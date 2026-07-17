বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ দুই ঘনিষ্ঠৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ

বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ দুই ঘনিষ্ঠৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ
২৭ খন সমিতিৰ ভিতৰত ক্ষীৰোদ লস্কৰে ১৫ খন আৰু জনাৰ্দন শইকীয়াই ১২ খন সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ বিধায়ক পুঁজিৰ আঁচনিৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : July 17, 2026 at 2:26 PM IST
চামগুৰি : ৰহা সমষ্টিত ভুৱা আঁচনিৰে লাখ লাখ টকা আত্মাসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ৷ বিগত ২০২১-২২ বৰ্ষ আৰু ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পুঁজি বিতৰণত ব্যাপক বিসংগতি আৰু কেলেংকাৰী হোৱাৰ অভিযোগ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৷
ৰহা সমষ্টিৰ গুইমাৰীত অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰুবুল দাসে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিগত কাৰ্যকালত বিধায়ক পুঁজি বিতৰণত ব্যাপক বিসংগতি আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তথ্য জনা অধিকাৰ আইন, ২০০৫ৰ জৰিয়তে পোৱা তথ্যমতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
ৰুবুল দাসৰ অভিযোগ অনুসৰি, বিগত বৰ্ষসমূহত ৰহা সমষ্টিত বিধায়ক পুঁজিৰ নামত বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘনিষ্ঠ ক্ষীৰোদ লস্কৰ আৰু জনাৰ্দন শইকীয়াই সমষ্টিটোৰ বহু অঞ্চলত বিধায়ক পুঁজিৰ ধনৰ ব্যাপক খেলিমেলি কৰি আত্মসাৎ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমে ৷ উল্লিখিত দুয়োজন বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ লোকে ২৭ খন সমিতিৰ ক্ৰমে ক্ষীৰোদ লস্কৰে ১৫ খন আৰু জনাৰ্দন শইকীয়াই ১২ খন সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰতিটো অঞ্চলত ৫ লাখকৈ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা শংকৰী কলা-কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ নামত সকলো আঁচনিৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷
ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ পুঁজি বিতৰণ কৰে যদিও কোনো এখন আঁচনিৰ কাম আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰি সকলো ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ কৰে সংগঠনটোৱে ৷
আনকি সংগঠনটোৱে উক্ত আঁচনিসমূহৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকীক লিখিত আবেদন দাখিল কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ বিষয়টোত ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি সংগঠটোৱে তদন্তৰ দাবী কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৷
সংবাদমেলত ৰুবুল দাসে কয়, "ইয়াত তিনিজন ব্যক্তিৰ ফটো (ফটো প্ৰদৰ্শন কৰি) সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু তাৰ লগতে আছে জনাৰ্দন শইকীয়া আৰু ক্ষীৰোদ লস্কৰ নামৰ দুজন ব্যক্তি । এই দুজন ব্যক্তি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পদবীত নাই, কিন্তু ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত যিমানবিলাক বিধায়ক পুঁজিৰ কাম হৈছিল তাৰ বাবে গঠন কৰা নিৰ্মাণ সমিতসমূহৰ গৰিষ্ঠসংখ্যকত এই দুজন ব্যক্তিক কেৱল সভাপতি হিচাপে লোৱা হৈছিল । চৰকাৰী তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই তথ্য প্ৰদান কৰিছোঁ ।"