জুবিন গাৰ্গক 'ভাৰতৰত্ন' প্ৰদান কৰক : শিল্পী দিৱসৰ দিনাই গৌৰৱ গগৈৰ দাবী
জুবিনক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে শিল্পী দিৱসৰ দিনাই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক 'ভাৰতৰত্ন' প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দাবী গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : January 17, 2026 at 3:16 PM IST
নলবাৰী : দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে নলবাৰীত উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । প্ৰথমে নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰত আশিস লয় সাংসদগৰাকীয়ে । তাৰ পিছত পোনে পোনে ৰাজীৱ ভৱনলৈ ৰাওনা হয় । এই সময়তে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "শিল্পী দিৱস উপলক্ষে নতুন সংকল্প লৈ এখন বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন লৈ আজি নলবাৰীত উপস্থিত হৈছোঁ ।"
তেওঁ কয়, "বৰ অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত আজি নলবাৰীত উপস্থিত হৈছোঁ । আজি শিল্পী দিৱসৰ দিনা সংকল্প লৈ '২৬ৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে । ৰাইজে বৰ অসমৰ সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বিজেপিৰ শাসনকালত অপশাসন আৰম্ভ হৈ অসমত এজনৰ ঘৰতেই উন্নতি, এজনৰ ঘৰতেই ধন, বাহুবল, এই সকলোবোৰৰ পৰা ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰে । আজি ৰাইজৰ সকলো অস্তিত্ব কাঢ়ি ল'ব খুজিছে । যি মাটি অসমৰ খেতিয়কৰ মাজত থাকিব লাগে সেই মাটি আজি বিজেপিৰ নেতাসকলে কাঢ়ি লৈছে । আজি সাধাৰণ ৰাইজক বিতৰণ কৰিবলৈ অনা গৰুবোৰ বিজেপি কৰা লোকসকলে কাঢ়ি লৈ গৈছে । গোহালিৰ পৰা গৰু চুৰি কৰি লৈ গৈ আছে । অসমৰ সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা-ছোৱালীক শিক্ষা, সংস্থাপন; চিকিৎসা প্ৰদান, ভূমি সুৰক্ষা প্ৰদান দিবলৈ এৰি বিজেপি কৰা সকলকহে সুবিধা কৰি দি আছে । যিসময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা বেমাৰী গৈ বিজেপিত সোমাইছে, সেইবোৰ বেমাৰীয়ে বিজেপি দলটোকো দুৰ্বল কৰিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব । স্বাগতম জনাইছোঁ । কিন্তু আজি অসমৰ প্ৰধান সমস্যা বানপানী, গৰাখহনীয়া । এই ৭ হাজাৰ কোটি টকা যদি মথাউৰি মেৰামতি কৰিলেহেঁতেন ৰাইজ উপকৃত হ'লহেঁতেন । কাজিৰঙা ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ নামত ধূলি বালি উৰুৱাই বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ আনিব । আজি ৭ হাজাৰ কোটি টকা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিলে সকলো উপকৃত হ'লহেতেন ।"
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে জুবিন গাৰ্গক প্ৰকৃত সন্মান প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাই কয়, "আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব । যোৱাবাৰ আহোতে তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ নাম এবাৰো নল'লে । জুবিনক্ষেত্ৰলৈ এবাৰো নগ'ল । এইবাৰ অন্ততঃ যাওঁক আৰু আজি শিল্পী দিৱসৰ দিনাই জুবিন গাৰ্গক 'ভাৰতৰত্ন' বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰক ।"
উল্লেখ্য যে পুৱা গৌৰৱ গগৈ নলবাৰীত উপস্থিত হৈয়ে শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰ দৰ্শন কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনলৈ ৰাওনা হয় । য'ত শিল্পী দিৱস উপলক্ষে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তাৰ পিছতে নলবাৰীৰত্ন, সাহিত্যাচাৰ্য প্ৰয়াত ডঃ বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ বাসগৃহলৈ গৈ তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈয়ে টিহু সমষ্টিত এক পদযাত্ৰা আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিয়লিলৈ বৰক্ষেত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
