ তথ্য দিব নোৱাৰে চৰকাৰে । ২০১৯ চনৰ পৰা প্ৰায় ৭ বছৰৰ ভিতৰত বানত যিমান আমাৰ ক্ষতি হৈছে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় ৮ হাজাৰ ৪ কোটি টকা সহায় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা । কিন্তু ৮ হাজাৰ ৪ কোটি টকাৰ ভিতৰত এনডিআৰএফৰ জৰিয়তে মাত্ৰ দুশ ত্ৰিশ কোটি টকা পাইছে ।"

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত একেদিনাই দুটাকৈ শোকাৱহ ঘটনা

TAGGED:

জোনাই
সাংসদ গৌৰৱ গগৈ
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
এনডিআৰএফ
MP GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.