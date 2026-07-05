ETV Bharat / state

কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অখিল গগৈয়ে মাজে মাজে ভাল কথাও ক'ব লাগে : গৌৰৱ গগৈ

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছেই জিকিব বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ ।

APCC president Gaurav Gogoi
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল জিকিব বুলি দাবী কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত নাথাকো বুলি কৰা মন্তব্যৰ সম্পৰ্কতে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

অখিল গগৈয়ে মাজে মাজে অলপ ভাল কথাও ক'ব লাগে :

এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মাজে মাজে অলপ ভাল কথাও ক'ব লাগে, দুজন যে বিধায়ক হ'ল তাত কংগ্ৰেছ দলৰো যথেষ্ট অৰিহণা আছে । এইবিলাক কথাও কওক, মাজে মাজে কৈ থাকক । আমি ক'ব নোৱাৰো, নিৰ্দ্ধাৰিত কৰিব নোৱাৰো; কিন্তু অলপ ভাল কথাও কোৱাটো, মনত ৰখা উচিত ।"

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰে সদায় ধনী মানুহক উপকৃত কৰিবলৈ বিচাৰে :

আনহাতে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "দুখীয়া মানুহক ভূমিপট্টা দিয়াতকৈ এইখন চৰকাৰে সদায় ধনী মানুহক উপকৃত কৰিবলৈ বিচাৰে । অসমৰ মাটি অসমৰ ৰাইজৰ হাতত কেনেকৈ ৰাখিব লাগে তাৰ কোনো ব্লুপ্ৰিণ্ট চৰকাৰৰ নাই । জাতি, মাটি, ভেঁটিৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ মাটি কিদৰে আদানী, আম্বানী আৰু বিজেপিৰ নেতা সকলক চমজাই দিছে ।"

শনিবাৰে নিশা মৰাণৰ টাই অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত মাহমৰা সমষ্টিৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ অন্তত কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত খিলঞ্জীয়া লোকসকলক কৰা উচ্ছেদৰ সম্পৰ্কত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইদৰে কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ।

APCC president Gaurav Gogoi
মৰাণৰ টাই অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত মাহমৰা সমষ্টিৰ দলীয় সতীৰ্থৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

লগতে দলীয় কৰ্মী সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সংবাদ মাধ্যমত কয়, "দলৰ সতীৰ্থ সকলে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সকলোৱে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকে কৈছে, যদিও নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমাৰ আশা কৰা ধৰণেৰে হোৱা নাই; কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি নিজৰ কামখিনি এৰি যোৱা নাই । আগন্তুক দিনত কেনেদৰে ৰাইজৰ মাজত সোমাই ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাইজক সাহস দিব‌ পাৰো , এইখন চৰকাৰৰ ভুল আমি কেনেদৰে আঙুলিয়াই দিব পাৰো, নৱপ্ৰজন্মক আমি কেনেদৰে ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় কৰিব পাৰো তাৰ বাবে বহুখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচাৰে ।"

দলত অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন আছে :

"আমাৰ দলৰ ভিতৰতো যিখিনি বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, নীতি-নিয়ম, সংস্কৃতি, অনুশাসন অনাৰ প্ৰয়োজন আছে । অলপ কঠোৰ হোৱাৰো প্ৰয়োজন আছে । সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমাৰ দলৰ প্ৰতিনিধি সকলে আমাক জনাইছে । এইধৰণৰ এটা ভাল চৰ্চাৰ মাজত আমি সকলোৱে ভাগ লৈছো ।" এইদৰে কয় গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক:অসমৰ সীমাৰ ভিতৰতেই মহিলাৰ নিৰাপত্তা নাই, নাগালেণ্ডৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ

কংগ্ৰেছ দলে নতুন ৰূপত অসমৰ ৰাইজে বিচৰাধৰণে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব : সাংসদ গৌৰৱ গগৈ

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
টাই অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
GAURAV GOGOI SLAMS AKHIL GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.