উজনিৰ বানৰ চিবিআই তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ
উজনিৰ বানৰ বাবে অসমৰ দুই মন্ত্ৰী আৰু এজন বিধায়কক দোষাৰোপ ৰিপুণ বৰাৰ । তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান ।
Published : August 9, 2026 at 5:10 PM IST
গুৱাহাটী : উজনিৰ বানক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ । উজনিৰ বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি, সেয়া দেখুৱাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক চিবিআইৰ তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনালে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । ৰিপুণ বৰাৰ মতে চৰকাৰৰ দুই মন্ত্ৰী আৰু এজন বিধায়কৰ দ্বাৰা হোৱা খনন আৰু ছিণ্ডিকেটৰ বাবে উজনিৰ এই মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেয়ে তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈও ৰিপুণ বৰাই দাবী জনাইছে ।
দেওবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰিপুণ বৰাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান সাহায্য সংগ্ৰহ নকৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ পাছত বহুতে তেওঁক সমালোচনা কৰিছে । ৰাইজৰ সমালোচনাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 'মোক যিমান গালি পাৰে সিমান ভাল । মোক গালি পৰাৰ বাবে মোৰ সাহায্য পুঁজিত নদী বোৱাৰ দৰে সাহায্য আহিছে । মই সোণ মোক যিমান গালি পাৰিব মই সিমান উজ্জ্বল হম ।' মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই দুটা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ক'ব বিচাৰো যে আপোনাক ভাল পাই অসমৰ মানুহে ৰিলিফ ফাণ্ডত ধন দিয়া নাই । মানুহে দুৰ্যোগত পৰা ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবেহে ধন দিছে ।"
উজনিৰ বানক লৈ চিবিআই তদন্ত দাবী কৰি তেওঁ কয়, "দুজন মন্ত্ৰী আৰু এজন বিধায়কে ক্ৰমাগতভাৱে পাহাৰৰ শিল, বালি, কয়লা খনন কৰি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰিলে, ছিণ্ডিকেট চলালে । যাৰ বাবে আজি বান হ'ল । মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব ? মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছো আপুনি যদি সঁচাকৈ সোণ আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যিসকলৰ বাবে উজনি অসম ধ্বংস হৈ গ'ল । হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বিধস্ত হৈ গ'ল তাৰ আপুনি দায়িত্ব লওক । সেইকেইজনক বৰ্খাস্ত কৰক । চিবিআই তদন্ত দি দেখুৱাওক ।" অৱশ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰা মন্ত্ৰী দুগৰাকী আৰু বিধায়কৰ নাম মুকলিকৈ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
বানক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়াই দি বৰাই ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বানপীড়িতৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয়, "আজিৰে পৰা জৰীপ হৈছে ৷ কিন্তু জৰীপ স্থায়ী সমাধান নহয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক আনিব নোৱাৰিলে ৷ তেওঁলোকক আনিব নোৱাৰাতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা ।"
মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান
মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই । সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষোভ উজাৰি বৰাই কয়, "বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি মহানগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আছিল । প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনত গুৱাহাটীত অলপ পানী হ’লেই যিসকল বিজেপি নেতাই কবিতা লিখি, গান গাই ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছিল, তেওঁলোক এতিয়া ক’ত ? আমাৰ দিনতকৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ অৱস্থা অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে কেৱল ক্ষমতা আৰু সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰা । বানপানী ক’ত হৈছে সেয়া লৈ তেওঁৰ কোনো কাণসাৰ নাই ৷’’
কংগ্ৰেছে কেনেদৰে চলাইছে উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি ?
উল্লেখ্য যে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগ দি বিধানসভাত দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল । যাৰ ফলত নগাঁৱৰ লোকসভাৰ আসনখন খালী হৈ আছে । সেই আসনত শীঘ্ৰে উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । কংগ্ৰেছ দলে উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেই সন্দৰ্ভতো ৰিপুণ বৰাই মন্তব্য কৰে । দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে দলীয় প্ৰস্তুতি কিছু মন্থৰ হৈছিল যদিও বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে তৎপৰতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শনিবাৰৰ পৰা মই নিজে চামগুৰি ব্লকত উপস্থিত থাকি বুথ সমিতিসমূহ সক্ৰিয় কৰাৰ কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিছো । জিলা পৰিষদৰ ভিত্তিত বুথ পৰ্যায়ত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে সভাপতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে গঠিত বিভিন্ন কমিটীসমূহে ইতিমধ্যে তৎপৰতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে ।" নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগেই দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
শাসকীয় দল বিজেপিক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "বিজেপিয়ে পুৱা শুই উঠাৰ পৰা কেৱল 'মিঞা মিঞা' কৰি থাকে আৰু মিঞাৰ ভোট নালাগে বুলি দম্ভালি মাৰে । কিন্তু এতিয়া ঠেলাৰ নাম বাবাজী । এতিয়া তেওঁলোকৰ সুৰ সলনি হৈছে । এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলসমূহত ক্ষিপ্ৰতাৰে চৰকাৰী আঁচনি বিতৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে । আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এতিয়া সুৰ সলাই মুছলমানসকল আৰ্যসকলৰ পূৰ্বেই অসমলৈ অহা বুলি মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।"
উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ তেওঁ এআইইউডিএফ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছকো মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "যদি তেওঁলোক প্ৰকৃততে বিজেপি বিৰোধী তেন্তে এই উপ-নিৰ্বাচনত কেৱল মুখেৰে নকৈ কাৰ্যৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক ।" নগাঁও সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ সুকীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰি সকলো বিজেপি বিৰোধী দলক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
ইফালে নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁৰ নামটো চৰ্চাত থকা বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "মই কোনো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰো । আগতেই কৈছোঁ । কিন্তু দলৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ দেহে-কেহে খাটিম ।"
লগতে পঢ়ক : বান সাহায্যৰ টোপোলাত দলীয় প্ৰতীক ! বানৰ মাজতে ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক