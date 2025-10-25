জুবিন ক্ষেত্ৰক ৰাইজে তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, তাত এছ অ' পিৰ প্ৰয়োজন নাই: গৌৰৱ গগৈ

জুবিন ক্ষেত্ৰক ৰাইজে তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, তাত এছ অ' পিৰ প্ৰয়োজন নাই: গৌৰৱ গগৈ
এছ অ' পি বলৱৎ হোৱাৰ দিনটোতে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা উপস্থিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ।
Published : October 25, 2025 at 2:54 PM IST
সোণাপুৰ: এছ অ' পি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিনটোতে নিশা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । শুকুৰবাৰে নিশা সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তাত কিছু সময় কটায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
এই সময়ছোৱাতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰে মুখামুখি হোৱাত কয়, "জুবিনদাৰ অতি আশাৰ তথা হেঁপাহৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ ট্ৰেইলাৰ চাই অসমৰ মানুহ পুনৰ আৱেগিক হৈছে । ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰত জুবিনদাৰ সংলাপ, বিশেষকৈ সাগৰৰ পাৰত যি সংলাপ তেওঁ কৈছে, সেয়া সাধাৰণ চিনেমাৰ সংলাপ নহয় । প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম আৰু আৱেগ মুকলি হোৱা ট্ৰেইলাৰটোতে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এয়া চাই ৰাইজ আৱেগিক হৈ দুখ অনুভৱ কৰিছে । সেয়ে শান্তি লাভ কৰিবলৈ, সাহস লাভ কৰিবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁ । ইয়ালৈ আহি আমি সাহস পাওঁ ।"
উল্লেখ্য যে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা হ'লেই একাংশ লোকে মাদকদ্ৰব্য সেৱন কৰি এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ-প্ৰশাসনে ২৩ তাৰিখে সন্ধিয়া এক এছ অ' পি জাৰি কৰিছিল । ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা দণ্ডাধীশে জাৰি কৰা এছ অ' পি মতে, জুবিন ক্ষেত্ৰ এতিয়াৰে পৰা পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ খোলা থাকিব ।
নিশা ১০ বজাৰ পিছত প্ৰৱেশ নিষেধ কৰিছিল জুবিন ক্ষেত্ৰত । আনহাতে, জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আশে-পাশে মাদকদ্ৰব্য বিক্ৰী আৰু সেৱনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়টোক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাত নিশা ১০ বজাৰ পৰিৱৰ্তে ১১ বজালৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হয় ।
চৰকাৰে জাৰি কৰা এই এছ অ' পি সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ প্ৰৱেশক লৈ কোনো সময়সীমা থাকিব নালাগে । ৰাইজে এই সমাধি ক্ষেত্ৰ তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে । গতিকে ইয়াত চৰকাৰী এছ অ' পিৰ প্ৰয়োজন নাই । চৰকাৰে ৰাইজৰ আৱেগক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে । ৰাইজক আঘাত দিয়া কাম কৰিব নালাগে ।"