নলবাৰীৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা গৌৰৱ গগৈৰ : নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে সজাগ, দায়িত্বশীল আৰু ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান
এই দুৰ্ভাগ্যজনক কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা জনোৱাৰ লগতে নাৰী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সমাজক অধিক সজাগ হ’বলৈ গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান ৷
Published : June 3, 2026 at 12:06 AM IST
গুৱাহাটী: নলবাৰীত সংঘটিত হোৱা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ড আৰু মৃদুমুদ্ৰা ডেকা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা জঘন্য আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । এই দুৰ্ভাগ্যজনক কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা জনোৱাৰ লগতে নাৰী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সমাজক অধিক সজাগ হ’বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
এক বিবৃতিযোগে সভাপতি গগৈয়ে কয়, ‘‘নলবাৰীত সংঘটিত শোকাৱহ ঘটনাই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে আমাকো গভীৰভাৱে মর্মাহত কৰিছে । এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা যুৱতীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো । লগতে যুৱতীগৰাকী অতি সোনকালে সুস্থ হৈ স্বাভাৱিক জীৱনলৈ উভতি আহে তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’
এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত কৰুণভাৱে প্ৰাণ হেৰুওৱা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ অকাল মৃত্যুত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়, সেই সন্দৰ্ভত সমাজৰ দায়িত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘আমাৰ আইমাতৃ তথা ভগ্নীসকলৰ বাবে সমাজখনক অধিক সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আহি পৰিছে ।’’
তেওঁ মহিলা আৰু কিশোৰীসকলক সাহস গোটাবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "কোনো মহিলা বা কিশোৰীয়ে যদি সমাজত হাৰাশাস্তি, ভাবুকি বা নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয়, তেন্তে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত দৃঢ়ভাৱে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । এইক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভয় বা কুণ্ঠাবোধ কৰা অনুচিত । নলবাৰীৰ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ পৰা সমগ্ৰ সমাজে শিক্ষা লোৱা উচিত । অনাগত দিনত নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সজাগ, দায়িত্বশীল আৰু সক্ৰিয় সমাজ গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰতিজন নাগৰিককে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিব লাগিব ।’’
আনহাতে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘নলবাৰীত সংঘটিত হোৱা হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটিত মই গভীৰভাৱে মর্মাহত হৈছো । জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা যুৱতী গৰাকীৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ । ভগৱানে তেওঁক সোনকালে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিবলৈ শক্তি দিয়ক ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘হৃদয়বিদাৰক নৃশংস ঘটনাটোত নিহত হোৱা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ । তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ আপোনজন তথা তেওঁৰ মত্যুৰ খবৰে জোকাৰি যোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে তেওঁৰ এই অকাল আৰু কৰুণ মৃত্যু এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘অভিযুক্ত আছিফ খান ওৰফে ৰ’জ আলীয়ে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে দীৰ্ঘদিন ধৰি যুৱতীগৰাকীক হাৰাশাস্তি আৰু ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ঘটনাৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীক ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা মাধুৰ্য বৰ্মনক আছিফ খানে নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ প্ৰাণ হেৰুৱায় । এই ধৰণৰ বৰ্বৰ ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা আৰু গৰিহণা দিয়েই আমি দায়িত্ব সামৰিব নোৱাৰো । কাৰণ মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা, মৰ্যাদা আৰু স্বাধীনতাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আপোচ হ’ব নোৱাৰে । অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যুৱতীসকলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা ধাৰাবাহিক হাৰাশাস্তি আৰু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাসমূহক ভৱিষ্যতৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা হিচাপে লওক । মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হাৰাশাস্তি, অনুসৰণ (stalking), ভয়-ভাবুকি বা যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিটো অভিযোগক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আৰক্ষী তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত, যাতে এনে ঘটনাই আগলৈ আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ নকৰে ।’’
‘‘যুৱতী আৰু মহিলাসকলক এনে হাৰাশাস্তিৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাতো প্ৰয়োজনীয় । স্থানীয় মহিলা আত্ম-সহায়ক গোট (SHG) আৰু সমাজৰ নেতৃবৃন্দক আৰক্ষী আৰু ভুক্তভোগীৰ মাজত সমন্বয় স্থাপনৰ সুযোগ দিব লাগে । অভিযোগ পোৱাৰ লগে-লগে গোচৰ (FIR) ৰুজু হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে । মহিলাসকলক যৌন নিৰ্যাতন, হাৰাশাস্তি বা আক্ৰমণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক যি ধৰ্মৰেই নহওক কিয়, ধৰ্ম নিৰ্বশেষে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত’’ - বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে পুনৰ কয় ৷
